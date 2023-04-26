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Марина Лебедева

Потеря аппетита у морских свинок: депрессия, отсутствие чистой воды, инфекция и ещё ряд причин

3:44
Зоосфера » Грызуны

Морские свинки — милые, пушистые маленькие существа, которые являются прекрасными домашними питомцами. Как и в случае с любым другим домашним животным, важно следить за их пищевыми привычками и поведением. Если вы заметили потерю аппетита или анорексию, это может быть признаком проблемы со здоровьем.

Потеря аппетита у морских свинок: депрессия, отсутствие чистой воды, инфекция и ещё ряд причин

Чем кормят морских свинок

Основной корм морских свинок — свежая зелень. По причине особого строения пищеварительной системы свинки потребляют пищу часто и маленькими порциями.

Основа рациона для морских свинок — сено. Сено должно быть всегда в клетке. Оно способствует правильному пищеварению. Именно сено способствует стачиванию зубов, а не веточки деревьев.

Сено должно быть 70 % от общего объёма суточной еды. Сочная пища примерно 10 % от массы тела морской свинки.

Норма для сухого корма — 1 столовая ложка в сутки на свинку. На втором месте — сочные корма (яблоко, салат, зрелая морковь, свекла и прочее). Вопреки расхожему мнению белокочанную капусту свинкам давать можно. Но приучать к капусте нужно постепенно, ко всем новым продуктам нужно приучать, иначе у свинки может быть вздутие, понос и т. д. Летом свинок также кормят овощами.

Также дома можно проращивать овёс, пшеницу, горох, кукурузу.

Причины потери аппетита

Потеря аппетита у морских свинок может быть вызвана различными факторами, в том числе:

  • Стресс: морские свинки легко подвергаются стрессу, что может привести к потере аппетита. Стрессовые ситуации могут включать громкие звуки, резкие движения или знакомство с новой обстановкой.
  • Недавняя хирургическая операция: морская свинка, недавно перенесшая операцию, может потерять аппетит из-за боли или дискомфорта.
  • Изменения в окружающей среде: любые изменения в среде обитания морской свинки могут вызвать стресс и привести к потере аппетита.
  • Изменения в рационе питания: резкая смена продуктов для морской свинки может привести к потере аппетита.
  • Недостаточное количество свежей воды: морским свинкам постоянно требуется свежая вода. Если у них нет доступа к чистой воде, они могут отказаться от еды.
  • Воздействие экстремальных температур: морские свинки чувствительны к экстремальным температурам. Если они подвергаются воздействию жары или холода, они могут потерять аппетит.
  • Инфекции: различные инфекции, включая бактериальные, вирусные и паразитарные, могут вызвать у морской свинки потерю аппетита.
  • Неправильный прикус зубов: расположение зубов может вызвать у морской свинки трудности с жеванием, что приводит к потере аппетита.

Симптомы потери аппетита

Признаки и симптомы, которые может проявлять ваша морская свинка при потере аппетита, включают:

  • Потерю веса: морская свинка, которая не ест, может начать терять вес.
  • Вялость: морская свинка, которая плохо себя чувствует, может стать вялой и неактивной.
  • Депрессию: морская свинка, которая не ест, может впасть в депрессию.
  • Пустую посуду, когда вода и корм не тронуты: если ваша морская свинка не ест, вы можете это легко заметить.
  • Если потеря аппетита вызвана инфекцией, у морской свинки могут быть понос или лихорадка. Неровные зубы — хороший индикатор неправильного прикуса, еще одного фактора потери аппетита.

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5 ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ МОРСКИХ СВИНОК | SvinkiShow
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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