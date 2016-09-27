Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Удмуртии ПТУшник расстрелял школьников от скуки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В городе Глазов Удмуртской Республики учащийся техникума несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в группу учеников младших классов, выходящих после уроков из школы.

В Удмуртии ПТУшник расстрелял школьников от скуки

"Находясь возле школы, подросток стрелял из пневматического пистолета в воздух. Увидев группу учеников четвертого класса, он начал производить выстрелы в их сторону. В результате пули попали касательно в руку и ногу девятилетнему мальчику, еще одна пуля застряла у него в щеке", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по республике.

По данным МВД, 17-летний подозреваемый уже несколько лет состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На данный момент возбуждено уголовное дело, подросток находится дома под подписке о невыезде.

Ранее Правда.Ру писала, что в Якутии ранее судимого за кражи и угоны несовершеннолетнего школьника разыскивает полиция. Подростка подозревают в причастности к двойному убийству. Его 18-летний сообщник с огнестрельным ранением головы обнаружен сотрудниками правоохранительных органов на берегу реки Яна.

"В двойном убийстве подозреваются двое юношей, один из которых сегодня обнаружен на берегу реки Яна в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы. Ему оказывают медицинскую помощь. Установлено, что ранее он был судим за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Ведется розыск его сообщника, которым, по данным следствия, является 17-летний школьник, ранее судимый за кражи и угоны", — приводит ТАСС сообщение полиции Верхоянского района Якутии.

Молодые люди подозреваются в убийстве 49-летнего мужчины и его 23-летнего племянника. Нападавшие сразу скрылись после совершения преступления. Тела убитых обнаружил сосед, он и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

На данный момент следствие выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции осматривают место происшествия, также проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения второго участника преступления.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня


В Томске школьник избил двух учительниц
Темы криминал Удмуртия происшествия
Комментарии
Люди меньше пьют спиртного, если их друзья не поддерживают их
Здоровье
Люди меньше пьют спиртного, если их друзья не поддерживают их
У детей все по-взрослому: лидеры и массовка
Общество
У детей все по-взрослому: лидеры и массовка
"Москино" не стиль, а сборная солянка стилей!
Красота
"Москино" не стиль, а сборная солянка стилей!
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
﻿Сергей Миронов: "Мы вернули людям тридцать миллиардов рублей"
Мир
Средиземноморье больше не вотчина Запада
Балканы
Баня-Лука бросила вызов Вашингтону
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Европа наигралась: Беженцев развернут обратно
Новый боевой самолет России получит мощнейшее лазерное оружие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Европа
Европа наигралась: Беженцев развернут обратно
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Бывший СССР
Геноцид армян: Две стороны одной медали
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Общество
Ольга Васильева призвала обратиться к опыту СССР в образовании

Министр образования РФ предложила использовать опыт советской системы воспитания в школах.

Ольга Васильева призвала обратиться к опыту СССР в образовании
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Общество
Ольга Васильева: Слияние педвузов остановлено, в стране не хватает хороших учителей
Россия
Крым поблагодарил Киев за продовольственную блокаду: Блокируйте дальше
Любовь Люлько Баня-Лука бросила вызов Вашингтону Любовь Люлько Ирина Савченко Встреча с клещом — к расходам Ирина Савченко Икбаль Дюрре Курды. Россия. США. Кто кого использует? Икбаль Дюрре
Комментарии
Мохаммед Дж Глава Пентагона: "Ужасную Россию" сдерживает только ядерное оружие
Сева Петров CNN сфальсифицировало победу Клинтон над Трампом
Garret Grey Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
георгий максимов Медведев назвал главные задачи "Единой России" после победы на выборах
Spassky Kochan Исландия заявила о сближении истребителей ВКС со своими самолетами
koreisha alexa CNN сфальсифицировало победу Клинтон над Трампом
Ryszard Ewiak(vkontakte) CNN сфальсифицировало победу Клинтон над Трампом
Владимир Алешкевич Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Jotis Miglis(Mail.Ru) Россия возобновляет импорт египетского картофеля
ШАХТЁР 008 Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?