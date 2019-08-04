Мини-пиги совсем не мини: крошечный поросёнок может вырастить в большую свинью

До сих пор социальные сети и в целом Интернет пытаются убедить в существовании мини-пигов весом в 3 кг. Кто такие на самом деле мини-пиги? Насколько в действительности размер свинок маленький? И с чем сталкиваются люди, заводящие дома свиней?

Один из самых больших обманов — заведи маленькую домашнюю свинку, она будет, как кошка или собачка. Маленькая свинка бывает небольшого размера только детенышем или при небольшом количестве кормлений.

В энциклопедии подробно описано, что карликовая свинья достигает веса 150 кг, а роста 70 см. Эти показатели намного больше, чем у средней кошки. Встает вопрос: зачем нужно домашнее животное в обычной квартире, которое больше, чем квартира? Ответ прост — необходимо точно знать, какое животное вы заводите.

Мини-пиги весом от 12 до 100 кг

Существует пять пород карликовых свиней, которые относятся к понятию "мини-пиг".

Вьетнамская вислобрюхая свинья — самая популярная свинья в Америке. Ее вес достигает 45-100 кг, причем этот вес получился благодаря огромной работе селекционеров по уменьшению породы. Обычно ее содержат фермеры.

Геттингенский мини-пиг — недавно созданная порода свиней из Германии весом в 70-90 кг.

Визенау — свинья с формами, напоминающие тумбочку, вырастает до 60 кг.

Бергштрессер карапузик — сравнительно маленькая порода свиней, наиболее известная в Европе, весит 20-30кг.

Минимайялино относится не к мини-пигам, а к микропигам. Породу занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую маленькую. Взрослая свинья достигает всего 12 кг. Минимайялино невозможно приобрести в связи с ее непригодностью к размножению и в принципе — к жизни. Эта порода очень много болеет, известен лишь один случай удачного выведения в Италии.

Разноцветные мини-пиги

Мини-пиги бывают разных цветов:

черные,

рыжие,

песочные,

мраморные,

смешанные.

Живут около 10-15 лет. Их могут держать в квартире, только в большой. Свиньи хорошо поддаются дрессировке, способны выучить и реагировать на команды, приучаются к лотку.

Детеныши мини-пиги любят активные игры. Несмотря на высокую активность, они склонны к ожирению, поэтому чтобы свинья быстро не росла, необходима диета и ежедневные прогулки на свежем воздухе.

При отсутствии дрессировки мини-пиг может вести себя своенравно, проявлять агрессию к детям и старикам. Активная дрессировка должна проходить в первые три месяца жизни в квартире. Дальше — переучить сложно.

Чем больше будете кормить свинью, тем больше она вырастет. Мини-пигам категорически запрещена

жирная,

острая,

сладкая,

соленая,

жареная

и печеная еда.

Можно только правильное питание, похожее на питание маленьких детей.

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