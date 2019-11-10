Что делать, если у вашей собаки депрессия

Депрессия — распространенное состояние у людей. Но мало кто знает, что и собаки тоже могут страдать от депрессии. Большинство владельцев животного могут сказать, когда у их питомцев плохое настроение. В этом состоянии собаки начинают вести себя не так, как обычно, выглядят подавленными и, при полном физическом здоровье, не хотят играть, отказываются от еды и проводят целый день на подстилке. В случае с человеческой депрессией имеется целый набор различных средств, в том числе медикаментозных, чтобы вывести из этого состояния. С собаками же все намного сложнее, так как мы не можем точно знать, что они чувствуют, пребывая в подавленном состоянии, и что именно вызвало его.

Причины депрессии у собаки, как считается, примерно такие же, как и у человека. Это печаль, скука и отсутствие смысла в жизни. Причиной первой может быть незначительное время, которое собака проводит с хозяином, или недостаток внимания с его стороны. Скука возникнет у животного, если оно надолго остается одно, у него короткие прогулки и ему нечем заняться. А смысл жизни у собаки — это выполнять ее собачьи обязанности, каковые заключаются в том, чтобы вынюхивать, изучать, метить, облаивать, защищать хозяина и территорию. Лишенная возможности делать все это, собака почувствует себя неудачницей и, естественно, потеряет присутствие духа. Причиной депрессии также может быть и какая-либо неприятная для собаки перемена жизни. Возможно, она прожила всю жизнь рядом с ребенком, а теперь он вырос и уехал в другой город учиться, а питомец тоскует без человека, к которому привык. Собаки могут чувствовать подавленность и депрессию своих хозяев, что вынуждает и самих питомцев переживать стресс.

Определить депрессию у собаки достаточно просто. Каждый владелец животного сразу понимает, что с его питомцем, здоровым и находящимся в хорошем физическом состоянии, что-то не так. У собаки ухудшается аппетит, она перестает есть вообще или, наоборот, начинает есть слишком много. В некоторых случаях собака перестает интересоваться тем, что обычно ей нравилось, и старается больше быть одна. Некоторые животные начинают мочиться в доме или оставлять на полу неприятные кучки. Большинство ветеринаров соглашаются с тем, что подобное поведение может указывать на переживаемую собакой депрессию.

Если какие-то подобные симптомы были замечены вами у вашей собаки, то, прежде всего, следует еще раз убедиться в ее здоровье, посетив ветеринара. Многие заболевания могут вызывать симптомы, схожие с описанными выше. Если с организмом животного все в порядке, тогда ветеринар может порекомендовать способы улучшить психическое состояние животного. К таковым относятся изменения в образе жизни, лекарства и натуральные препараты.

В том, что касается образа жизни, есть несколько способов успокоить собаку. Прежде всего, следует ввести четкий распорядок дня. Кормление и прогулка примерно в одно и то же время, ритуалы игры и ласки перед сном. Собака, которая знает, чего ожидать от жизни — спокойная собака.

Медицинских средств, способных помочь собаке при депрессии, не так уж и много. Есть антидепрессанты, основанные на селективных ингибиторах обратного захвата серотонина. Но они оказываются эффективными далеко не во всех случаях. Натуральные средства для снятия депрессии, состоящие из успокаивающих трав, могут быть полезными, но следует давать их с осторожностью и проконсультировавшись с ветеринаром, чтобы избежать аллергии у собаки.

В случае с собакой хозяин может полностью контролировать ее образ жизни. Поэтому будет легко сделать ее жизнь более приятной. Регулярные долгие прогулки, во время которых собаке будет позволено обнюхивать и исследовать как можно больше всего интересного, по возможности общение с другими собаками, упражнения с различными игрушками, сбалансированное питание, множество разнообразных лакомств и время помогут собаке избавиться от депрессии.

Фото: ustinka.kz