Самоизоляция - как подарить счастье домашним питомцам

Многие отказываются называть происходящее самоизоляцией. Сам никто изолироваться не хотел. Просто установили жёсткие карантинные меры.

Однако есть среди нас живые существа, которым такое положение дел принесло сплошное счастье: домашние животные. Они и мечтать не могли, что будут с хозяином так часто! Вместо того чтобы по 8-10 часов просиживать в одиночестве, собаки и кошки купаются во внимании человека. Потому как жизнь не та — погладь кота. Что активно владельцы животных и делают. Разумные владельцы.

Но есть и те, которые мечутся в безумии, страхе, ненависти, панике, не понимая, где взять еду, как жить. Люди кричат друг на друга, на детей, делают страшные вещи: разваливают социальное благополучие своей стаи.

Сила вожака — в предсказуемости

"Если человек, которого собака считала авторитетом, в эти дни не может справиться со своей психикой, гоняет детей, кричит на жену, швыряет в собаку что-нибудь, он разрушает авторитет вожака, и собака весь остаток жизни будет бояться социально неуравновешенного человека", — объясняет кинолог Елена Типикина.

Лет пять до этого вожак был предсказуемым: приходил с работы, брал поводок, ошейник, вёл питомца на улицу, играл, кидал палки, дрессировал.

И кем он стал вдруг? Что-то орущее, истеричное появилось дома и не уходит. Всем недовольно, орёт на хозяйку, что не в той миске суп ему поставила, ругается с телеящиком. Послушает обращение правительства — и давай кричать "чтоб ты сдох". И у животных начинается абсолютное помешательство.

"Крушение авторитета — небезопасное событие, — говорит Е. Типикина. — Бедное животное, на глазах которого рухнул стереотип восприятия, не понимает, что происходит. Это психологическая катастрофа. Собака обнаруживает, что человек, которому безраздельно верила, который обеспечивал ей защиту, на самом деле неуравновешенный психопат". "Если вы не в состоянии совладать с нервами, — добавляет кинолог, — то идите и 40 раз напишите на заборе: государство — …, государство — .... Но не бейте вашу кошку тапком!"

Даже ребёнку можно объяснить словами: папа вынужден не ходить на работу, нервничает, у нас невыплаченный кредит. Животные этих вещей не поймут.

Но ни животные, ни дети не должны становиться заложниками ошибок государственной политики. Они очень хрупкие. Что можно делать? Если вам лень заниматься с животным, валяйтесь с ним. Гладьте его. Готовьтесь жить.

Всё-таки не все мы сгинем в этой болезни. По выходе из карантина хорошо бы остаться тем, кем вы в него входили.

Держать дистанцию — это в том числе стать более близкими с близкими

В любом случае гулять с собакой долго на карантине мы не можем. Превратите прогулку в энергичное действо. Наденьте шлейку на вашу небольшую собаку, покидайте мячик впереди, утомите её в эти 15 минут, утомите ласково.

"Для домашних собак всегда можно придумать нагрузку эмоциональную и мысленную, — делится знаниями Елена. — Собака, когда работает умом, худеет больше, чем бегая по улице, если это не охотничья собака. Найдите канал типа "Сам себе цирковой дрессировщик" и развлеките ваших детей. Время карантина, которое мы вынужденно проводим дома, можно посвятить нашим детям и животным: изучить игры и трюки, освоить язык взаимопонимания, в конце концов подстричь питомцев вместе с ребёнком, вычесать, отпилить когти".

Елена Типикина заострила внимание на важном моменте.

Если собака длинношерстная и ее периодически надо стричь, то подстригите её покороче, также протирайте шерсть по приходе домой. Человек моет руки с мылом. Значит, и шерсти требуется обработка.

Своей собаке Елена обрабатывает и пятки. И с животными режим дистанцирования соблюдает тоже.

Коронавирус уступает бешенству

С новой остротой встаёт проблема безнадзорных животных: голодные стаи вышли на охоту. Закрыты кафе, кончились шашлыки. Домашние собаки сыты, а уличные голодны. Они рыскают, охотятся за людьми. То же самое делают крысы и подвальные кошки.

"Но вот депутат Бурматов призывает волонтёров выйти с программой ОСВ: отлов, стерилизация, возврат. Цена вопроса для одной особи в Подмосковье — 23 600 рублей, — удивляется Е. Типикина. — Мы это будем делать? Или мы будем всё-таки на эти деньги покупать маски и раздавать старикам? Или попросту поможем тем, у кого ни еды, ни работы?"

Но и не отлавливать нельзя: бешенство тоже особо опасная инфекция. Собирать в питомники? Вы готовы отдавать часть зарплаты, чтобы бродячую стаю кормить в питомнике? Не стариков в доме престарелых, а собак?

В мире, который мы называем цивилизованным, бродячих собак после отлова усыпляют. Не топором по голове расправляются, как делают сейчас обезумевшие от страха люди, а усыпляют медикаментозно, тихо отправляют в небытие.

Возможно, это действительно выход. И проблема, с которой к Е. Типикиной сейчас обращаются из всех городов (бродячие стаи вышли на охоту за людьми с домашними собаками), именно его и диктует. Человек выходит с пропуском на часовую прогулку, а его встречает хищно облизывающаяся стая. Псы обезумели от голода. Им больше не выливают тоннами помои из школьных столовых.

В подмосковных Чехове, Балашихе, помимо коронавируса, ещё и карантин по бешенству. И это не единственная смертельная болезнь, которая разносится собаками. Могут проявиться и лептоспироз, и трихинеллёз, и эхинококкоз.

Бережём бережёных

Жизненный опыт диктует Елене Типикиной: бережное отношение к близким — дело государственной важности. Наши дети в наших руках. Наши социальные обязательства перед старыми или брошенными людьми в наших руках. И души наших животных в наших руках. Нам предоставлен шанс показать собственное лицо. Кто мы: звери, жрущие друг друга в условиях страшной конкуренции, потери работы и пропитания, или мы люди, о которых останутся добрые воспоминания, когда злые времена минуют.