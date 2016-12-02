Заплатил вовремя, но штрафа не избежал: как не попасть в налоговые должники

Жители России стали часто сообщать о случаях начисления пени за уже оплаченные налоги. Если у налогоплательщика даже есть письменное подтверждение, ему все равно "капают" сверху небольшие суммы — 10-20 рублей. На такие незначительные списания обычно никто не жалуется. Но в итоге это выливается в огромные деньги.

Фото: Fotodom.ru/DP

Ситуацию прокомментировал Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии поразвитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ, председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков:

— Я не могу ничего сказать по поводу того, насколько часто это происходит, но, полагаю, если люди обращаются, значит, есть такие факты. Конечно, если у вас оплачено все вовремя, и вы сохранили квитанции об оплате, то вопросов нет никаких, надо просто прийти в налоговую по месту жительства и проблему решить. То есть написать заявление, и все эти вопросы будут сняты. Собственно, других вариантов я не вижу, поскольку идти в суд с таким вопросом не считаю целесообразным.

Пени не могут возникнуть, если налог заплачен вовремя. Возможно, какие-то моменты, связанные с тем, что банк, например, если налог заплачен в последний день, не успел зачислить правильным днем. Тогда речь может идти о нескольких днях, и пенях за несколько дней просрочки, но это, опять же, несерьезно для того, чтобы идти в суд. То есть человек, который не имеет должной юридической квалификации, потратит больше денег на юристов, доказывая эту ситуацию.

Для выяснения ситуации необходимо обратиться в налоговую службу. Можно это сделать в письменной форме, можно написать при наличии личного кабинета письмо в личный кабинет и все эти вопросы прояснить. Но это еще одно свидетельство того, что работать на сегодняшний день по уплате налогов и вообще по отношениям гражданина-физического лица и налоговой службы лучше через электронный личный кабинет налогоплательщика. Поскольку у вас там все данные отражаются корректно, в онлайн режиме. Вы можете видеть все движения и начисления, и, более того, в скором времени в личном кабинете налогоплательщика появятся так же данные о начислениях в социальные фонды гражданина.

Если ситуации случаются, надо разбираться в досудебном порядке. И в данном случае налоговая служба не имеет никакой заинтересованности в том, чтобы заработать несколько лишних рублей, которые в любом случае идут в казначейство. Поэтому здесь нет никакого ни умысла, ни каких-то целей собрать средства с людей, не причитающиеся в рамках уплаты налогов.

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