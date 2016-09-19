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Источник Правда.Ру

Барнаульцев опять атакуют вонючие божьи коровки

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В Барнауле местные жители обеспокоены нашествием божьих коровок, которые пахнут совсем не по-божески. Насекомые буквально облепляют жилые дома и, при этом, ужасно смердят.

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Фото: vk.com/barneos22

 В соцсетях барнаульцы спорят о характере этого явления. Одни говорят, что это вполне рядовой случай, другие утверждают, что такого массового нашествия божьих коровок раньше не было.

Некоторые пользователи в группе Barnaul22 "ВКонтакте" пожаловались на склонность божьих коровок кусать людей.

Отметим, что еще в начале месяца, 7 сентября, барнаульцы массово выкладывали в сеть фото и видео нашествия божьих коровок в огромном количестве.

Ученые считают, что реакции насекомых на изменение климата чрезвычайно разнообразны и трудно прогнозируемы. Жителям города не стоит волноваться, так как клопы данного типа никогда не остаются в городах на долгое время и обычно очень скоро возвращаются в природу.

В конце апреля этого года на Барнаул напали полчища клопов, разбуженных ранней весной. Об этом Правда.Ру подробно писала.

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Темы Барнаул насекомые
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