Все про ангорского хомяка

Когда в доме проживает любое домашнее животное, жилище наполняется теплом, уютом. Приходя с работы, знаете, что дома вас ждут, в вас нуждаются, вы начинаете заботиться о животном, даря ему любовь. Когда в квартире есть животное, деткам прививается любовь к домашним питомцам.

Хомячок является частым животным, которое берут домой. Видов хомячков насчитывается более двух тысяч. В статье речь пойдет об ангорском хомячке, который не смог выжить в дикой природе, потому что окрас, длинная шерсть не сливаются с зеленью. Благодаря человеку, грызун стал проживать в домах, он дал ему жизнь.

Ангорский хомячок занимает мало места. Живет он в клетке, в которой есть поилка, домик, кормушка, колесо. Самцов и самочек различают по длине шерсти. У самок шерсть короче. Самцы гораздо роскошнее, длина шерсти составляет пять сантиметров. Уход за "мальчиками" требуется другой.

Мохнатые комочки имеют различные цвета, начиная от золотистого, кремового, до темно-серого. Помните, что хомячки могут сбегать их клеток, поэтому будьте аккуратнее.

Домик для животного должен быть просторный, ставьте его не на солнечную сторону. Не должно быть сквозняков, холода, лишь солнце, тепло. Не ставьте клетку рядом с занавесками, шнурами. Хомяк любит все грызть. В качестве подстилки используйте древесные гранулы. Хомячки-животные активные, не забудьте купить ему барабан, колесо, иначе у хомячка случится ожирение сердца.

Хомяк активизируется в ночное время суток. Днем пушистик спит, беспокоить его не стоит.

Уход за хомяком не составит проблем. Его шерсти необходима чистка, но купать хомяка строго запрещается, иначе он заболеет. Вооружитесь щеткой и вычесывайте опилки. Рекомендуем поставить в клетку ванну с песком, где хомяк будет самостоятельно очищать мех. Жилище хомяков нужно убирать раз в неделю.

Любимым лакомством хомяка считается сухая, растительная пища. Ставьте в клетку две миски. Помните, хомяк животное запасливое, не стоит наполнять миски доверху. Рекомендуется давать хомяку веточки укропа, немного одуванчика, можно дать немного миндаля. Положите ему немного творога, можно дать ломтик куриной грудки.

Не обделяйте его свежими фруктами, овощами. Помните, ему категорически запрещены грибы, капуста, картофель, чеснок, лук. Нельзя кормить хомяка жареной, соленой пищей.

Не забудьте про поилку со свежей воды, которую необходимо менять ежедневно. Положите для него кусок мелка, чтобы он смог точить зубы.

Ангорские хомячки живут поодиночке, поэтому лучше не содержать в клетке двух и более хомяков.

Животные-друзья человека!

Фото: animallittle. ru