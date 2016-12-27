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Источник Правда.Ру

Оперативный штаб назвал причину падения Ту-154

Происшествия

Часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминатором размером 3,5 на 4,5 метра, разбившегося Ту-154 в Сочи, доставлена на берег. Как сообщили в Минобороны РФ, все обнаруженные авиафрагменты самолета военные передают следственным органам. 

Оперативный штаб назвал причину падения Ту-154
Фото: AP

Как сообщает ТАСС, водолазы также обнаружили на месте крушения самолета один из бортовых самописцев.  Как сообщили в силовых структура, он поднят из воды, его доставят в Москву. 

"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком  вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - сказал источник.

На данный момент еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены.

Также течение суток были найдены тела еще трех погибших и большое количество останков. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. Ранее сообщалось об обнаружении 13 тел погибших.

Основная версия причины крушения самолета связана с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета. Как сообщили в силовых структурах, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Оперативный штаб назвал причину падения Ту-154
Фото: AP

Ранее Pravda.Ru писала, что в уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154 появилась новая версия. ФСБ России  установила очевидца падения авиалайнера, по словам которого, экипаж пытался посадить самолет на воду. Свидетель отметил, что положение самолета в воздухе показалось ему странным даже для посадки, поскольку летел с неестественно задранным носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Через мгновение самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

25 декабря летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

Оперативный штаб назвал причину падения Ту-154
Фото: АР

"Из-за большого количества погибших экспертиза может занять от одного до нескольких месяцев. Затем все данные будут переданы следствию и уже оно будет решать, что дальше делать с выводами судебно-медицинских экспертов: обнародовать ли эти данные или, пока идет следствие, не разглашать их, потому что есть такое понятие, как тайна следствия, которая далеко не всегда раскрывает данные экспертиз.

Следственная группа создана по этому делу довольно большая. Наши эксперты из Российского центра судебно-медицинской экспертизы все высоко профессиональны, как и следователи, работающие по этому делу. Если есть что обнаружить, то они это обнаружат, я в этом не сомневаюсь", - рассказал ранее Pravda.Ru доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И. Пирогова, Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент Эдуард Туманов.

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