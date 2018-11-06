Хомяк — лучший вариант питомца, если вы не сторонник сложного ухода

Дети иногда могут свести с ума родителей просьбой приобрести хомячка. Наверное, хомяк — это лучший вариант, если вы хотите обойтись без сложного ухода и утренних прогулок в мороз. Прежде чем заводить любое животное, выясните, нет ли у кого из домашних аллергии. Часто люди берут питомца, а потом выбрасывают, так как кто-то начал чихать.

Но если вы все-таки определились, нужно хорошо подготовиться к встрече с новым маленьким членом семьи.

Хотя хомячки и не требуют много внимания и уход за ними несложный, но тем не менее вы должны понимать, что ухаживать все-таки придется.

Вам понадобятся некоторые необходимые вещи.

Клетка

И это не просто дом для хомячка, это его мир, жизненное пространство. И чем просторней он будет, тем счастливее будет ваш питомец. Минимальные размеры для комфорта животного: 30x50x30. Эти размеры рассчитаны для одного хомячка, соответственно, если вы берете пару, клетка должна быть больше. Дно клетки не должно быть сетчатым, лучше и значительно удобнее взять клетку со сплошным съемным днищем. Такую клетку проще убирать.

Кормушка и поилка

Обязательно приобретите кормушку и поилку. Выбор модификаций очень широк. Есть кормушки, которые крепятся на прутья клетки, есть те, что устанавливаются на поддон. Какую приобрести — дело хозяина, но со временем вы увидите, что именно предпочитает ваш питомец. Наш совет — сначала использовать кормушку, которая крепится на прутья клетки. Такое приспособление сложнее перевернуть.

Питание

На первый взгляд кажется, что хомяк — это обычная мышь и в ее кормлении нет ничего сложного. Но это не так. Можно, конечно, попробовать кормить питомца продуктами со стола, но для правильного, полноценного питания вам придется прочитать массу информации. Для нормальной жизнедеятельности хомячок должен правильно питаться. Лучше всего кормить животное специальным кормами. Главное, следить за сохранностью такого корма.

Домик

В клетке нужно поставить домик, это место, где животное будет отдыхать и уединяться. Старайтесь не беспокоить хомячка в его домике. Он должен быть уверен, что это его спокойное место.

Подстилка

Позаботьтесь о подстилке, в продаже есть несколько вариантов. Например, опилки или кукурузный накопитель. Подстилка служит теплой прослойкой и впитывает влагу.

Камень

Обязательно приобретите минеральный камень. Передние зубы у хомяков растут всю жизнь. Чтобы не возникало проблем, хомячок должен их все время стачивать. Поэтому камень просто необходим. К тому же такой камень послужит источником полезных минералов.

Игрушки

Ну и не стоит забывать про игрушки. Хомячки очень игривые существа. Но главное, игрушки должны быть специально разработаны для грызунов, обычные предметы для них смертельно опасны.

Фото: yandex.kz

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