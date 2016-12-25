Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"

В Москве на улице Малая Бронная избили местного жителя за то, что он убрал бумажку с номеров припаркованной в неположенном месте машины. Так водители обычно скрывают номера от видеокамер и регистраторов, чтобы не получить штраф.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщается в группе "Патриаршие" в Facebook, заявление в полицию уже написано. Все выходные пользователи соцсети обсуждают, правильно или неправильно поступил пострадавший мужчина. Они ищут свидетелей произошедшего, но, так как номера автомобиля известны, некоторые пользователи предполагают, что "искать никто не хочет".

Во вторник у пострадавшего экстренная операция, в связи с переломом 2 лицевых костей со смещением, и переломом носа со смещением, не говоря уж о швах, зубах, почках, ногах. По словам пользователей Facebook, у мужчины украли телефон, чтобы тот не вызвал полицию.

Водители часто скрывают номера, чтобы избежать штрафа. Некоторые считают, что дело не в деньгах, а в удовлетворении, получаемом от безнаказанного нарушения законов.

Пользователи соцсети разделились во мнениях, правильно ли поступил мужчина, снявший бумажку с номеров. Кто-то считает, что это "мерзковатый поступок". Десятки пользователей начали писать о вреде стукачества, а также о том, что противоправные действия должны наказывать соответствующие структуры, считая, что мужчине не стоило вмешиваться. Кто-то был даже готов обеспечить водителю BMW алиби.

Как сообщает medialeaks, люди, избившие мужчину, пока не найдены.

Напомним, ранее Pravda. Ru сообщала о том, что столичные власти и ГИБДД ввели в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, их стало больше в два раза. При этом чиновники не раскрывают места, где появились новые камеры. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

В начале октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому злостных нарушителей ПДД будут лишать прав. Например, предлагается лишать права на управление авто сроком от года до полутора, если автомобилист три раза или более попадался на превышении скорости на 40 километров в час.

Такое наказание грозит и тем, кто трижды будет замечен в "нарушении проезда через железнодорожные пути, проезде на красный свет, невыполнении требования уступить дорогу по правилам приоритета на перекрёстке, нарушении правил маневрирования, выезде на встречную полосу, повороте налево или развороте вопреки требованиям дорожных знаков и отказе уступить дорогу пешеходу".

Кроме того, недавно ЦОДД предложил ввести некоторые меры по ужесточению правил движения в Москве. В частности, есть идея запретить движение по "выделенкам" в выходные дни и снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах.﻿

Также с рядом предложений выступил и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Среди них — изменение правил проезда перекрестков. Также предполагается оснастить пересечения дорог автоматическими камерами, которые будут фиксировать нарушения, такие как, выезд машины за стоп-линию, а также пересечение перекрестка, после которого улица забита машинами.

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