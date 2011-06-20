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Автор Антон Евсеев

Собаки знают, о чем мы думаем

Зоосфера

Долгое время биологи не понимали одной простой вещи: как собаки определяют, кто именно из всех собравшихся людей с большей долей вероятности будет втихаря кидать им вкусные кусочки под стол? Теперь, кажется, ответ найден: разгадка кроется в том, что эти внимательные животные умеют читать человеческую мимику. Так что они определяют это "по лицу".

Группа специалистов из Университета Флориды заметила, что собаки, имеющие больше контактов с людьми, нежели чем их сородичи, гораздо лучше понимают словесные и невербальные сигналы. Этому имеется простое объяснение — наблюдая за людьми, собаки научились читать их жесты. Именно поэтому при нас собаки ведут себя, как паиньки, но стоит только отвернуться, как они не упустят случая набезобразить.

Автор исследования Моник Уделл провела два эксперимента, чтобы сравнить поведение домашних собак, собак из приюта и волков при выпрашивании еды. В первом случае животные имели дело с внимательным человеком, во втором — с тем, кто их попросту не видел.

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Моник, в частности, интересовал вопрос: как среда, в которой росли "испытуемые", влияет на их попрошайнические способности. В первом эксперименте волки, как и домашние собаки, показали успехи, общаясь с наблюдательным человеком. Это свидетельствует о том, что как домашние, так и дикие животные меняют свое поведение в зависимости от степени человеческой чуткости. При этом оба вида раз от раза демонстрировали все лучшие и лучшие результаты.

В то же время, что парадоксально, собаки не реагировали на те визуальные подсказки, которые давал им человек, вознамерившийся поделиться с ними угощением. Правда, это относится только к собакам, попавшим в приют: домашние четвероногие в совершенстве освоили как искусство выпрашивания, так и искусство читать намерения человека.

Результаты экспериментов доказали, что собаки следуют тем неуловимым подсказкам, которые человек сам подает им, хоть и неосознанно. Сочетание определенных жестов и полученный ранее опыт дает лучшему другу человека понять, что тот собирается угостить его.

Интересно, что американские ученые так и не выяснили все тонкости данного механизма взаимодействий человека и собаки. А вот отечественные ученые расшифровали его достаточно давно. Еще в 90-е годы прошлого столетия мне удалось побеседовать на эту интересную тему с замечательным зоологом и специалистом по поведению животных Константином Константиновичем Панютиным. Он рассказал о своих результатах работы в этом направлении, на основе которых собирался написать статью. Однако, к сожалению, он так и не успел сделать этого.

Константин Константинович считал, что многие ученые недооценивают способность волков и собак видеть и интерпретировать мимику человеческого лица. Долгое время почему-то считалось, что в коммуникации волков мимика не играет такой большой роли, как в коммуникации приматов. Объяснялось это тем, что мимические мышцы, крепящиеся на лицевой стороне черепа у этих животных развиты достаточно слабо. Кроме того, долгое время ученые просто не могли видеть мимической сигнализации на собачьих и волчьих мордашках — выражения их "лиц" меняется очень быстро, за доли секунды. Так что отследить эти эмоции биологи смогли лишь недавно, когда появилась современная фото- и видеотехника.

Фото: AP

Панютин, изучая фотографии волчьих мордашек и результаты собственных визуальных наблюдений, пришел к выводу, что мимический способ выражения эмоций у этих животных весьма хорошо развит. Он приводил пример ситуацию, когда две незнакомые собаки встречаются и некоторое время просто стоят друг напротив друга, ничего не делая. Неспециалист, наблюдая за их мордами, не увидит никакой работы мимических мышц и решит, что животные ничего друг другу не сообщили. Однако биолог, если будет внимателен (или если у него будет чувствительная видеокамера) поймет, что за эти несколько секунд псы с помощью своих мимических мышц успели поведать друг другу очень многое: и рассказать про свой социальный статус, и обсудить права друг друга на данную территорию, и договориться разойтись полюбовно.

Соответственно, предположил Константин Константинович, если для волков и собак "общаться" с помощью мимических мышц — обычное дело, то и при взаимодействии с человеком они будут также смотреть на работу мышц его лица, пытаясь понять, что он хочет им "сказать". При этом от их взора не ускользнут самые тонкие и незаметные движения мимической мускулатуры — даже такие, которые не в состоянии уловить сами люди. Он провел несколько экспериментов, пытаясь говорить с волками и собаками на "языке" их мимических мышц (который досконально изучил) и обнаружил, что животные понимали его буквально с полуслова.

Получается, что собаки все могут прочитать по нашему лицу, причем даже лучше, чем это сделали бы люди. Любопытно, что другой ученый, Ясон Бадридзе, который всю свою жизнь изучал поведение волков и даже жил в волчьей стае (подробнее о нем вы можете прочитать в статье "С волками жить — можно!") независимо от Панютина пришел к тем же самым выводам: мимика играет большую роль в коммуникации волков и человек вполне может выучить данный язык и использовать его при общении с животными. Не исключено, что интуитивно это понимают и многие кинологи, а также цирковые дрессировщики — ведь им часто приходится сталкиваться с подобными вещами в своей работе.

Ну, а если человек может выучить волчью и собачью мимическую сигнализацию, почему же данные животные не могут сделать тоже самое относительно человеческого "языка эмоций"? Ведь в наблюдательности им не откажешь. И память у данных животных весьма хорошая. Поэтому, скорее всего, так оно и происходит — те собаки, которые долго живут рядом с людьми, хорошо понимают, что им хочет сказать человек с помощью "языка" мимических мышц.

Так что, скорее всего, собака, смотря на лицо человека, очень хорошо видит, собирается ли он угостить ее или нет. Ведь мимические мышцы достаточно часто выдают наши намерения и желания, хотим мы этого или нет. Контролировать работу этой разнообразной и обширной мускулатуры достаточно сложно — мало кто из представителей рода человеческого будет следить за выражением своего лица каждую секунду.

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А собаке вовсе не сложно наблюдать за нами, наоборот, это весьма выгодно и, в ряде случаев, полезно для здоровья. А поскольку у данных животных прекрасная память, то они достаточно быстро выучивают "язык" человеческой мимики. Получается, что наши четвероногие друзья знают о нашем настроении, и, возможно мыслях, практически все. И каждый раз используют полученную информацию по назначению…

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