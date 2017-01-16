Британский экипаж угостил стюардессу бутербродом. Все уволены

Стюардесса компании EasyJet Шеннон Глисон была уволена после служебного расследования, в результате которого выяснилось, что девушку угостили бутербродом, не предъявив документа, подтверждающего факт покупки продукта.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia RM

Как сообщает издание The Daily Mail, на Глисон донес один из членов экипажа, который стал свидетелем сцены передачи "багета с беконом". Коллега обратился с жалобой к руководству компании, которое позже назначило слушания по делу о "краже бутерброда".

В соответствии с внутренним регламентом, как потом узнала Глисон, она была обязана попросить чек у члена экипажа, который решил поделиться с ней сэндвичем.

Сообщается, что девушка находится на 18 неделе беременности. Она планирует оспорить решение руководства фирмы в суде. "Я не воровка, но именно такой ярлык на меня повесили", — рассказала 22-летняя англичанка The Daily Mail.

Представители авиакомпании заявили, что ошибка сотрудницы была в том, что она съела бутерброд, но не заплатила за него. Член экипажа, угостивший Глисон, также был уволен.

Ранее стюардессы и пилоты рассказали пугающую правду о полетах. Издание The Independent собрало комментарии бортпроводников на условиях анонимности.

"Удивительно, сколько пассажиров никогда не говорят "пожалуйста" или "спасибо". Они едва на нас смотрят. Это очень грубо, и, вероятно, самая большая травма для меня. Я здесь, чтобы что-то вам предложить, пожалуйста, поговорите со мной. Но любезность будто бы канула в прошлое", — делится стюардесса.

"Если у вас такие высокие требования, не пора ли вам приобрести личный самолет?" — иногда хочется бросить такую фразу слишком привередливому пассажиру бизнес-класса, но приходится соблюдать вежливость и аккуратно требовать ее от собеседника.

Масса претензий поступает по поводу питания на борту. Стюардессы стараются объяснить, почему меню исключительно фиксированное, а количество снеков ограниченно, но порой хочется просто сказать: "Самолет — не продуктовый магазин" или "Мы в 10 км над Землей, у нас есть только то, что есть сейчас".

Тем людям, которые боятся летать, высоты, разбиться, выпасть в окно или в отверстие унитаза, стюардессы вынуждены вести себя храбро и демонстрировать оптимизм, сдерживаясь, чтобы не сказать: "Я тоже боюсь турбулентности".

После посадки, когда пассажиры покидают салон, некоторых хочется остановить и сказать: "Уберите после себя, не оставляйте ваше кресло в беспорядке. На международных рейсах выдают одеяло, запечатанное в пакет. Используйте хотя бы его, чтобы сложить туда мусор".

Права и обязанности пассажира — тема беседы с Сергеем Ерыкаловым, ветераном "Аэрофлота" с 30-летним стажем, преподавателя нескольких авиашкол.

Что вы будете делать. если прибыли в аэропорт вовремя, а мест на борту вашего самолета почему-то нет? За что несет ответственность авиакомпания?

Можно ли считать ваш авиабилет контрактом, заключенным с авиаперевозчиком? Сколько компания должна заплатить близким, если пассажир погиб?

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Впрочем, есть страхи у пилотов и бортпроводников гражданской авиации — от серьезных до по-настоящему курьезных.

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