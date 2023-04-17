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Марина Лебедева

Обильное слюнотечение у вашей собаки: способ охлаждения, закупорка пищевода или проблемы с зубами?

3:09
Зоосфера » Собаки

Слюнотечение — распространенное явление среди собак, особенно тех, у которых большие или открытые губы, например, боксеров и бладхаундов. Хотя это естественный способ охлаждения для собак, чрезмерное слюнотечение может стать причиной для беспокойства.

Обильное слюнотечение у вашей собаки: способ охлаждения, закупорка пищевода или проблемы с зубами?

Тепловой удар

В летнее время или при воздействии высоких температур ваша собака может пускать слюни в качестве способа регулирования температуры тела. Если вы заметили внезапное и обильное слюнотечение, сопровождающееся одышкой и усталостью, возможно, у вашей собаки тепловой удар. В таких случаях следует немедленно перенести собаку в более прохладное место и дать ей попить прохладной воды. Если состояние собаки ухудшается и ей трудно дышать, как можно скорее обратитесь к ветеринару.

Проблемы с зубами

Пародонтоз и абсцессы зубов также могут быть причиной обильного слюнотечения у собак. Если это явление у вашей собаки необычное и постоянное, это может свидетельствовать о скрытой стоматологической проблеме. Подумайте о том, чтобы отвести собаку к ветеринару для обследования.

Неврологические заболевания или закупорка пищевода

В некоторых случаях чрезмерное слюнотечение может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем, таких как неврологическое состояние или закупорка пищевода. Если слюнотечение у вашей собаки происходит внезапно и резко, а также проявляются такие симптомы, как рвотные позывы или рвота, необходимо немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

Раздражение ротовой полости

Если ваша собака имеет доступ к опасным материалам, таким как электрические провода или вредные растения, ее пасть может раздражаться от электрических или химических ожогов, что приводит к обильному слюнотечению. Если вы заметили, что ваша собака постоянно закрывает рот лапой или ее слюнотечение продолжается, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Как решить проблему чрезмерного слюнотечения у собак

Поддерживайте хорошую гигиену зубов

Регулярная чистка зубов вашей собаки поможет предотвратить стоматологические проблемы, которые могут вызвать чрезмерное слюнотечение. Если вы заметили необычное поведение, связанное со слюнотечением у вашей собаки, необходимо обратиться к ветеринару для проверки состояния зубов.

Обеспечьте достаточное охлаждение

В жаркую погоду важно обеспечить собаке прохладу и гидратацию. Убедитесь, что у них всегда есть доступ к свежей чистой воде, и держите их в затененном или кондиционированном помещении.

Обратитесь к ветеринару

Если слюнотечение у вашей собаки внезапное и чрезмерное, а также если вы заметили другие необычные симптомы, важно немедленно проконсультироваться с ветеринаром. Он проведет тщательный осмотр, чтобы выявить основную причину слюнотечения у вашей собаки, и порекомендует соответствующее лечение.

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Ответы: слюнотечение у собак хорошее и плохое. Подбор на улице
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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