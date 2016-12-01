Вынесен приговор 13-летнему школьнику, зарезавшему одноклассника из-за конфликта в соцсети

13-летнего подростка из Красноярска, зарезавшего своего сверстника из-за конфликта в социальной сети, по решению Свердловского районного суда поместят на два года в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская, семиклассник поссорился с одноклассниками из-за оскорблений в соцсетях. Подростки встретились во дворе дома на Судостроительной улице 9 октября. В ходе разговора инициатор ссоры неожиданно достал складной нож и нанес им однокласснику удар в грудную клетку. Школьник попытался убежать, но не смог из-за большой кровопотери. Врачи скорой помощи пытались оказать ему помощь, но подросток скончался на месте.

"Свердловский районный суд города Красноярска, учтя все обстоятельства дела, характер и степень общественно-опасного деяния, данные о личности несовершеннолетнего, вынес постановление о направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года", — сообщила Ольга Шаманская.

Подросток совершил деяние, попадающее под признаки уголовно-наказуемого деяния, однако в возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Отметим, массовые убийства и вспышки насилия в учебных заведениях за последние 15 лет стали довольно распространенным явлением. Причиной таких поступков могут быть сложные отношения с родителями, педагогами, сверстниками, плохие оценки, трудности в личной жизни и многое другое… Иногда это является просто способом выпустить пар. Юному убийце кажется, что ему станет лучше, если он уничтожит других людей.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Красноярске полиция расследует обстоятельства систематических пыток 15-летней школьницы. На плановом медосмотре на теле девочки были обнаружены следы побоев и ожоги. Под подозрением — одноклассники потерпевшей.

По словам ученицы девятого класса, сверстники несколько раз прижгли ее паяльником и избили. "По данному факту сейчас проводится проверка, в ходе которой объяснения берут и у обидчиков девушки. Однако никто из них пока свою вину не признал", — рассказал источник в оперативных службах региона.

Родители пострадавшей Екатерины сообщили, что отношения с одноклассниками у нее были напряженными, однако до побоев дело никогда не доходило.

Напомним, 15 июня В подмосковном Королеве школьники выложили видео жестокой расправы над одноклассницей. Инцидент произошел на одном из школьных дворов города. На видео видно, как толпа подростков под ликующие крики приветствует избиение некой Кристины У.

В марте этого года в Интернете появилось видео инцидента, произошедшего в московском районе Кунцево. Подростки напали на знакомую девочку и засняли это на камеру телефона. На кадрах видно, как одна из нападавших наносит удары по лицу и голове 13-летней жертве. Произошло это после того, как девушка обнаружила на руке у последней следы от порезов: та, похоже, пыталась порезать себе вены, пишет во вторник bloknot. ru.

Кто-то из парней за кадром предложил опорожниться на девочку. За время потасовки никто из снимавших даже не попытался заступиться за избиваемую. В разгар ссоры ее несколько раз хватали за волосы, ставили на колени и били ногами. Также школьницу заставляли есть снег и оскорбляли всевозможными нецензурными словами.

"Подростки стали более жестокими, более циничными, бессердечными к чужой боли, и их радует то, что причиняет страдания другим людям. Мне кажется, это связано с той общественной средой, в которой мы сейчас живем, и с теми многочисленными западными влияниями, которые оказываются на наших детей. Раньше не было такого количества боевиков, где идеализировался отрицательный персонаж, где злодей был выставлен в таком положительном свете.

Конечно, влияет и то, что сейчас появилась возможность у молодежи это все выставить в интернет и показать, какие они крутые, что могут себе позволить такие вещи. Конечно, это должно пресекаться в очень жестких рамках. Должны привлекаться к пресечению таких проявлений родители, школа и общество.

У общества нет отторжения к таким подросткам, наоборот, получается, что все этим истории смакуются, муссируются, подаются под разными пикантными соусами на различных ток-шоу. При этом не всегда жертва остается жертвой при обсуждении той или иной ситуации. Иногда люди осуждают ее поведение, но даже если жертва вела себя неправильно, даже если жертва провоцировала, это не дает никакой карт-бланш для того, чтобы проявлять жестокость по отношению к слабому", — рассказала ранее Pravda.Ru доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России Людмила Айвар.