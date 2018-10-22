Какого питомца подарить ребёнку

Питомец для ребёнка: нельзя взять, поиграть, а потом выбросить

Почти все малыши очень любят домашних животных и как только выучиваются говорить, сразу начинают уговаривать своих родителей завести хоть кого-нибудь. Конечно, большинство детей мечтают о щеночке или котёнке, но чаще, наверное, просят собачек, потому что с ними веселее играть.

Однако не стоит забывать, что содержание любой собаки, даже самой маленькой, довольно затратное и не самое простое дело, да и ребёнок, скорее всего, воспримет щенка не как живое существо, а как ещё одну возможность поиграть.

А ведь за собакой необходимо ухаживать: не только кормить и поить его, но ещё и выгуливать, дрессировать и водить к ветеринару. Какое же домашнее животное можно завести для детей?

Кошка

Этот пушистый комочек очарует вашего ребёнка и остальных членов семьи. Маленький котёнок будет всеобщим любимцем, за которым так забавно наблюдать. Вдобавок ко всему кошки довольно неприхотливы.

Они едят свой корм и пьют воду по мере надобности. Кошку не нужно выгуливать, если только есть такое желание, не надо купать так же часто, как собак. Но, скорее всего, с возрастом кошка станет менее игривой и не будет такой интересной для ребёнка. Кроме того, коты и кошки все-таки живут сами по себе, и от них не стоит ждать чрезмерной общительности.

Грызуны

Всевозможные хомячки, морские свинки, хорьки, шиншиллы, декоративные кролики — особенно нравятся маленьким деткам. Эти милейшие пушистики станут хорошими друзьями для ребёнка. Они неприхотливы в уходе, но не забывайте чистить клетку, вовремя кормить и менять воду в поилках.

Рыбки

Можно приобрести ребёнку небольшой аквариум с рыбками. Давно известно, что люди, у которых имеется аквариум в доме, лучше засыпают и восстанавливаются после тяжёлого дня, так как глядя на неспешное движение рыб в воде, мы отключаемся от своих забот. Рыбок нужно вовремя кормить живым или сухим кормом, периодически чистить аквариум и подливать свежую воду, так что родителям придётся быть внимательными.

Птицы

С птичками дома будет всегда весело, но есть риск, что от них будет постоянно шумно. Однако малыши любят общаться с попугайчиками и канарейками, потому что их можно научить разговаривать и петь, хотя это займёт относительно долгое время. Но зато потом такое счастье, когда птичка начинает повторять фразы.

Детям обязательно нужен какой-то контакт с животными, ведь они воспитывают в малышах чувство ответственности, терпеливости и спокойствия. Но прежде чем завести любое животное ребёнку, обязательно поговорите с ним и будьте готовы взять на себя большую часть обязанностей. Объясните, что питомца нельзя взять, поиграть а потом выбросить или вернуть обратно, нужно будет нести ответственность за нового члена семьи.

Фото: virt.market

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