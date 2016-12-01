Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"

1 декабря исполняется 120 лет со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова. Он был полководцем своего времени и своего народа: жесткий, волевой, бескомпромиссный. Так пишут о нем историки.

Фото: REX

Но каким Георгий Жуков был в семье? Каким его запомнили родные? Pravda.Ru удалось поговорить с дочерью великого полководца Эрой Жуковой.

— Мы знаем его как маршала Победы, а каким вы его запомнили, каким он был в кругу семьи?

— Для меня, конечно, он был не маршалом. В первую очередь, он был дорогим и любимым отцом, который нас любил — меня и сестру. У меня только самые-самые теплые, трогательные воспоминания. О чем ни подумаю — все согревает сердце. Отцом он был замечательным, несмотря на свою большую загруженность по работе, а к ней он относился по очень высокой мерке, но, тем не менее, находил время и для своих дочерей. Отец он был просто потрясающий.

Приходя домой, он старался как-то расслабиться, отойти от серьезных проблем, которые перед ним стояли на работе. Он часто приходил и расспрашивал о наших делах, занятиях. На протяжении всей жизни он очень много нам дал своим вниманием, добротой, заинтересованностью.

— Кто-то из потомков пошел по его стопам?

— К сожалению, никто не пошел. Все гражданские, единственное, вот сын моей младшей сестры, Марии Георгиевны, учился в Военной академии, но потом тоже ушел на гражданскую работу. Поэтому в нашей семье так на папе и остановилась военная деятельность, военная карьера.

— То есть династии не случилось?

— Нет, нет. Может быть, к сожалению, но все равно его высот не достигли бы. Все-таки он был выдающийся военный, человек выдающегося военного таланта. Может быть, поэтому Господь и решил, чтобы на нем и остановиться.

— Как вы понимаете его роль в истории?

— Мне трудно судить, я, наверное, лицо заинтересованное. Но зная его, его отношение к работе, к армии, зная, что для него армия всегда была на первом месте, он делал все, что от него зависит, чтобы армия становилась сильнее и сильнее, я лично считаю, что он целиком себя отдал армии. И он заслужил такое к нему отношение. Сейчас на высоком уровне отмечают его заслуги. Я считаю, он заслужил это, без излишней скромности.

— В 1957 году Жукова исключили из состава ЦК КПСС, сняли со всех постов в армии и в 1958 году отправили в отставку. За что?

— Во мне даже сам этот вопрос будит столько неприятного, трудно об этом говорить. Конечно, он этого не заслужил, он пострадал из-за того, что вокруг были завистники, которые подогревали, видимо, высшее руководство, и он… Он пострадал из-за зависти в основном.

Он отдавал себя целиком своему делу, которое начал с молодых лет. Никаких таких поступков за ним нет, кроме того, что он делал все возможное для благосостояния армии, чтобы она становилась сильнее и сильнее.

Что касается Хрущева, то это вообще безобразие. Более подлого приема, который применил по отношению к отцу Хрущев, просто трудно придумать. Это же надо было сообразить отослать человека в другую страну и по-тихому провести все эти мероприятия, чтобы отравить память о человеке, который, в общем, все сделал для Победы. Я считаю, что и здоровье папино очень серьезно пошатнулось из-за этого. Он мог бы еще жить и приносить пользу. Мне уже будет 88 лет, и он мог бы еще жить и жить.

— Почему он стал военным? Кто-то из предков был военным?

— Он родился в деревне, в простой, очень бедной крестьянской семье. Отец был сапожником, мать была тоже крестьянкой, занималась тяжелым трудом. В детстве его отдали в учение к скорняку, мастеру мехового дела. Он бы, наверное, стал скорняком, если бы не события в стране. Его призвали — он попал в царскую армию, попал в кавалерию. Очень полюбил лошадей, конное дело. Он был великолепным кавалеристом. После того, как была объявлена демобилизация, заболел, оставался в деревне у себя дома. А потом попал в Красную армию и стал военным, и так всей душой отдался военному делу.

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