В Крым не пустили тысячу тонн украинских продуктов. Почему?

В ноябре специалисты Россельхознадзора вернули из Крыма на Украину более тысячи тонн продуктов. Сотрудники ведомства проверили в автомобильных пунктах пропуска на госгранице более 400 партий продукции животного происхождения, которую граждане пытались ввезти на полуостров в ручной клади. Как сообщает пресс-служба крымского управления ведомства, все эти товары не соответствовали действующим нормам.

За подробностями Pravda.Ru обратилась к профессору кафедры Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Андрею Голубчику.

— Какие у нас сейчас действуют ограничения по украинским товарам? Что можно, а что нельзя ввозить с Украины и в каких масштабах?

— Специальных ограничений по Украине не существует. У нас есть единые нормы ввоза сельхозпродукции на территорию РФ, они действуют для всех стран едино. А учитывая, что Украина не является родиной цитрусовых, тут об особых нормах говорить нечего. Значит, были выявлены какие-то локальные нарушения, которые едины для любой подкарантинной продукции. Это товары растительного либо животного происхождения. Никаких особых норм по Украине не существует.

— Какие продукты чаще возвращают и какие нарушения встречаются чаще всего?

— Чаще всего это продукция животноводства, там очень часто с ветеринарными сертификатами бывает напряженка. Также могут быть и продукты растительного происхождения. Но вряд ли речь идет о хлебе или пшенице, для этого необходимы серьезные документы. Опять-таки, если везет крестьянин со своего индивидуального подсобного хозяйства товар, он должен доказать, что это его собственная продукция и он не является перекупщиком.

— То есть речь не идет о том, что в украинских продуктах найдены вредные вещества? Продукцию просто везли без необходимой документации?

— Скорее всего, да. Если я везу десять килограммов мяса, то это одно, а когда везу двадцать, то это уже может быть расценено как коммерческая партия. Когда я везу для себя в небольших количествах, скорее всего, пропустят. Хотя службы санитарного контроля могут не пропустить и один килограмм сала, есть такое волшебное право. То есть, либо вы предъявляете справку, что вы это сало купили на базаре легально со всеми вытекающими из этого последствиями, либо его конфискуют. Скорее всего, это просто бездокументарная продукция. Особенно в коммерческих объемах. Десять килограммов уже достаточно для того, чтобы признать продукцию коммерческой, для личного потребления это многовато.

Напомним, в 2015 году российские власти ввели в отношении Украины продовольственное эмбарго. Такое решение принято из-за того, что Киев присоединился к антироссийским санкциям. Ранее киевский экономист Андрей Блинов заявил, что итогами разрыва торговых отношений Украины с Россией стали падение экономики в два раза и тотальное обеднение населения. "Если посмотреть на экономику, выраженную не в гривнах, а в долларах, то сокращение будет примерно в два раза", — констатировал он. По его словам, "экспорт в Россию упал почти в пять раз. Это привело к практически такому же сокращению (в несколько раз) экспортных поступлений… Это падение сумасшедшее".

"Украина за три последних года потеряла приблизительно половину экспорта. Если считать в долларах, то когда-то экспортировали на 80 миллиардов долларов, а сейчас — дай Бог, на 40 миллиардов", — сказал Андрей Блинов. Экономист добавил, что не видит никаких возможностей компенсировать потери бюджета от разрыва связей с Россией.

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