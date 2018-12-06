В США похоронили с почестями серийного убийцу

В США с помпой похоронили Джорджа Буша-старшего. В его память произносились хвалебные панегирики, однако этого человека нельзя охарактеризовать иначе, чем лжец и серийный убийца.

Президент с "облико морале"

На похоронах 41 президента США (1989-1993), который умер в пятницу в возрасте 94 лет присутствовал весь бомонд Америки и ее союзников: чета Трамп, чета Клинтон, чета Обама, король Иордании Абдалла II, британский принц Чарльз, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Польши Анджей Дуда и так далее. Его сын Джордж Буш-младший охарактеризовал отца как человека "с высокими моральными качествами". По словам другого бывшего президента Барака Обамы, жизнь Буша была "свидетельством того, что служба обществу — это благородное, радостное призвание. И он имел огромный успех на этом пути".

Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни добавил, что у США не было "более яркого и благородного президента, чем Джордж Буш-старший". Многие говорили о том, что он был отличным семьянином, горячо любимым дедушкой 17 внуков и отличным воином Второй мировой войны.

Опросы показывают, что американцы склонны отличать "хорошую войну" в Ираке — "Буря в пустыне", начатую Джорджем Бушем-старшим в 1990 году, от ошибки его сына, начавшего "плохую войну" с Ираком в 2003 году. Однако надо знать, что первая война в Персидском заливе — Ирака с Кувейтом покоилась на сфабрикованных фактах, лицемерии и лжи. Даже СССР осудил вторжение Ирака в Кувейт, потому что в мировых СМИ был создан образ Саддама Хуссейна — "мясника" и "агрессора". Везде писали и говорили о том, что если он не будет остановлен в Кувейте, то начнет завоевывать другие страны.

Демонизация Саддама Хуссейна путем лжи и лицемерия

Предлогом для начала варварских бомбардировок Ирака было найденное "сосредоточение войск на границе Ирака с Саудовской Аравией", которое Пентагон подтвердил "сверхсекретными спутниковыми снимками". Утверждалось, что на границе стоят 250 тысяч иракских солдат и 1500 танков, "что угрожает ключевому поставщику нефти в США ". После этого Буш принял решение начать войну против Ирака, "чтобы помочь правительству Саудовской Аравии в защите своей родины".

Его не остановило журналистское расследование Джен Хеллер из "Санкт-Петербург таймс" , которая убедила свое руководство купить две спутниковые фотографии, как писала Guardian, сделанные советским коммерческим спутником. Они относились к тому же времени, что и прогноз Пентагона по сосредоточению войск на границе. К ее удивлению, она не нашла на них ничего кроме пустой пустыни. Хеллер связалась с Пентагоном и предложила провести расследование. Но "официальный ответ" был следующим: "Доверьтесь нам".

Для создания атмосферы "доверия" в мейнстримовских СМИ была проведена компания по демонизации Саддама. Как сегодня из Башара Асада, из него сделали "мясника". Была найдена женщина по имени Найра, которая в конгрессе рассказала, что она работала добровольцем в больнице Аль-Адан в Кувейте и видела, как иракские солдаты вытаскивают младенцев из кроваток, оставляя их "умирать на холодном полу". Ее показания были растиражированы на американских телеканалах, сенаторы ссылались на ее показания в речах, призывающих американцев поддержать войну.

Последующие расследования, проведенные Amnesty International, Human Rights Watch и независимыми журналистами, показывают, что эта история была полностью сфабрикована.

Но это еще не все, оказывается, прежде чем начать войну с Кувейтом, Саддам Хуссейн пришел советоваться к послу США в Багдане Эйприл Гласпи, которая сказала, что "у нас нет мнения об арабо-арабских конфликтах, например, о вашем несогласии с Кувейтом". Подобная история повторилась в Грузии с Михаилом Саакашвили в 2008 году.

Как Буш-старший убивал иракцев и кувейтцев

Стремясь подавить растущее влияние Саддама Хуссейна в ОПЕК, Джордж Буш старший отдал приказ начать операцию "Буря в пустыне". Утром 13 февраля 1991 года, американские самолеты сбросили две тяжелые "умные бомбы" на гражданский приют в районе Амирия в Багдаде, в результате чего погибло по меньшей мере 400 гражданских лиц. За этой бомбардировкой последовала военная операция по освобождению Кувейта.

Но бомбить мирных жителей Буш не переставал в течениие всей двухмесячной войны. Американцы бомбили также водоочистные сооружения, мосты, электростанции, медицинские и гражданские учреждения под предлогом того, что они использовались иракской армиией. Но на самом деле это была ложь, и Пентагон это знал, как знал и то, что согласно международному гуманитарному праву гражданские объекты не могут быть преднамеренной целью бомбардировок.

Всего Буш-старший сбросил на Ирак и Кувейт 88 500 тонн бомб, которые вкупе с санкциями привели к ужасным жертвам среди гражданского населения. Бюро переписи населения США в январе 1992 года оценило потери в 158 тысяч погибших иракцев, в том числе 13 тысяч — среди гражданского населения и 70 тысяч погибших от ущерба, нанесенного разрушением энергетических и очистительных сооружений. Это делалось для того, чтобы создать послевоенные рычаги воздействия на Ирак, путем внедрения своей помощи и своих управленцев.

Как Буш-старший убивал американцев

Но Буш-старший отличился убийствами не только чужих граждан, но граждан США. Так, по свидетельству правозащитников, он в разгар эпидемии СПИДа закрывал глаза на ее последствия. За время его правления на борьбу со СПИДом было потрачено ничтожно мало — 135 миллионов долларов США. Буш позволил разразиться эпидемии не только в США но и по всему миру, это более чем 110 000 вич-инфицированных в Соединенных Штатах, и полутра миллионов в мире. По оценкам правозащитников в условиях тогдашней слабой диагностики эти цифры надо увеличить в 10 раз.

Американские немейнстримовые СМИ так же указывают на его бесполезную"расистскую борьбу с наркомафией". "Нам нужно больше тюрем, больше тюрем, больше судов, больше прокуроров", - заявил Буш. В результате "миллионы американцев были заключены в тюрьму, сотни миллиардов долларов были потрачены впустую, и сотням тысяч людей позволили умереть от СПИДа — все во имя" войны с наркотиками ", которая ничего не делала для сокращения злоупотребления ими", — отметил Итан Наделманн, основатель Альянса по наркополитике.

Поклонение и почести Бушу невозможны, если вы знаете, что этот человек лжец, лицемер и серийный убийца, впрочем, мало кто из президентов США лишен этих характеристик. Но отдельная "заслуга" Буша в том, что именно он помог современной Америке преодолеть фобию массовых убийств гражданских лиц, имевшую место после Хиросимы. Быть массовым убийцей и почитать на лаврах славы — это привилегия, зарезервированная только для правящих мировых элит, и Джордж Буш — яркий этому пример. Любой, кто говорит о заслугах этого человека не понимает или не хочет понимать, что лоялен к коррумпированной американской власти, которая не просто терпима к массовым убийствам, но каждый раз воспроизводит их в Сирии, Ливии, Украине.

Фото:Instagram

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