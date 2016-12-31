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Источник Правда.Ру

Власти Иркутска сняли режим ЧС

Происшествия

Постановление о снятии режима чрезвычайной ситуации подписал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Напомним, режим ЧС был введен ранее из-за массового отравления концентратом "Боярышник", ставшего причиной гибели 76 человек.

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Фото из соцсетей

"Режим ЧС отменен с сегодняшнего дня. В течении последних шести дней не зафиксировано ни одного нового случая отравления суррогатом алкоголя, это дало основание для снятия режима ЧС", - цитирует ТАСС пресс-службу мэрии.

Ранее стало известно, что власти Иркутской области также отменили аналогичный режим и перевели регион на режим повышенной готовности на период новогодних праздников. На территории города режим ЧС действовал с 19 декабря, на территории региона - с 20 декабря.

По данным на 30 декабря, всего пострадавшими от отравления метиловым спиртом в Иркутске признаны 123 человека, скончались 76 человек. В стационарах находятся восемь пострадавших. Были выписаны по улучшению здоровья 30 человек, девять человек отказались от госпитализации.

Как сообщала Правда.Ру, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 76 человек. Из 19 задержанных по делу о производстве, хранении и сбыте косметического средства "Боярышник", шесть оставлены под стражей, десять находятся под домашним арестом.

В области был введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. 

Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

В Иркутской области была пресечена деятельность трёх подпольных цехов по производству спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Трагические события в Иркутске, где десятки человек погибли от отравления метиловым спиртом, привлекли к себе пристальное внимание всей страны. Как уберечься от смертельной отравы, тем более что впереди новогодние праздники, которые принято отмечать с немалой дозой горячительных напитков? Этому может помочь несколько нехитрых рекомендаций и элементарная осторожность.

К сожалению, полностью исключить возможность нежелательной встречи с метиловым спиртом нельзя даже при покупке вроде бы надежной бутылки водки. Ярким примером этого стала трагедия в Чехии в 2012 году, где отмечались целых две волны отравлений крепким алкоголем. Самое страшное - что после срочно устроенной госорганами проверки торговой сети, отрава была найдена в каждом пятом магазине. Причем, она содержалась не только в водке, но, например, в более дорогом и популярном среди ценителей роме.

Увы, полностью гарантировать, что в бутылках даже с положенной акцизной маркой действительно содержится официально, а не подпольно произведенный алкоголь, не может никто. Такие марки ведь тоже подделываются - пусть за это и положена уголовная ответственность. По экспертным оценкам, доля контрафактных сигарет на российском рынке, например, составляет около 28 процентов, а контрафактного алкоголя, по данным Федеральной антимонопольной службы - 40-50 процентов.

Подробнее читайте об этом в материале Pravda.Ru Как уберечься от отравления метиловым спиртом

Темы Иркутск отравление метиловый спирт
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