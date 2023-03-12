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Макар Горшенин

Как познакомить собаку и кошку

3:27
Зоосфера

Мультяшные животные могут выкидывать веселые выходки, но миллионы реальных кошек и собак научились любить (или, по крайней мере, уважать) друг друга. Возможно, именно поэтому миллионы владельцев домашних животных считают, что их дом остаётся пустым, пока они не примут в семью щенка и котёнка. Это будет легко, если придерживаться нескольких шагов.

Как познакомить собаку и кошку

Ни при каких обстоятельствах вы не должны "позволять им решать проблемы самостоятельно". Этот метод слишком напряженный, даже в самых благоприятных обстоятельствах. Важно иметь в виду, что знакомство может быть опасным, особенно для кошки. Некоторые собаки видят в кошках добычу, и даже те, кто обычно добродушен, могут инстинктивно реагировать на кошку.

Знакомство должно проходить под наблюдением и осуществляться с планированием, осторожностью и терпением. Если у вас есть кошка и вы собираетесь завести собаку, постарайтесь найти животное, которое знакомо с кошками. Приюты, спасательные группы или частные лица, желающие разместить щенков и собак, часто знают, успешно ли животное жило с одним.

Если у вас есть собака и вы планируете завести кошку, начните работать над дрессировкой, прежде чем привозить в дом новое животное. Вашей собаке должно быть удобно на поводке, и она должна быть обучена слушать ваши команды.

Для комфорта кошки на ранних стадиях знакомства ее следует ограничить небольшим пространством. Вторая ванная комната или гостевая спальня обеспечат кошке безопасное пространство во время адаптации к звукам и запахам собаки. Убедитесь, что в комнате есть все, что ему нужно (включая миски для еды и воды и ящик для мусора), и что он часто встречается один на один с членами семьи.

После того, как кошка будет изолирована на несколько дней, вы можете начать знакомство. Посадите собаку на поводок и откройте дверь в комнату. Позвольте животным видеть друг друга, но не позволяйте собаке преследовать кошку даже во время игры. Используйте "сидеть" или "лежать", чтобы удерживать собаку на месте, пока кошка привыкает к его присутствию. Не заставляйте кошку взаимодействовать с собакой; если кошка хочет наблюдать за ним из самых темных уголков кровати, пусть будет так. Наградите обоих животных лакомствами и похвалой.

Держите собаку на поводке в течение нескольких недель в присутствии кошки. Вы всегда должны быть уверены, что у кошки есть способ убежать от собаки. Уделяйте животным больше времени, проводимого вместе, и продолжайте награждать за знакомство большим количеством угощений и похвал.

Когда вы сможете снять поводок и позволить им начать совместную жизнь? Когда собака не заинтересована в том, чтобы беспокоить кошку, а кошка чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы вылезти из-под кровати. Сколько времени потребуется, чтобы перейти к этому шагу, будет зависеть от вовлеченных животных, и вы должны работать в их темпе.

Нередко собаки и кошки становятся друзьями и очень любят друг друга. Потратьте время на правильное знакомство, и вы сможете завязать дружбу, которая продлится до конца жизни ваших питомцев.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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