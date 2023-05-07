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Марина Лебедева

Бородавки у собак обычно исчезают сами по себе за шесть-восемь недель, но ветеринару питомца показать надо

2:47
Зоосфера » Собаки

Бородавки у собак, также известные как собачий вирусный папилломатоз, — это заболевание, при котором у питомцев на коже или в пасти появляются бородавки, или папилломы. Хотя это состояние не является серьёзным, важно понимать симптомы и причины, чтобы отличить его от других тяжёлых заболеваний.

Бородавки у собак обычно исчезают сами по себе за шесть-восемь недель, но ветеринару питомца показать надо
Фото: https://www.haustierratgeber.de/

Что такое бородавки у собак?

Бородавки у собак — это доброкачественные опухоли, возникающие на коже или слизистых оболочках собак. Эти бородавки вызываются папилломавирусами, и известно, что каждый тип вируса вызывает определенную форму заболевания.

Симптомы бородавок у собак

Бородавки у собак обычно появляются в виде небольших, похожих на цветную капусту бугорков на коже или слизистых оболочках. Некоторые редкие виды бородавок — это перевернутые папилломы, представляющие собой твердые шишки с точками посередине, и темные, чешуйчатые бляшки на коже с неровной поверхностью.

Бородавки могут появиться в любом месте на коже или слизистых оболочках собаки, но чаще всего они встречаются в пасти и вокруг нее, между пальцами ног и вокруг глаз.

Причины появления бородавок у собак

Бородавки у собак вызываются папилломавирусами, которые очень заразны среди собак. Папилломавирусы попадают в организм собаки через разрыв в коже, и вирус развивается, когда иммунная система не может побороть инфекцию до того, как она закрепится. Папилломавирусы могут жить в окружающей среде в течение нескольких недель, и собаки с бородавками заразны для других собак, но не для других животных или людей.

Диагностика бородавок у собак

В большинстве случаев ветеринар может диагностировать бородавки у собаки при физическом осмотре. Если есть сомнения в диагнозе, ветеринар может взять образец ткани и отправить его для идентификации.

Лечение бородавок у собак

Бородавки у собак обычно исчезают сами по себе в течение шести-восьми недель, поскольку иммунная система собаки вырабатывает иммунитет к вирусу. Однако ветеринарное лечение может потребоваться, если бородавки слишком многочисленны, велики или вызывают вторичные симптомы, такие как хромота, трудности с едой или питьем, раздражение глаз. Кроме того, бородавки, которые кровоточат или заражены бактериями, требуют лечения, а бородавки, которые сохраняются более трех-пяти месяцев, могут нуждаться в лечении. В редких случаях бородавки, которые не проходят сами по себе, могут превратиться в раковые опухоли.

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Папиллома у собак | Лечение | Как удалить.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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