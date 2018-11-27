EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Полина Крамер

Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей

Зоосфера

Разумеется, появление ребенка в корне меняет нашу жизнь, добавляя в нее бессонные ночи и, вместе с тем, ощущение невероятного счастья. Между тем есть много информации о том, как правильно воспитать этого нового крошечного человека и сделать вместе с ним первые шаги. Однако советов о том, как подготовить четырехногих членов семьи к появлению ребенка, в литературе и интернете не слишком много.

Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей

Есть некоторые свидетельства того, что собаки могут чувствовать скорое появление ребёнка, но это не означает, что они понимают всю глубину грядущих изменений.

Чтобы помочь им подготовиться к переменам, будущим родителям нужно будет подумать о том, как будет выглядеть их новая домашняя жизнь с точки зрения домашнего животного.

Как подготовить животное к появлению малыша

  • Главным приоритетом является безопасность.

Домашние животные и дети могут расти вместе и хорошо ладить, но не следует считать, что обязательно так и будет. Учитывая, что оставлять собак и маленьких детей вместе без себя все-таки опасно, разумно приучить ваших питомцев к новому уровню разлуки.

Нечестно в один прекрасный день вернуться с новорожденным ребенком из роддома и внезапно закрыть свою собаку на кухне.

Действительно, это может быть самый безопасный вариант. Но животное нужно заранее приучить к самостоятельности и тому, что вам нужно отдыхать. Лестничные ворота — хороший способ создать физический барьер между комнатами, не закрывая собаку полностью.

  • Если ваша собака привыкла быть в центре внимания, стоит заранее обучить ее терпеливо ждать, когда у вас появится на нее время.

Таким образом, после рождения ребенка она уже будет знать, чего от нее ждут, и с удовольствием проведет вместе с вами тот отрезок времени, который удается выделить.

Собака и новорожденный ребенок
Собака и новорожденный ребенок

Ранняя подготовка уменьшит риск того, что собака может потянуть вас и коляску за собой на прогулке, и совместное времяпрепровождение станет приятным для всех его участников.

  • Важное значение имеет также контакт собаки с вашим ребенком.

Смоделируйте такое общение с помощью переноски без ребенка, сложив ворох одеял и беседуя с "ними". В данном случае важна интонация, ведь мы склонны говорить с нашими питомцами так же, как говорим с младенцами, и животное начнет в будущем относиться к малышу соответственно.

Во время таких "тренировок" ваша собака может подпрыгивать и дергаться, чтобы взглянуть на того, с кем вы якобы разговариваете, что может быть опасно, когда у вас на руках на самом деле окажется ребенок. Поэтому нужно научить питомца не вскакивать, а за хорошее поведение — вознаграждать, например, лакомством.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Животные и младенцы. Опасно ли?
Темы дети собака ребенок животные домашние питомцы
Новости
К 2029 году Китай может обогнать США по количеству сверхбогатых людей
В реках США нашли микроорганизмы, выедающие кислород
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
На Филиппинах нашли необычных животных
Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе
Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Микробиолог рассказала, как выбрать полезный йогурт
Семья Меган Маркл не собирается восстанавливать с ней отношения
"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром
Последние материалы
В реках США нашли микроорганизмы, выедающие кислород
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
На Филиппинах нашли необычных животных
Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Микробиолог рассказала, как выбрать полезный йогурт
Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей
Семья Меган Маркл не собирается восстанавливать с ней отношения
"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром
Популярное
Мир. Новости мира
Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину

С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.

Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину
На Земле теперь официально пять океанов
Эврика! - Наука
На Земле теперь официально пять океанов
Ближний Восток
Россия уступит Сирию Саудовской Аравии
Мир. Новости мира
Платить и каяться: о Вашингтоне, Киеве и "компенсациях" за Nord Stream 2
Любовь Степушова Россия уступит Сирию Саудовской Аравии Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 10 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Небесный блокпост: как дирижабли помогут в борьбе с террористами Вячеслав Шпаковский
Происшествия
Пятиэтажка рухнула на остановку в Корее
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, почему США попытаются принять Украину в НАТО
Ещё немного и Молдавии не станет
Новости Молдовы
Ещё немного и Молдавии не станет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников