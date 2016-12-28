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Источник Правда.Ру

Российские ученые придумали, как сделать всю пищу полезной

Здоровье

Российские ученые предлагают создавать особые наноконтейнеры, которые можно ввести в больших количествах в пищу и обогатить ее полезными жирными кислотами и антиоксидантами.

Российские ученые придумали, как сделать всю пищу полезной

Отметим, подобные структуры уже нашли применение при разработке лекарств от рака, которые способны доставить необходимые препараты прямо в опухоль. Ученые также используют эту технологию при разработке средств для защиты мозга от рассеянного склероза, и "упаковки" других веществ, которые обладают высокой токсичностью для большей части клеток организма.

Мария Семенова из Института биохимической физики РАН в Москве предлагает создавать подобные частицы, в которые можно упаковывать различные полезные вещества: непредельные жирные кислоты, полезные для сердца, мозга и сосудов, а также различные растительные антиоксиданты.

Как сообщается в статье опубликованной в журнале Food Hydrocolloids, подобные структуры, состоящие из белковых молекул и прочих биополимеров, позволяют добавлять омега-3 и омега-6 кислоты и антиоксиданты фактически в любые виды пищи. По словам исследователей, частицы не испортят вкус, и не будут окислены и уничтожены в результате взаимодействия с молекулами в самой еде.

Как рассказала Мария Семенова, такие наночастицы можно добавлять в различные соки, йогурты, соусы, кетчупы и другие пищевые продукты, вкус и калорийность которых от этого не поменяется, но при этом они станут гораздо более полезными для людей.

Ранее Pravda.Ru писала, что наш мозг оценивает калорийность и аппетитность пищи по ее цвету и считает красный более "вкусным" цветом. Именно этот факт можно использовать для повышения привлекательности диетических блюд.

"Зрение эволюционировало таким образом, чтобы нам было легко определять и искать глазами самые питательные фрукты, ягоды и овощи в пестрых джунглях Африки. Мы лучше всего различаем красный и зеленый цвета, и мы выяснили, как цвет пищи управляет нашим поведением, что раньше никого не интересовало", — пишет Раффаэлла Румиати из Института SISSA в Триесте (Италия) в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Румиати и ее коллегам, наблюдая за поведением нескольких добровольцев, удалось выяснить, что красный цвет пищи делает ее наиболее привлекательной и вкусной в глазах человека. Набрав группу из шести дюжин добровольцев из числа студентов одного из вузов Триеста, ученые попросили их назвать примерную калорийность той вещи, которая была изображена на картинке, оценить ее аппетитность и другие вкусовые качества.

Участники эксперимента просмотрели примерно восемь сотен картинок. Анализ показал, что добровольцы были склонны считать пищу, окрашенную в красный цвет, более калорийной и вкусной. Зеленая еда, наоборот, вызывала противоположные эмоции — ее добровольцы считали более пресной и менее питательной, чем красные фрукты, мясо или овощи.

По словам ученых, цвет еды действительно выступает индикатором калорийности пищи. Чем краснее фрукты или овощи, тем более питательными они бывают, тогда как зеленая еда — неспелые фрукты или листья — обычно отличаются низкой калорийностью. Наше зрение учитывает эту закономерность в своей работе.

Исследователи считают, что эту необычную способность нашего зрения можно использовать на пользу для здоровья человечества. Так здоровую пищу можно окрашивать в яркие красные тона для того, чтобы привлекать к ней внимание публики, а вредную пищу, в том числе газировку или жирную еду, наоборот, делать зеленой для понижения ее "аппетитности" в глазах покупателей.

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