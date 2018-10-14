Как в первый раз поехать с кошкой на дачу

4:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Интересное

Практически у каждого второго жителя мегаполиса есть домашний питомец, машина и, конечно же, загородный дом или дача, на которую частенько приходится ездить и не только для того, чтобы заняться огородом, но и отдохнуть от суеты города и просто расслабиться. И, конечно же, такая поездка не обходится без домашнего питомца. И если собаки, попугайчики и другая мелкая домашняя живность к таким поездкам относится практически равнодушно, то с перевозкой котов частенько возникают непредвиденные трудности…

Давайте попробуем разобраться в причинах проявления неадекватного поведения со стороны питомца и то, как можно этого избежать и сохранить нервы не только себе, но и любимому пушистику.

Причины кошачьего беспокойства

Как известно, кошки очень осторожные животные и, попадая в новое место, ведут себя достаточно осторожно и внимательно — стараются обнюхать и ознакомиться с каждым новым углом и закоулком. И машина — не самое приятное и спокойное место для такого знакомства.

В первую очередь стоит отметить, что в машине не всегда приятно пахнет:

автохимия,

горючее

и другие неприятные запахи.

Что уже говорить о наших усатых питомцах, которые имеют обоняние, значительно превосходящее человеческое. И здесь не спасут даже освежители воздуха, которыми человек пытается перебить эти ужасные автомобильные запахи.

Звуки — заведенный мотор, автомобильный сигнал, музыка в салоне автомобиля, громкий разговор в замкнутом пространстве — весь этот набор просто сводит бедное животное с ума. Кошачьи ушки, которые слышат легчайшие мышиные шаги, просто не предназначены для того, чтобы находится в таком шуме.

А быстрая смена пейзажа за окном и тряска в салоне автомобиля уж совсем не похожи на уютную домашнюю обстановку, в которой привыкло находится животное. Все это никак не придает уверенности и спокойствия и такая поездка превращается для домашнего животного в настоящий ад.

Признаки испуга кошки

Главным признаком того, что животное напугано и ему страшно, является, конечно же, громкий крик, который может продолжаться всю поездку. Ко всему прочему явными признаками страха является желание вырваться, убежать, внезапная агрессия. Иногда паника сопровождается повышенным слюноотделением, лезущей шерстью, дрожью — все это доставляет огромное неудобство как питомцу, так и хозяину и делает поездку в машине очень не комфортной.

Решение проблемы

Решение этой проблемы достаточно простое, но занимает некоторое время — домашнего питомца необходимо приучать к поездкам постепенно. Сначала можно просто посидеть вместе в салоне автомобиля, чтобы было время все осмотреть, обнюхать и ознакомиться с новой местностью. Потом завести двигатель и даже чуть проехаться, и, что не маловажно, хозяин также должен быть спокоен и уверен, тогда и животное будет меньше нервничать. И помните, что возраст также имеет значение — если есть возможность, начните приучать своего котенка к машине еще с детства.

И на что стоит всегда обращать внимание — возить кошку в транспорте лучше всего и необходимо в переноске. Именно такой вариант дает Вам больше всего уверенности, что Вы сможете добраться до конечного пункта Вашего назначения с минимальными потерями и стрессом, как со стороны хозяина, так и со стороны кошки. Но при использовании переноски не стоит забывать и о таких мелочах, как любимая подстилка, обязательно доступ к воде и в случае необходимости впитывающая пеленка. Также, в особо тяжелых случаях или в виду повышенной возбудимости домашнего питомца, можно обратиться к ветеринарному врачу, который пропишет Вашему питомцу успокоительное.

И главное в этом деле — забота и терпение. Именно ни помогут вам преодолеть любые трудности и сделают Ваш отдых с любимым питомцем незабываемым.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Как подготовить кошку к поездке?