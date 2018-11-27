Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей

Разумеется, появление ребенка в корне меняет нашу жизнь, добавляя в нее бессонные ночи и, вместе с тем, ощущение невероятного счастья. Между тем есть много информации о том, как правильно воспитать этого нового крошечного человека и сделать вместе с ним первые шаги. Однако советов о том, как подготовить четырехногих членов семьи к появлению ребенка, в литературе и интернете не слишком много.

Есть некоторые свидетельства того, что собаки могут чувствовать скорое появление ребёнка, но это не означает, что они понимают всю глубину грядущих изменений.

Чтобы помочь им подготовиться к переменам, будущим родителям нужно будет подумать о том, как будет выглядеть их новая домашняя жизнь с точки зрения домашнего животного.

Как подготовить животное к появлению малыша

Главным приоритетом является безопасность.

Домашние животные и дети могут расти вместе и хорошо ладить, но не следует считать, что обязательно так и будет. Учитывая, что оставлять собак и маленьких детей вместе без себя все-таки опасно, разумно приучить ваших питомцев к новому уровню разлуки.

Нечестно в один прекрасный день вернуться с новорожденным ребенком из роддома и внезапно закрыть свою собаку на кухне.

Действительно, это может быть самый безопасный вариант. Но животное нужно заранее приучить к самостоятельности и тому, что вам нужно отдыхать. Лестничные ворота — хороший способ создать физический барьер между комнатами, не закрывая собаку полностью.

Если ваша собака привыкла быть в центре внимания, стоит заранее обучить ее терпеливо ждать, когда у вас появится на нее время.

Таким образом, после рождения ребенка она уже будет знать, чего от нее ждут, и с удовольствием проведет вместе с вами тот отрезок времени, который удается выделить.

Собака и новорожденный ребенок

Ранняя подготовка уменьшит риск того, что собака может потянуть вас и коляску за собой на прогулке, и совместное времяпрепровождение станет приятным для всех его участников.

Важное значение имеет также контакт собаки с вашим ребенком.

Смоделируйте такое общение с помощью переноски без ребенка, сложив ворох одеял и беседуя с "ними". В данном случае важна интонация, ведь мы склонны говорить с нашими питомцами так же, как говорим с младенцами, и животное начнет в будущем относиться к малышу соответственно.

Во время таких "тренировок" ваша собака может подпрыгивать и дергаться, чтобы взглянуть на того, с кем вы якобы разговариваете, что может быть опасно, когда у вас на руках на самом деле окажется ребенок. Поэтому нужно научить питомца не вскакивать, а за хорошее поведение — вознаграждать, например, лакомством.

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