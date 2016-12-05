Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российского медика

5 декабря в результате удара по госпиталю в Алеппо погибла российская военнослужащая-медик, еще двое медработников ранены. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "кровь российских военных медиков в Алеппо лежит на руках покровителей террористов из США, Великобритании, Франции".

Фото: АР

Какие действия предпримет Минобороны, рассказал Pravda.Ru президент Академии геополитических проблем, президент международного центра геополитического анализа, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов.

— Что означает заявление минобороны? Какие действия предпримет Минобороны — будет бомбить оппозицию, которую поддерживает США еще сильнее, МИД выдвинет ноту и т. п.?

— Игорь Конашенков правильно указывает адреса тех, кто создал эту мощнейшую террористическую организацию типа ИГ, Джахад-ан-Нусра, запрещенных в России. Их создал Запад. Они влезли на Ближний Восток, разворошили его, уничтожили государства, которые были опорой в этом регионе, казнили руководителей и вот позволили разрастись таким террористическим структурам.

Адрес указан правильно. Погиб замечательный наш человек, врач, который пришел не завоевывать территории вместе с войсками, пришел оказать гуманитарную помощь. Ну, а что предпримет Россия? Разберутся сами военные и в порядке мести за гибель там нанесут удары и уничтожат тех, кто предпринял эту акцию. В политическом и информационном плане, нужно показывать лицо тех, кто создавал "Исламское государство" и лицо их выращенных детей, вот этих зверей. Вот и все. Главное, необходимы победы на поле боя, успехи на поле боя с этим злом.

— США очень агрессивно отвечают и реагируют на подобного рода акции…

— Нам нужно плевать на этот Запад, лицо его уже известно, они его всему миру показали. Нам показывать свое лицо нужно: доброе, гуманное, справедливое лицо, но и жестокое в отношении тех, кто дестабилизирует мир, уничтожает государства и создает подобные структуры, вот здесь нужно действовать жестко. А на каждый чих просто не реагировать, делать свое дело шаг за шагом, последовательно, добиваясь вот уничтожения терроризма, созданного Западом.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ни взятые на себя обязательства по борьбе с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, ни обещания оказать влияние на представителей оппозиционных групп с целью соблюдения ими режима прекращения огня в САР так и не выполнены полностью США.

В частности, Вашингтон не осуществлял в Сирии борьбу с признанной СБ ООН террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" и не предоставлял РФ полной информации о расположении боевиков этой группировки в САР, что затрудняло их отделение.

Более того, стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США.

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