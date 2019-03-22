Котёнок кусается: не поощряйте, это нужно немедленно пресекать

3:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все котята любят царапаться и кусаться. Часто, когда животных не удаётся отучить от этих плохих привычек, они переходят и во взрослую кошачью жизнь. Царапины и укусы кошек, конечно, малоприятны, заживают очень долго из-за того, что под когтями и в пасти этих пушистых негодяев имеется множество бактерий, способствующих развитию воспалений и инфекций.

Если ваше мурлыкающее чудовище время от времени позволяет себе выпускать когти, то это нужно немедленно пресечь.

Причины

Прежде всего следует сделать ветеринарное обследование кошки. Ее агрессивное поведение может быть ответом на плохое самочувствие или некий не выраженный явно недуг. Возможно, животное поранилось, но вы не заметили этого под шерстью, или же у него завелись паразиты, в том числе клещи или блохи.

Среди других причин, которые могут вызвать подобное поведение животного — нарушения гормонального типа, неврологические проблемы, ортопедические боли. Неправильно подобранное питание также может вызвать у животного злость, которую оно будет срывать на удачно подвернувшихся руках и ногах.

Придётся заняться воспитанием кусаки

Если, к счастью, оказывается, что причины вонзающихся в хозяев клыков заключаются исключительно в поведении животного, придется заняться его воспитанием. В тот момент, когда вы чувствуете, как кошачьи клыки вонзаются в вашу руку, нужно недовольно и громко сказать запрещающее слово например: "Нельзя!" Животное больше реагирует на тон голоса, чем на само слово. Если вы хотите использовать его далее как команду, тогда каждый раз повторяйте одно и то же.

Не следует кричать на животное, так как это может испугать его и вынудить еще сильнее вцепиться в вас. Возьмите животное за загривок и потяните от руки. Понаблюдайте за поведением животного и выясните, в какие моменты кошка чаще всего кусает вас. Возможно, ей не нравится, что вы слишком часто теребите и гладите ее. Кошка — существо гордое и ей далеко не всегда хочется ласки. Иногда кошке нужно побыть в одиночестве.

Каждый раз, когда кошке вздумается кусать вас, используйте один и тот же метод. Хватайте ее за загривок, произносите выбранное для запрещающей команды слово. Можно обездвижить кошку, придавив к полу — они этого очень не любят, так как теряют контроль над ситуацией и чувствуют себя беспомощными. Можно легонько потрепать за загривок, повторяя способ наказания, используемый мамой-кошкой для котят. Можно, как только кошка вонзит в вас клыки, встать и демонстративно выйти из комнаты, но такой способ показать свое недовольство действует только на самых нежных и чувствительных кошек. А вот выгонять саму кошку не следует — она не воспримет такого наказания и скорее еще больше обозлится.

Для того чтобы у кошки оставалось меньше энергии на укусы, выделяйте на игры с ней хотя бы полчаса в день. У нее должно быть много разнообразных игрушек. Если во время игры или другого совместного времяпрепровождения кошка не кусалась, дайте ей вознаграждение в виде лакомства.

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