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Источник Правда.Ру

Силовики нашли террористов по чату в WhatsApp

Происшествия » Теракты

Силовики Чеченской республики провели спецоперацию против боевиков, которых удалось обнаружить благодаря переписке в мессенджере WhatsApp. Переписку удалось обнаружить после того, как полицейские стали останавливать молодых людей для проверки автомобилей и гаджетов.

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Переписка в WhatsApp подтвердила имевшуюся у силовиков информацию о готовящейся вылазке боевиков в селении Цоци-Юрт Курчалойского района. Террористы, в частности, создали в мессенджере собственную группу, пишет "Коммерсантъ".

Также сообщается, что перед началом операции абонентам республики было отправлено сообщение с просьбой удалить чаты о религии и на другие темы, которые могут вызвать подозрение у правоохранителей.

"Останавливая для проверок молодых людей, полицейские досматривали не только багажники автомобилей, но и внимательно изучали содержание чатов в гаджетах", — пишет издание.

Операция прошла в селении Цоци-Юрт Курчалоевского района Чечни в ночь на 11 января. Бойцы Росгвардии ликвидировали четверых боевиков и задержали более 20 их сообщников. Двое бойцов Росгвардии погибли при выполнении задания. Одному из бандитов удалось бежать и уйти в горы. Его поиски начались сразу по завершении операции.

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что боевики были тесно связаны с запрещенной в России группировкой "Исламское государство" и планировали серию терактов на территории республики против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

Как стало известно позже, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бороться с вербовщиками террористов.

"События последних дней показали, что необходимо усилить борьбу с идеологией экстремизма и терроризма. … Мы должны наглухо перекрыть кислород вербовщикам", — отметил он в своем инстаграме по итогам совещания.

Кадыров подчеркнул, что местные чиновники несут ответственность за жертв вербовки террористов.

"Я обратил внимание собравшихся, что главы районов, кадии и начальники полиции несут ответственность за каждого человека, который оказался обманутым и завербованным в ряды бандгрупп",- резюмировал он.

Как ранее сообщала Правда.Ру, WhatsApp и еще нескольким мессенджерам в Европе выдвинули ультиматум: ограничить поддержку шифрования. Сейчас переписка пользователей там зашифрована.

Министр внутренних дел Франции выразил мнение, что решение о дешифровке поможет правительству контролировать общение между собой потенциальных террористов. Контроль планируется применять только в отношении предполагаемых преступников. Идею ограничения шифрования в мессенджерах поддержали и в Великобритании.

Позже стало известно, что российские компании намерены заняться доступом к переписке пользователей WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype. Эта задача дешифровки трафика пользователей ставится в рамках реализации "пакета Яровой".

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Темы Whatsapp терроризм смартфоны террористы
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