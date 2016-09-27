В Удмуртии ПТУшник расстрелял школьников от скуки

В городе Глазов Удмуртской Республики учащийся техникума несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в группу учеников младших классов, выходящих после уроков из школы.

"Находясь возле школы, подросток стрелял из пневматического пистолета в воздух. Увидев группу учеников четвертого класса, он начал производить выстрелы в их сторону. В результате пули попали касательно в руку и ногу девятилетнему мальчику, еще одна пуля застряла у него в щеке", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по республике.

По данным МВД, 17-летний подозреваемый уже несколько лет состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На данный момент возбуждено уголовное дело, подросток находится дома под подписке о невыезде.

Ранее Правда.Ру писала, что в Якутии ранее судимого за кражи и угоны несовершеннолетнего школьника разыскивает полиция. Подростка подозревают в причастности к двойному убийству. Его 18-летний сообщник с огнестрельным ранением головы обнаружен сотрудниками правоохранительных органов на берегу реки Яна.

"В двойном убийстве подозреваются двое юношей, один из которых сегодня обнаружен на берегу реки Яна в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы. Ему оказывают медицинскую помощь. Установлено, что ранее он был судим за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Ведется розыск его сообщника, которым, по данным следствия, является 17-летний школьник, ранее судимый за кражи и угоны", — приводит ТАСС сообщение полиции Верхоянского района Якутии.

Молодые люди подозреваются в убийстве 49-летнего мужчины и его 23-летнего племянника. Нападавшие сразу скрылись после совершения преступления. Тела убитых обнаружил сосед, он и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

На данный момент следствие выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции осматривают место происшествия, также проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения второго участника преступления.

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