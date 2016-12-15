Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Центробанк: Один из крупнейших банков в России пошатнулся

Экономика

Банк России с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов второго по величине банка Татарстана "Татфондбанка".

Центробанк: Один из крупнейших банков в России пошатнулся
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Центробанка, такое решение принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

В соответствии с ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам "Татфондбанка", в том числе и индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Сообщается, что из-за неустойчивого финансового положения банка и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 15 декабря 2016 на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Первоочередной задачей администрации является проведение обследования финансового положения банка. На период ее деятельности полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Татфондбанк" приостановлены.

Отметим, банк является подконтрольным правительству Татарстана (владеет 51%). Как сообщает "РГ", с 12 декабря в банке был введен лимит на получение наличных через банкоматы до 15 тысяч рублей, а в случае подачи заявки заранее, вкладчику разрешалось снять единовременно до 50 тысяч рублей.

Чтобы спасти банк, также рассматривали возможность слияния "Татфондбанка" с крупнейшим в республике банком Ак Барс и докапитализацию через выпуск облигаций.

Напомним, ранее в надежде снять с Центробанка РФ, а также и с госбюджета, хлопоты с разоренными банками, что государству уже становится не под силу, Минфин предложил обновленный вариант законопроекта санации банков через механизм bail-in, представляющий собой конвертацию депозитов юридических лиц на сумму более ста миллионов рублей в принудительном порядке в акции или субординированные кредиты.

Как работает этот механизм, россияне вполне могли понять в ситуации на Кипре несколько лет назад, когда было применено принудительное списание части банковских вкладов.

Прокомментировать предлагаемый Минфином механизм принудительного изъятия вкладов Pravda.Ru попросила зам. начальника Аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергея Пенкина.

"Приводимые экспертами данные о том, что у 50 % банков отрицательный капитал, явно не соответствуют действительности — потому что в этом случае у банков была бы отозвана лицензия. Что касается самого механизма bail-in, то возможности его применения обсуждаются с начале нынешнего года", — сказал Сергей Пенкин.

Само название этого механизма — калька с английского термина, который означает, что в случае возникновения проблем у банка не отзывается лицензия, он продолжает свою деятельность, но меняет состав владельцев. Его прежнее руководство фактически отправляется в отставку, а его кредиторы — крупные держатели счетов-депозитов фактически становятся его новыми акционерами.

Средства, которые они держали на счетах, на депозитах, конвертируются в акции и в долевые инструменты владения банком. Кроме того, сразу после введения механизма bail-in банку оказывается государственная поддержка. Иными словами, пояснил Сергей Пенкин, происходит его полунационализация.

"Закон в ряде стран устанавливает минимальный объем необходимых средств, которые находились на счетах или депозитах данного банка. Данный механизм не затрагивает физические лица и значительное число организаций малого и среднего предпринимательства. Повторяю, что, как правило, к использованию bail-in принуждаются только крупные держатели счетов-депозитов — это либо очень состоятельные люди, либо крупные компании", — сказал эксперт.

Для них применение bail-in — это, безусловно, благо. При отзыве лицензии у банка их шансы вернуть свои средства в полном объеме близки к нулю, а при применении данного механизма им удается это сделать хотя бы через длительное время.

"В мировой практике такой механизм применялся всего несколько раз, в частности, во время кипрских событий. Опыт Кипра был успешен, но он обусловлен не столько применением данного механизма, сколько тем, что кипрским банкам была оказана существенная помощь со стороны Евросоюза", — сказал Сергей Пенкин в беседе с Pravda.Ru.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Лишится ли Россия 20% банков?
Темы банк Татарстан экономика
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Академик Тутельян: "На завтрак, обед и ужин - вся Вселенная!"
Автопром
На российском авторынке сдержанный оптимизм
Как отдохнуть
Ни хвоста вам, ни чешуи!
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Лидер "Океана Эльзы": Всех на Украину пускать и виновных арестовывать
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Археологи обнаружили удивительные объекты майя в Гватемале
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Украина
Лидер "Океана Эльзы": Всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский Игорь Буккер Ни хвоста вам, ни чешуи! Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем? Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Ирен Адлер "Журналистку Навального" уволили за твит о сексе Трампа с дочерью
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Захват Пальмиры - неудачный пиар ИГИЛ
вячеслав судаков "Журналистку Навального" уволили за твит о сексе Трампа с дочерью
Vic Tor Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Vic Tor Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
oaeimatagukzim Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
БВА Южные Курилы: Владеет ими тот, кто владеет
БВА Южные Курилы: Владеет ими тот, кто владеет
БВА Южные Курилы: Владеет ими тот, кто владеет
vkontakte_177677906 В Москве предотвратили серию терактов ИГ
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?