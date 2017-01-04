Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Спецслужбы ЕС назвали города-цели террористов ИГ

Происшествия » Глобальные » Терроризм

Из Сирии в Европу под видом мигрантов прибыли как минимум 400 террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство". Их цель, по данным спецслужб, развязать резню между мусульманами и христианами и "залить кровью" европейские города.

Спецслужбы ЕС назвали города-цели террористов ИГ
Фото: АР

"Возглавляет отряд из 400 боевиков один из высокопоставленных командиров ИГ 27-летний уроженец Македонии Лавдрим Мухаджери. Балканские СМИ называют его косовским Джихади Джоном, он также известен под именем Абу Абдулла аль-Косова", — отмечает Daily Mail.

Со ссылкой на слова источников в спецслужбах ЕС, издание называет основные цели джихадистов — это ряд госучреждений в Косово, сербские православные церкви и улицы европейских городов. "Цель тут может быть одна — раздуть тлеющий конфликт между сербами и албанцам в центре Балкан. Здесь даже сильно дуть не придется. Взаимные обиды и упреки, спрятанные за красивыми ширмами новой европейской идентичности, никуда не делись", — считают эксперты.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50.

Ранее газета The Times сообщала о том, что изъятые у боевиков в Сирии документы свидетельствуют о том, что террористы ИГ планировали совершить теракты в ряде стран Европы. Секретные материалы были захвачены в городе Манбидж на севере Сирии. Для их детального изучения создан специальный центр на американской авиабазе в Кувейте, информировал заместитель командующего международной коалиции по борьбе с ДАИШ, генерал Руперт Джонс. По его словам, документация напрямую указывает на планы нападения на многие страны мира.

Напомним, в ноябре прошлого года в Париже прошла серия терактов. В результате атак погибли в общей сложности 129 человек, около 300 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.

Как писала Pravda. Ru, чтобы обеспечить все, что произошло в Париже, нужны были большие деньги и хорошая организация. Эти моменты ставят вопросы и перед общественностью и перед спецслужбами. Эксперты недоумевали: каким образом ИГИЛ или то, что называют ИГИЛ, действует, почему она возникла и какие ее конечные цели.

Если державшая мир в страхе раньше "Аль-Каида" была чисто террористической организацией, которая провозглашала джихад, то ИГИЛ позиционирует себя политической силой и пытается влиять на политику на Ближнем Востоке. Это мы видим в Ираке и в Сирии.

Между тем ряд экспертов уверены, что ужасные события прошло осени — не что иное, как реалити-шоу, а организовало и провело его правительство Франции. Зачем? Например, чтобы вернуть популярность Олланду, выиграть выборы, отвлечь граждан от важных проблем и возобновить бомбардировки Сирии. Читайте подробнее в материале: Теракты в Париже: реалити-шоу в прямом эфире?

Между тем ряд экспертов уверены, что ужасные события прошло осени - не что иное, как реалити-шоу, а организовало и провело его правительство Франции. Зачем? Например, чтобы вернуть популярность Олланду, выиграть выборы, отвлечь граждан от важных проблем и возобновить бомбардировки Сирии. Читайте подробнее в материале: Теракты в Париже: реалити-шоу в прямом эфире?

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня


Новая чума Европы — террористы-одиночки
Темы Европа терроризм
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Украина поменяет карателей на пиратов
Современная
"Могучая кучка" вылечит сердца
Воспитание
Во Францию вернулся интерес к русскому языку
Читательский топ
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения

Американские исследователи выяснили, что месяц рождения человека, помимо судьбы, влияет на долголетие и здоровье.

Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Наука и техника
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
В конгрессе США не дадут Трампу отменить антироссийские санкции
Мир
Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА
Занимательные Новости
В Приморье обнаружили леопарда с котятами, которых считали погибшими
Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Artyom Mitenyov Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Виктор Гольдмахер Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Надежда Сивушкова Американский сенатор: Санкции против России важнее правды о кибератаках
vkontakte_137629378 Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
vkontakte_240347697 Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Oleg Seleznev Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным
Nadezhda Anohina "Могучая кучка" вылечит сердца
Вик Давыдов Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Надежда Сивушкова Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
Максим Калашников Ученые установили сроки исчезновения человечества из-за эпидемии зомби
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?