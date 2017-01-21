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Источник Правда.Ру

Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов

Экономика

 

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Министерство финансов России предлагает вернуться к идее ограничения расчётов наличными деньгами в стране. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Как отметил министр, в настоящее время многие страны идут по этому пути.

- Посмотрите, сейчас в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами. Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной", — цитирует Силуанова РИА Новости.

Министр отметил, что к ограничению наличных расчётов надо идти постепенно, без неудобств. А начать, по его словам, можно с планки при покупке дорогостоящих товаров.

ЦБ и Минфин начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам еще в 2012 году, в Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, который так и не был принят на фоне начавшегося спада в экономике, обвала рубля и снижения покупательной способности россиян. Теперь Минфин вновь возвращается к этому вопросу.

Как в прошлом году сообщала Правда.Ру, законопроект по ограничению максимальной суммы операций с наличными деньгами в России снова отложили — минимум до 2019 года. Среди называемых причин отсрочки и "техническая" неготовность, и "непопулярность" идеи среди населения.

В качестве причин непопулярности идеи называли и начавшиеся в финансовой сфере сложности после начала кризиса вокруг украинских событий, и "обкатка" эксклюзивно-российских платежных карточных систем, и неготовность торговых точек, особенно в глубинке, обзавестись платежными терминалами. В связи с чем, дескать, многие граждане будут дискриминироваться в сравнении с теми, кто живет в более-менее крупных городах. А потому ограничение покупок за наличные и считается "непопулярной мерой".

На самом деле, подобные резоны выглядят довольно натянутыми. Для начала, никто о полном запрете "налички" и не говорит. Реальные суммы, свыше которых оплата должна идти лишь по безналу, в вышеупомянутом законопроекте называются от 300 до 600 тысяч рублей, с дополнением, что этот "порог" может изменяться Центробанком в ту или иную сторону.

Эксперты говорят, что положительные моменты в этом есть.

— Разумеется, из несравненных плюсов: прежде всего, государству будет проще контролировать денежные потоки. Их проще отследить, если платеж прошел по банковским, электронным каналам. Можно увидеть, откуда эти деньги пришли, их историю, не имеют ли они какого-то темного прошлого, не связаны ли они с терроризмом и т. д. Но у некоторых людей могут возникнуть проблемы, многие до сих пор получают зарплату в конвертах. Теперь им придется свои доходы как-то декларировать и платить с них налог в соответствии с нашими действующими законами, — рассказал Правде.Ру ведущий эксперт управляющей компании БКС Антон Шабанов.

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