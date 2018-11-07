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Что означают для России итоги выборов в США

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В США прошли промежуточные выборы, в ходе которых демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы укрепили контроль над сенатом. На выборах губернаторов больше республиканских победителей, но несколько важных побед — за демократами. Политическое поле расколото.

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Что это означает для России и какими могут быть последствия для нашей страны? Отвлечет ли противостояние внутри США истеблишмент от постоянных санкций против Москвы? Как результаты выборов в США повлияют на весь остальной мир?

Pravda.ru обратилась к политологу-американисту, доценту департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леониду Крутакову с просьбой проанализировать результаты голосования за кандидатов в конгрессмены и сенаторы США.

— В США оформился раскол, который начался одновременно с победой Трампа, сейчас в палате представителей контроль захватили демократы. Вот только интересный факт — традиционно республиканцы всегда ассоциировались с крупным капиталом, а демократы — условно, "за простой народ, за средний класс".

Но, как показали выборы Трампа, за Трампа проголосовал этот самый рабочий класс. В этом смысле, если посмотреть на последние смены партий во власти, то политика США как проекта ничем не отличалась, ни при республиканской администрации, ни при демократической. Трамп — это действительно новый проект. Точнее, это сворачивание проекта глобализации и превращение Америки из "града на холме" в "крепость на горе". Которая контролирует и защищает своих, прямо по пословице — своим право, чужим — война.

А для нас ничего не меняется, потому что политика США не изменится. Единственно, что можно отметить для нас как условно-положительное (если рассматривать США как некоего глобального оппонента) — противнику всегда выгоден раскол внутри, в стане оппонента.

Что же касается санкций — для Москвы ничего не изменится. На условном рынке действует настолько устоявшийся механизм лоббизма, что отстаивание интересов банковских структур, нефтяного бизнеса, крупного бизнеса работает само по себе.

Да, они будут собачиться, да, демократы будут пытаться опорочить Трампа. И даже не Трампа, как такогового, а республиканцев — поскольку они ассоциируются в сознании с Трампом. Но при этом — это все будут тактические игры. Цель одна — на следующих выборах — чтобы победил представитель партии демократов. Проект американский — промышленный, финансовый, политический, экономический — от этого не изменится. Все равно кто победит — демократы или республиканцы.

Трамп уже совершил переворот. Ну, не сам Трамп, на самом деле — переворот совершил американский "глубинный" бизнес, который принял решение менять проект. И он, и Трамп понимают, что сил на контроль за всем миром не хватит. Договоренности с Китаем — невозможны. Потому что Китай не идет на условия США. Скрытый формат "G2" долгое время был самым влиятельным в мире. Не G20, не G7, а именно G2 — США и Китай.

США проломить Китай не смогли. Китай в плане влияния на мировую экономику, а соответственно политику стал главным вызовом.

У России что есть? А есть у нас, прежде всего, военно-политические ресурсы и ресурсы в земле, Китай же — это экономика. А когда у тебя мощнейшая экономика — это все возможности сыграть "вдолгую", стратегически.

США прогнозировали, что примерно, к 2050-му, Китай выйдет на их уровень экономически. Но они попали в цейтнот, потому что ВПП Китая в 2012-м сравнялось с американским и обошло его. Можно сказать, что неожиданно для США из подводных глубин вынырнула ядерная субмарина "Китай", которую никто не прогнозировал встретить здесь и сейчас.

Что у нас в "итого"? А вот что. Китай — это мировая фабрика, а мировая фабрика зависит от поставок энергоресурсов. Есть две страны, которые смогут обеспечить Китаю безрисковые поставки — это Иран и Россия. Собственно, на эти две страны со стороны США и идет давление.

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