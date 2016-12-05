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Источник Правда.Ру

Что означает потеря "Адмиралом Кузнецовым" еще одного "Су-33"?

Происшествия

Сегодня потерпел аварию российский истребитель Су-33 с авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов", выполняющего задачи у берегов Сирии.  Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Фото: AP

Самолёт упал в море при попытке совершить посадку на палубу авианосца. Причина аварии - обрыв троса, из-за чего истребитель выкатился за пределы палубы. Создана специальная комиссия, занимающаяся расследованием инцидентов с самолётами авиакрыла российского авианосца.

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", - сообщили в Минобороны РФ.

В материале МО РФ говорится о том, что катастрофа Су-33 произошла в субботу - 3 декабря. Лётчик Су-33 так же, как и его коллега на МиГ-29, успел катапультироваться и был спасён. Силами поисково-спасательной службы был поднят на борт авианесущего крейсера. Здоровью летчика ничего не угрожает, - сказали в военном ведомстве.

Ранее крушение потерпел другой истребитель из авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубная версия МиГ-29. По сообщениям о крушении МиГ-29, лётчик успел катапультироваться и остался жив.

"Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Главное в этой ситуации - успевший вовремя катапультироваться летчик истребителя. Потеря самолета тоже важна, но не так, как человеческая жизнь. По итогам расследования комиссия сделает соответствующие выводы, которые будут приняты военными к сведению.

Надо отметить, что инциденты с крушением самолетов происходят не так уж и редко и в ВВС западных стран. Тут можно вспомнить о потере ВВС США истребитель F-22 Raptor, который упал на шоссе в штате Флорида недалеко от авиабазы "Тиндалл" в марте 2012 года. Пилот успел катапультироваться, но причина крушения так и осталась неизвестной.

К слову, в том же году на полеты истребителей F-22 Raptor были наложены жесткие ограничения: летчикам запретили удаляться от базы на расстояние более одного часа лета. Связано это было с неисправностью самолетов, из-за которой летчики на большой высоте чувствовали удушье.

Помимо этого, в течение 20 лет разработчики не могли устранить техническую неполадку регулярно возникающую при полетах стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. О том, что на вооружении ВВС США были приняты бракованные самолеты с очень серьезной неполадкой, также стало известно только спустя 20 лет. При этом сертификации, серийному производству и принятию на вооружение предшествовали летные испытания, включая проверки ВВС США и Пентагона.

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Темы Адмирал Кузнецов крушение истребителя
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