Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ

За последние недели все чаще приходят нерадостные новости из осажденного Донбасса. То, что на линии соприкосновения постоянно происходят обстрелы, — к такому положению вещей уже давно привыкли в обеих пока еще не признанных республиках.

Поврежденные очередным перемирием коммуникации, разрушенные дома и социальные объекты давно воспринимаются нормой жизни. Попытки прорыва механизированных соединений, вылазки диверсантов вооруженных сил Украины и добровольных бандитов — обычная фронтовая рутина. Сообщения о жертвах среди мирного населения Донбасса по-прежнему иллюстрируют задорный путь Украины в цивилизованную Европу.

Рассуждения некоторых политиков в красивых интерьерах о безальтернативности Минских соглашений, конечно, могут у них самих вызывать чувство выполненной миссии. А в Донбассе война, там люди не ждут смерть, она уже там давно чувствует себя как дома.

Минские соглашения, в которых, к слову, Россия не значится стороной конфликта, не совсем понятно, для кого подписывались. Да, они остановили активную фазу гражданской войны. Стороны отвели тяжелую технику на согласованное расстояние. Правда и Донецк, и Луганск продолжают получать "приветы" со стороны украинских соседей запрещенного этими самыми соглашениями калибра.

6 июня Совет Безопасности ОНН принял заявление, осуждающее нарушение режима прекращения огня и применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений в Донбассе. Осудить, выразить обеспокоенность — это как-то нелепо выглядит на фоне того, что делает война с мирными жителями. Искалеченные молодые люди, родители, пережившие своих малолетних детей, жизнь в подвалах зимой вот никак не соответствуют реакции вменяемых людей этими словами про озабоченность.

Поразило разлетевшееся по интернету видео с обращением 20-летнего харьковского призывника у военкомата, которого, вполне может быть, отцы-командиры отправят в зону конфликта. Он открыто на глазах у полиции при довольно большой аудитории высказал все, что думает о продажности киевских властей и однополой любви Украины с Евросоюзом.

Парень призвал всех своих сверстников сделать все во время службы в рядах ВСУ, чтобы ни при каких обстоятельствах не пролить кровь своих братьев, живущих в Донбассе. Его речь была встречена собравшимися на проводы призывников овацией и скандированием "Долой хунту!".

Это Харьков, а не павильон "Мосфильма", как любят всерьез комментировать все, что не подпадает под стандарты майданной гидности некоторые украинские журналисты.

О движении со стороны ВСУ давно приходили новости. Украинские военные уже комфортно себя ощущают в демилитаризованной зоне. Не так давно киевские силовики получили американские противотанковые ракеты "Джавелин". Вроде бы американцы официально запретили их использовать в Донбассе. На практике же нет никакой уверенности, что так оно и случится.

Была череда сообщений о присутствии на Украине натовских военных в качестве советников ВСУ и даже среди подразделений, воюющих в Донбассе. А вот появление ЗРК С-300 под Мариуполем, на южной линии соприкосновения, уже что-то новое. Стоит обратить внимание, что ни Донецк, ни Луганск не располагают авиационными соединениями.

Вроде бы предполагается, что украинские военные будут применять зенитно-ракетные комплексы в ходе учений и поражать ими надводные цели, что уже очень любопытно. Иногда и компьютером гвозди забивают, но ведь у непризнанных республик и флота тоже не наблюдается. Тогда с кем собрались воевать киевские генералы в Азовском море?

По своим техническим характеристикам ЗРК С-300 способен поражать цели на расстоянии 75-200 километров. Из района декларированных учений вполне может достать до Крымского моста. Если по морским целям собрались стрелять, то отчего же "случайно" не жахнуть по Крымскому мосту?

Украинские бойцы ПВО вот так же случайно именно во время учений сбили ракетой русский самолет, выполнявший рейс из Израиля. Пассажиры и члены экипажа погибли. Украина долгое время доказывала России и мировому сообществу, что она была ни при чем. Не вышло.

Если же ВСУ собираются применять комплекс по его прямому назначению, то тогда только против русских ВКС. А что если вслед за малайзийским целью уже выбран русский гражданский самолет, который будет выполнять рейс в Крым?

Что-что, а с гражданскими иностранными лайнерами и мирными жителями своей страны у ВСУ неплохо получается воевать.

Любое обострение в Донбассе и вовлечение по каким-либо провокационным схемам в прямое боестолкновение русской армии- подарок для нынешнего руководства Украины. Для санкционно озабоченных спонсоров киевского режима — просто праздник какой-то.

В то же время очевидно, что бесконечно существующее положение дел в этой горячей точке продолжаться не может. Решение все равно найдется. Хотелось бы, чтобы обошлось без новых жертв, но у защитников Донбасса не такой уж большой выбор. Сдаваться там никто не собирается.

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