До сих пор социальные сети и в целом Интернет пытаются убедить в существовании мини-пигов весом в 3 кг. Кто такие на самом деле мини-пиги? Насколько в действительности размер свинок маленький? И с чем сталкиваются люди, заводящие дома свиней?
Один из самых больших обманов — заведи маленькую домашнюю свинку, она будет, как кошка или собачка. Маленькая свинка бывает небольшого размера только детенышем или при небольшом количестве кормлений.
В энциклопедии подробно описано, что карликовая свинья достигает веса 150 кг, а роста 70 см. Эти показатели намного больше, чем у средней кошки. Встает вопрос: зачем нужно домашнее животное в обычной квартире, которое больше, чем квартира? Ответ прост — необходимо точно знать, какое животное вы заводите.
Существует пять пород карликовых свиней, которые относятся к понятию "мини-пиг".
Мини-пиги бывают разных цветов:
Живут около 10-15 лет. Их могут держать в квартире, только в большой. Свиньи хорошо поддаются дрессировке, способны выучить и реагировать на команды, приучаются к лотку.
Детеныши мини-пиги любят активные игры. Несмотря на высокую активность, они склонны к ожирению, поэтому чтобы свинья быстро не росла, необходима диета и ежедневные прогулки на свежем воздухе.
При отсутствии дрессировки мини-пиг может вести себя своенравно, проявлять агрессию к детям и старикам. Активная дрессировка должна проходить в первые три месяца жизни в квартире. Дальше — переучить сложно.
Чем больше будете кормить свинью, тем больше она вырастет. Мини-пигам категорически запрещена
Можно только правильное питание, похожее на питание маленьких детей.
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