Потеря аппетита у морских свинок: депрессия, отсутствие чистой воды, инфекция и ещё ряд причин

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Морские свинки — милые, пушистые маленькие существа, которые являются прекрасными домашними питомцами. Как и в случае с любым другим домашним животным, важно следить за их пищевыми привычками и поведением. Если вы заметили потерю аппетита или анорексию, это может быть признаком проблемы со здоровьем.

Чем кормят морских свинок

Основной корм морских свинок — свежая зелень. По причине особого строения пищеварительной системы свинки потребляют пищу часто и маленькими порциями. Основа рациона для морских свинок — сено. Сено должно быть всегда в клетке. Оно способствует правильному пищеварению. Именно сено способствует стачиванию зубов, а не веточки деревьев. Сено должно быть 70 % от общего объёма суточной еды. Сочная пища примерно 10 % от массы тела морской свинки. Норма для сухого корма — 1 столовая ложка в сутки на свинку. На втором месте — сочные корма (яблоко, салат, зрелая морковь, свекла и прочее). Вопреки расхожему мнению белокочанную капусту свинкам давать можно. Но приучать к капусте нужно постепенно, ко всем новым продуктам нужно приучать, иначе у свинки может быть вздутие, понос и т. д. Летом свинок также кормят овощами.

Также дома можно проращивать овёс, пшеницу, горох, кукурузу.

Причины потери аппетита

Потеря аппетита у морских свинок может быть вызвана различными факторами, в том числе:

Стресс: морские свинки легко подвергаются стрессу , что может привести к потере аппетита. Стрессовые ситуации могут включать громкие звуки, резкие движения или знакомство с новой обстановкой.

морские свинки легко подвергаются , что может привести к потере аппетита. Стрессовые ситуации могут включать громкие звуки, резкие движения или знакомство с новой обстановкой. Недавняя хирургическая операция: морская свинка, недавно перенесшая операцию, может потерять аппетит из-за боли или дискомфорта .

морская свинка, недавно перенесшая операцию, может потерять аппетит из-за . Изменения в окружающей среде: любые изменения в среде обитания морской свинки могут вызвать стресс и привести к потере аппетита.

любые изменения в среде обитания морской свинки могут вызвать стресс и привести к потере аппетита. Изменения в рационе питания: резкая смена продуктов для морской свинки может привести к потере аппетита.

смена продуктов для морской свинки может привести к потере аппетита. Недостаточное количество свежей воды: морским свинкам постоянно требуется свежая вода. Если у них нет доступа к чистой воде, они могут отказаться от еды.

морским свинкам постоянно требуется свежая вода. Если у них нет доступа к воде, они могут отказаться от еды. Воздействие экстремальных температур : морские свинки чувствительны к экстремальным температурам. Если они подвергаются воздействию жары или холода, они могут потерять аппетит.

: морские свинки чувствительны к экстремальным температурам. Если они подвергаются воздействию жары или холода, они могут потерять аппетит. Инфекции: различные инфекции, включая бактериальные, вирусные и паразитарные, могут вызвать у морской свинки потерю аппетита.

различные инфекции, включая бактериальные, вирусные и паразитарные, могут вызвать у морской свинки потерю аппетита. Неправильный прикус зубов: расположение зубов может вызвать у морской свинки трудности с жеванием, что приводит к потере аппетита.

Симптомы потери аппетита

Признаки и симптомы, которые может проявлять ваша морская свинка при потере аппетита, включают:

Потерю веса: морская свинка, которая не ест, может начать терять вес.

морская свинка, которая не ест, может начать терять вес. Вялость: морская свинка, которая плохо себя чувствует, может стать вялой и неактивной.

морская свинка, которая плохо себя чувствует, может стать вялой и неактивной. Депрессию: морская свинка, которая не ест, может впасть в депрессию.

морская свинка, которая не ест, может впасть в депрессию. Пустую посуду, когда вода и корм не тронуты: если ваша морская свинка не ест, вы можете это легко заметить.

если ваша морская свинка не ест, вы можете это легко заметить. Если потеря аппетита вызвана инфекцией, у морской свинки могут быть понос или лихорадка. Неровные зубы — хороший индикатор неправильного прикуса, еще одного фактора потери аппетита.

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