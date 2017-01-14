В Москве родились редчайшие белые тигрята. ВИДЕО

В Большом московском цирке родились два белых бенгальских тигрёнка. Редкий окрас детёныши унаследовали у своих родителей Любани и Заира. Роды у тигрицы принимали дрессировщики Елена Федотова и Сергей Нестеров, которые смогли снять момент рождения на камеру.

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Отметим, белые тигры, содержащиеся сегодня в неволе, происходят от одного общего предка — бенгальского самца по кличке Мохан. Эти животные содержатся не только в зоопарках и цирках, но и в частных зверинцах. Несмотря на близкое родство всех белых тигров, пока не наблюдается сколько-нибудь значительное ослабление жизнеспособности этих животных.

Больше всего белых тигров проживает в Индии, их можно увидеть почти в каждом индийском зоопарке. Есть они и в Америке и в Европе. Бенгальские тигры обычной рыжей окраски иногда рождают детёнышей с белой шерстью, на которой, однако, сохраняются темные полосы. В природе они выживают крайне редко - такие животные не могут успешно охотиться, так как они слишком заметны. Белых тигров специально разводят для цирков и зоопарков.

Ранее Pravda.Ru писала, что сразу троих белых львят произвела на свет обитательница частного зоопарка в Польше. По словам владельца зоосада Анджея Пабича, белые львицы часто не могут оставить потомство из-за генетических дефектов, так что рождение детенышей того же цвета, что и мать, да еще и троих — настоящее чудо.

Белый цвет является редкой мутацией, обнаруженной в нескольких западноафриканских заповедниках и зоопарках по всему миру. Пабич говорит, что во всем мире сейчас насчитывается около 90 особей белых львов.

Львица Азира теперь все свое время посвящает уходу за детенышами. Отец малышей Сахим, также белого цвета, находится в соседней клетке и рычит на тех, кто подходит слишком близко к его семье. Когда детеныши немного подрастут, их взвесят, определят пол и дадут имена.

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