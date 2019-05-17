Если кошка стремится спать с вами, будьте уверены, кровать стоит в правильном месте

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ваш ребёнок достаёт вас просьбами завести кота? Не противьтесь этому детскому желанию, ведь пушистое создание может принести в вашу семью не только счастье, но и помочь пережить всякие беды и конфликтные ситуации. Вот три причины, по которым нужно завести кота.

Кот отлично знает, где вам не стоит спать

Удивительным фактом является то, что кошки тонко чувствуют в квартире или доме аномальные зоны, поставив кровать в которых, вы навряд ли сможете высыпаться, релаксировать и отдыхать. Зато засыпая в таких зонах, приобретете головную боль и постоянную бессонницу. На почве недосыпания у вас могут обостриться и другие болезни. Для того чтобы спать хорошо, достаточно присмотреться к поведению своего домашнего питомца, обратить внимание на то, где он спит и чаще всего проводит время.

Хорошим фактом считается то, что ваш кот постоянно лезет к вам в кровать, а при вашем отсутствии не покидает ее. Это означает, что место, которое вы выбрали для сна, оптимально и не несет никаких угроз. Если же "хвостик" игнорирует ваше ложе, пора в доме затеять перестановку.

Общение с кошками полезно детям

Факт, известный многим людям. Если ваш ребёнок растет вместе с котом, у малыша намного реже будет проявляться аллергия. А ещё у детей, постоянно находящихся вместе с котиками, крепкий иммунитет, они реже болеют. А игры и ежедневное общение с пушистым помогает ребёнку адаптироваться в социальной среде и получить первые навыки правильного общения.

Дети, в семьях которых есть кошки, лучше справляются со всевозможными стрессами. Самым полезным свойством для таких детей является возможность заботиться о ком-то. Для девочек это вообще первый подобный опыт, который им пригодится в дальнейшей семейной жизни по уходу за ребёнком.

Кошки помогают справиться с ситуацией после развода и оказывают моральную поддержку

После развода или расставания с любимым человеком многие испытывают стресс, а то и впадают в депрессию. Они замыкаются в себе, не выходят из дома, переживая страдания в полном одиночестве. Но если в доме есть кот, перенести разрыв в отношениях будет намного легче. Научно доказано, что пушистики снижают уровень стресса, помогают отвлечься. Кошка тонко чувствует настроение своего хозяина, способна понять его и утешить.

Владельцы кошек рассказывают, что часто разговаривают со своими питомцами, им легче говорить с кем-то, кто молча сумеет выслушать, не станет перебивать и задавать ненужных вопросов. Таким образом кошки оказывают человеку моральную поддержку. Да и оставшись без любимого человека, вы не окажетесь в полном одиночестве. Ведь у вас есть кот, настоящий друг, за которым нужно ухаживать и заботиться о нём. Поэтому вы легче выйдете из стрессовой ситуации и придёте в своё обычное состояние.

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