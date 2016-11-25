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Источник Правда.Ру

Мировые автоконцерны заставят работать в Крыму

Экономика

Развивать официальные сервисные центры в регионах требует от автоконцернов Минпромторг.  Речь идет в том числе о Крыме, где иностранцы из-за санкций работают по субдилерским схемам, вынуждающим покупателей переплачивать.

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Фото: Fotodom.ru/ DP

Выход в новые регионы и Крым может стать одним из условий доступа к программам господдержки автопрома в 2017 году, объем которых может достичь 60 млрд руб. В таком случае иностранные автоконцерны встанут перед выбором - либо лишиться важной подпорки на хронически падающем авторынке РФ, либо оказаться под угрозой штрафов за работу в Крыму. В группе риска, например, Renault, Toyota и Ford.

В Минпромторге подтвердили, что потребовали от производителей и импортеров "обеспечить полноценный доступ к гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей во всех регионах РФ".

"К сожалению, даже сегодня в некоторых регионах, где потребители сотнями покупают и регистрируют новые автомобили какого-то бренда, они могут оказаться с машиной "один на один"",- пояснили в министерстве. Без официального обслуживания покупатели вынуждены переплачивать цепочкам посредников, утверждают в Минпромторге, приводя в пример "как новые субъекты федерации - Севастополь, Крым", так и, например, Калининградскую область.

При этом в министерстве отмечают, что рассматривают наличие официального обслуживания машин в регионах как один из критериев доступа компаний к господдержке в 2017 году. Среди иностранных концернов, которые получают госсубсидии и не присутствуют в Крыму официально, в частности,Renault, Toyota, Ford.

С другой стороны, китайцы, чьи дилерские центры давно закрепились в Крыму, все еще не допущены в программу льготного автокредитования. В ФАС не поддерживают идею принудительного открытия сервисных центров, в Минэкономики информация об инициативе пока не поступала. В Ассоциации европейского бизнеса пообещали прокомментировать ситуацию, когда выйдет официальный документ. В компаниях планы Минпромторга обсуждать отказались.

Правда.Ру, писала о том, что после присоединения Крыма к РФ украинские автодилеры покинули полуостров. Из-за риска санкций большая часть иностранных брендов не стали создавать в Крыму дилерскую сеть, а поставляют машины через Краснодарский край. Официально на полуострове сегодня представлены российские Lada, УАЗ, группа ГАЗ, европейские PSA Peugeot Citroen, VW Group, корейские Hyundai и Kia, китайские Lifan, Chery, Geely, а также японский Nissan.

Некоторые автоконцерны вообще в регионе не представлены, например Lexus или Jaguar Land Rover. Объясняется это "возможными санкциями для компаний со стороны США или ограничений на американском рынке". Нередко машины закупаются "на материке", официального сервиса на полуострове нет, техобслуживание идет на дилерских СТО в Краснодарском крае.

В иностранных автоконцернах предсказуемо скептично относятся к идее Минпромторга. Один из них говорит, что компании заинтересованы в доступе потребителей к сервису и запчастям и осуществляют это в "наиболее эффективном формате", не имеет смысла открывать центры там, где они не будут окупаться.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в октябре специалисты Минпромторга выступили с предложением заменить программу обновления автопарка на ряд адресных мер поддержки. На поддержку автопрома в 2017 году Минпромторг рассчитывает получить из бюджета почти 60 млрд рублей. 

Министерство надеется в 2017 году перейти к адресным программам по стимулированию автопроизводства. Среди предложений - программа "Первый автомобиль". Большинство молодых водителей, получивших права и в первый раз покупающих автомобиль, выбирают чаще всего подержанную иномарку.

Отметим, что российские автопроизводители испытывают трудности не только из-за снижения спроса, но также из-за срыва поставок ряда комплектующих - именно по этой причине остановил своей конвейер в конце июня АвтоВАЗ.

В условиях экономического кризиса российский автомобильный рынок существенно сократился. Ожидается ли падение продаж в следующем году? Какие меры поддержки производителей и покупателей предпринимает государство? Как автопроизводители ведут себя в кризис? На эти вопросы Pravda.Ru ответила директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи.

Если говорить о роскоши, то за последние 15 лет это не впервые, был еще кризис 2009 года, когда тоже резко кредитование сократилось, и цены выросли. Конечно, не так просто уже купить автомобиль, но продажи идут, хотя, действительно, сильно сократились - в месяц почти на 41 процент легковушки упали в продаже.

Полностью интервью читайте в материале Pravda.Ru В кризис россияне покупают "Порше"

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Темы Крым автодилеры сервисные центры
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