Почему мою кошку рвёт кровью?

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы когда-либо наблюдали, как вашу кошку рвет кровью, это может стать причиной для серьезного беспокойства. Хотя кошки могут иногда вызывать рвоту из-за того, что съели что-то неприятное, или из-за комочков шерсти, рвота кровью никогда не является нормальным явлением, и к ней всегда следует относиться серьезно.

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Как выглядит кровь в рвоте у кошек?

Кровь в рвоте вашей кошки обычно указывает на проблемы в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта. Внешний вид крови может варьироваться в зависимости от ее количества и времени пребывания в пищеварительном тракте. Большое количество ярко-красной крови легко определить, в то время как меньшее количество может быть трудно различимо, оно выглядит как светло-красные или розовые прожилки, слизь или вода. Также могут появиться темно-красные сгустки крови, напоминающие желатин. Кровь, которая долгое время находилась в пищеварительном тракте, может выглядеть как кофейная гуща.

Насколько серьезно, если кошку тошнит кровью?

Если вашу кошку рвет кровью, необходимо как можно скорее обратиться за ветеринарной помощью. Как правило, следует немедленно обратиться к ветеринару при большом количестве крови, сильной рвоте, явных болях в животе, вялости, слабости, сильном поносе или если ваша кошка относится к группе риска.

Причины рвоты кровью у кошек

Многие заболевания могут вызвать у кошки рвоту кровью. Среди наиболее распространенных причин — хроническая рвота, проглатывание инородного тела, воспалительные заболевания кишечника, рак, заболевания почек, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции, нарушения свертываемости крови, лекарства, токсины, послеоперационные осложнения, шок, травмы или заболевания головного мозга, заболевания печени.

Диагностика и лечение

Когда вы приводите свою кошку к ветеринару, он проводит тщательный физический осмотр и собирает информацию об истории болезни и симптомах. В зависимости от основной причины рвоты кровью у вашей кошки могут потребоваться дополнительные анализы. Они могут включать анализ крови, анализ мочи, рентгенографию, ультразвуковое исследование, эндоскопию, биопсию и другие.

Лечение зависит от причины рвоты кровью у вашей кошки. Оно может включать поддерживающую терапию, такую как внутривенные жидкости, лекарства против тошноты, переливание крови или госпитализацию. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Если причиной является инородный предмет, ветеринару может понадобиться его удалить. Аналогично, если причиной является бактериальная или вирусная инфекция, ветеринар может назначить антибиотики или противовирусные препараты.

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