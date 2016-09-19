В Барнауле местные жители обеспокоены нашествием божьих коровок, которые пахнут совсем не по-божески. Насекомые буквально облепляют жилые дома и, при этом, ужасно смердят.
В соцсетях барнаульцы спорят о характере этого явления. Одни говорят, что это вполне рядовой случай, другие утверждают, что такого массового нашествия божьих коровок раньше не было.
Некоторые пользователи в группе Barnaul22 "ВКонтакте" пожаловались на склонность божьих коровок кусать людей.
Отметим, что еще в начале месяца, 7 сентября, барнаульцы массово выкладывали в сеть фото и видео нашествия божьих коровок в огромном количестве.
Ученые считают, что реакции насекомых на изменение климата чрезвычайно разнообразны и трудно прогнозируемы. Жителям города не стоит волноваться, так как клопы данного типа никогда не остаются в городах на долгое время и обычно очень скоро возвращаются в природу.
В конце апреля этого года на Барнаул напали полчища клопов, разбуженных ранней весной. Об этом Правда.Ру подробно писала.
Читайте также:
Сочи атакуют полчища насекомых
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Посол США на Украине Мари Йованович предложила Киеву "набраться терпения" в ожидании возвращения Крыма. Но это заявление не понравится украинцам, считает крымский эксперт.
Гарри Каспаров призвал Запад не признавать исход нынешних парламентских выборов в России. По его мнению, едва ли не единственным способом изменить ситуацию в нашей стране становится давление извне. Несколько утрируя - Хиллари придет, порядок наведет. Именно она, а не Дональд Трамп. Он "мрачный", "пугающий" и вообще напоминает президента России.
У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?