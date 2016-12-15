Центробанк: Один из крупнейших банков в России пошатнулся

Банк России с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов второго по величине банка Татарстана "Татфондбанка".

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Как сообщает пресс-служба Центробанка, такое решение принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

В соответствии с ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам "Татфондбанка", в том числе и индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Сообщается, что из-за неустойчивого финансового положения банка и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 15 декабря 2016 на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Первоочередной задачей администрации является проведение обследования финансового положения банка. На период ее деятельности полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Татфондбанк" приостановлены.

Отметим, банк является подконтрольным правительству Татарстана (владеет 51%). Как сообщает "РГ", с 12 декабря в банке был введен лимит на получение наличных через банкоматы до 15 тысяч рублей, а в случае подачи заявки заранее, вкладчику разрешалось снять единовременно до 50 тысяч рублей.

Чтобы спасти банк, также рассматривали возможность слияния "Татфондбанка" с крупнейшим в республике банком Ак Барс и докапитализацию через выпуск облигаций.

Напомним, ранее в надежде снять с Центробанка РФ, а также и с госбюджета, хлопоты с разоренными банками, что государству уже становится не под силу, Минфин предложил обновленный вариант законопроекта санации банков через механизм bail-in, представляющий собой конвертацию депозитов юридических лиц на сумму более ста миллионов рублей в принудительном порядке в акции или субординированные кредиты.

Как работает этот механизм, россияне вполне могли понять в ситуации на Кипре несколько лет назад, когда было применено принудительное списание части банковских вкладов.

Прокомментировать предлагаемый Минфином механизм принудительного изъятия вкладов Pravda.Ru попросила зам. начальника Аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергея Пенкина.

"Приводимые экспертами данные о том, что у 50 % банков отрицательный капитал, явно не соответствуют действительности — потому что в этом случае у банков была бы отозвана лицензия. Что касается самого механизма bail-in, то возможности его применения обсуждаются с начале нынешнего года", — сказал Сергей Пенкин.

Само название этого механизма — калька с английского термина, который означает, что в случае возникновения проблем у банка не отзывается лицензия, он продолжает свою деятельность, но меняет состав владельцев. Его прежнее руководство фактически отправляется в отставку, а его кредиторы — крупные держатели счетов-депозитов фактически становятся его новыми акционерами.

Средства, которые они держали на счетах, на депозитах, конвертируются в акции и в долевые инструменты владения банком. Кроме того, сразу после введения механизма bail-in банку оказывается государственная поддержка. Иными словами, пояснил Сергей Пенкин, происходит его полунационализация.

"Закон в ряде стран устанавливает минимальный объем необходимых средств, которые находились на счетах или депозитах данного банка. Данный механизм не затрагивает физические лица и значительное число организаций малого и среднего предпринимательства. Повторяю, что, как правило, к использованию bail-in принуждаются только крупные держатели счетов-депозитов — это либо очень состоятельные люди, либо крупные компании", — сказал эксперт.

Для них применение bail-in — это, безусловно, благо. При отзыве лицензии у банка их шансы вернуть свои средства в полном объеме близки к нулю, а при применении данного механизма им удается это сделать хотя бы через длительное время.

"В мировой практике такой механизм применялся всего несколько раз, в частности, во время кипрских событий. Опыт Кипра был успешен, но он обусловлен не столько применением данного механизма, сколько тем, что кипрским банкам была оказана существенная помощь со стороны Евросоюза", — сказал Сергей Пенкин в беседе с Pravda.Ru.

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