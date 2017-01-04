Спецслужбы ЕС назвали города-цели террористов ИГ

Из Сирии в Европу под видом мигрантов прибыли как минимум 400 террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство". Их цель, по данным спецслужб, развязать резню между мусульманами и христианами и "залить кровью" европейские города.

Фото: АР

"Возглавляет отряд из 400 боевиков один из высокопоставленных командиров ИГ 27-летний уроженец Македонии Лавдрим Мухаджери. Балканские СМИ называют его косовским Джихади Джоном, он также известен под именем Абу Абдулла аль-Косова", — отмечает Daily Mail.

Со ссылкой на слова источников в спецслужбах ЕС, издание называет основные цели джихадистов — это ряд госучреждений в Косово, сербские православные церкви и улицы европейских городов. "Цель тут может быть одна — раздуть тлеющий конфликт между сербами и албанцам в центре Балкан. Здесь даже сильно дуть не придется. Взаимные обиды и упреки, спрятанные за красивыми ширмами новой европейской идентичности, никуда не делись", — считают эксперты.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50.

Ранее газета The Times сообщала о том, что изъятые у боевиков в Сирии документы свидетельствуют о том, что террористы ИГ планировали совершить теракты в ряде стран Европы. Секретные материалы были захвачены в городе Манбидж на севере Сирии. Для их детального изучения создан специальный центр на американской авиабазе в Кувейте, информировал заместитель командующего международной коалиции по борьбе с ДАИШ, генерал Руперт Джонс. По его словам, документация напрямую указывает на планы нападения на многие страны мира.

Напомним, в ноябре прошлого года в Париже прошла серия терактов. В результате атак погибли в общей сложности 129 человек, около 300 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.

Как писала Pravda. Ru, чтобы обеспечить все, что произошло в Париже, нужны были большие деньги и хорошая организация. Эти моменты ставят вопросы и перед общественностью и перед спецслужбами. Эксперты недоумевали: каким образом ИГИЛ или то, что называют ИГИЛ, действует, почему она возникла и какие ее конечные цели.

Если державшая мир в страхе раньше "Аль-Каида" была чисто террористической организацией, которая провозглашала джихад, то ИГИЛ позиционирует себя политической силой и пытается влиять на политику на Ближнем Востоке. Это мы видим в Ираке и в Сирии.

Между тем ряд экспертов уверены, что ужасные события прошло осени — не что иное, как реалити-шоу, а организовало и провело его правительство Франции. Зачем? Например, чтобы вернуть популярность Олланду, выиграть выборы, отвлечь граждан от важных проблем и возобновить бомбардировки Сирии. Читайте подробнее в материале: Теракты в Париже: реалити-шоу в прямом эфире?

Между тем ряд экспертов уверены, что ужасные события прошло осени - не что иное, как реалити-шоу, а организовало и провело его правительство Франции. Зачем? Например, чтобы вернуть популярность Олланду, выиграть выборы, отвлечь граждан от важных проблем и возобновить бомбардировки Сирии. Читайте подробнее в материале: Теракты в Париже: реалити-шоу в прямом эфире?

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