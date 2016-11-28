Ученые нашли способ защиты младенцев от родового стресса

Новосибирские нейробиологи открыли естественный механизм защиты мозга новорожденных от нехватки кислорода и родового стресса. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского госуниверситета, дальнейшие исследования помогут более успешно выхаживать недоношенных детей.

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"Результаты новосибирских исследователей указывают на существование особого молекулярного механизма, действующего в головном мозге детей в процессе родов и защищающего мозг новорожденного от нехватки кислорода и родового стресса. Полученные результаты также объясняют последовательность изменения уровней гормонов стресса (глюкокортикоидов) у младенцев до и после родов", — сообщается в журнале Hormones and Behavior.

По словам нейробиолога кафедры физиологии факультета естественных наук НГУ Петра Меньшанова и ученых Федерального исследовательского центра цитологии и генетики СО РАН, ранее было неясно, почему в одних случаях гормоны стресса и подобные им лекарства оказывают негативное влияние на развитие мозга у новорожденных, а в других — защищают детский мозг от действия негативных факторов, таких как острая нехватка кислорода. Исследование ученых наконец позволило объяснить и обобщить противоречивые результаты предыдущих работ, выполненных специалистами из США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Китая за последние 50 лет.

Дальнейшее изучение обнаруженного новосибирскими учеными защитного механизма позволит оптимизировать применение медицинских препаратов, используемых в перинатальной практике для лечения недоношенных детей.

Отметим, в последнее время в Европе вновь стали обсуждать полезность родов в воде для здоровья малыша. Психологии считают, что такие роды гарантируют психическое здоровье, избавляют от депрессии и прочих расстройств на протяжении всей жизни.

Традиционная медицина по-прежнему считает, что разум младенца является "чистой доской", поскольку при рождении до конца не сформированы клетки коры головного мозга. Лишь через несколько недель после рождения у младенца начинается психическая деятельность. То есть события внешнего мира начинают восприниматься сознательным и бессознательным нового человека.

Такой точки зрения придерживался и основатель психоанализа и психологии бессознательного Зигмунд Фрейд. Он считал, что в нашем бессознательном находятся только вытесненные туда переживания и образы, начиная с того времени, когда младенец начинает психическую жизнь — то есть через полтора-два месяца после родов.

Однако, исследования последних десятилетий показали, что это не так. Они подтвердили идеи выдающегося венгерского психолога Отто Ранка, изложенные им в знаменитой книге "Травма рождения" (1929). Проанализировав гигантский материал как из истории культуры, так и из медицинской практики, Ранк пришел к выводу, что травма рождения является мощной психологической силой, лежащей в основе религии, искусства и истории.

Рождение — это самая главная психологическая травма в жизни человека. Согласно Ранку, люди всегда инстинктивно помнили о блаженном состоянии покоя в материнской матке и в качестве жилище подбирали себе места, сходные с нею.

Исследования таких ученых, как Нандор Фодор, Литарт Пилборт и Френсис Мотт в 50-60-е годы прошлого века показали, что родовые впечатления (говоря по научному, пренатальные и перенатальные сферы психики) оказывают прямое воздействие на различного рода психические расстройства как в детском, так и во взрослом возрасте. В то время Ранк не мог до конца подтвердить свои революционные тезисы наблюдениями медицинской практики. Его учитель и друг Зигмунд Фрейд был настолько шокирован книгой "Травма рождения", что разругался с Ранком и добился его исключения из Венского психоаналитического общества. Лишь в 60-80-е годы прошлого века были получены сведения, говорящие о том, что Ранк был прав, и травма рождения оказывает сильнейшее влияние на человека и его психическое здоровья.

Наиболее значимые исследования в этой сфере провел знаменитый чешско-американский ученый Станислав Гроф. Удивительные результаты, полученные в годы официального применения психоделической терапии, а позже во время сеансов холотропного дыхания, показали, что человеческое бессознательное хранит память о всех четырех стадиях родов — от блаженного нахождения в матке до полного смертельного драматизма прохождения через родовой канал и появления на свет.

Если признать, что травма рождения оказывает прямое и сильнейшее воздействие на психику человека, то возникает закономерный вопрос: "Как сделать появление на свет менее драматичным и, тем самым, устранить причины психических расстройств в будущем?" Ответом на него и оказались роды в воде, которые были весьма модными у нас лет двадцать назад, но потом почему-то стали малоинтересными.

Сторонники родов в воде считают, что, появляясь на свет в таком положении, младенец гораздо менее драматично переживает свое расставание с материнским организмом, где он чувствовал себя в состоянии абсолютного покоя и где ему не приходилось самому обеспечивать основные жизненные функции. В качестве теоретической базы для родов в воде принято ссылаться на еще одну знаменитую книгу еще одного крупного венегерского медика — "Талассу" Шандора Ференчи, которую в последние годы стали активно переиздавать в США и европейских странах, где она стала психологическим бестселлером.

Ференчи утверждает, что вся сексуальная жизнь человека — это попытка вернуться в материнское чрево. А в более глобальном плане человек мечтает вернуться к изначальному водному существованию, от которого мы отказались в первобытные времена. Такие влечения венгерский ученый назвал "регрессивной тенденцией Талассы".

Находясь в чреве матери, ребенок воспринимает околоплодные воды в предельном смысле как волны первобытного океана, где, как считают биологи, и зародилась жизнь. Вот почему роды в воде чрезвычайно полезны для психики младенца. Отсоединяясь от материнского организма, он выбрасывается не в чуждую ему воздушную среду, а плавно переходит, как самостоятельное существо, из одной водной среды в другую, воспринимая последнюю как образ великого океана, откуда произошло все живое на Земле. Тем самым, снимается драматизм травмы рождения и обеспечивается позитивное развитие психики в дальнейшей жизни.

Как рассказал Pravda.Ru врач акушер-гинеколог Сергей Альбенов, действительно, основные аргументы сторонников родов в воду — это снятие с ребенка родового стресса, поскольку он из одной водной среды плавно переходит в другую, и отсутствие перепада давления, что избавляет мозг новорожденного от травм.

"Но официальная медицина не приветствует этот способ, — говорит Альбенов. — Во-первых, давление для ребенка снижается незначительно — на 30-40 мм. ртутного столба, что не имеет принципиального значения. Во-вторых, у детей, рожденных в воду, впоследствии чаще отмечаются дыхательные расстройства и судорожные припадки, чем у появившихся на свет традиционным способом. И, в-третьих, воду, особенно в домашних условиях невозможно стерилизовать, а значит, многократно возрастает риск инфицирования, как матери, так и плода. Любое незначительное кровотечение может оказаться смертельно опасным".

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