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Автор Любовь Степушова

Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500

Мир » Азия » Ближний Восток

Производство ЗРК С-500 на турецкой территории — это больше турецкие "хотелки", чем реальность. Тем не менее шантаж Турцией России в последнее время удается. К сожалению, у Эрдогана много рычагов влияния на Путина.

Новый шантаж Турции: Совместное производство ЗРК С-500. 388105.jpeg

Если шантажистам потакают, то они наглеют

В среду, 13 июня, президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция собирается производить совместно с Россией зенитно-ракетные комплексы С-500. Об этом он рассказал в беседе с тележурналистами канала 24 TV. "Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Также возможно совместное производство С-500", — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Заметим, что неделю назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позволил себе недружественный выпад в сторону России. Он сказал, что Турция не признает и "не будет признавать аннексию Крыма". "Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме. Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность", — подчеркнул он. Деятели запрещенного в России "Меджлиса" крымских татар постоянно посещают Анкару и, вероятно, финансируются Турцией.

Кроме того, турецкая сторона шантажирует Россию отказом от строительства второй ветки "Турецкого потока" в Европу, если Россия не предоставит ей скидку на газ. Ситуация в Сирии тоже не выглядит сотрудничеством. Турция финансирует боевиков, засевших в провинции Идлиб, куда Башар Асад отправляет недружественные ему армии исламистов. В любой момент Эрдоган может предать. Так зачем России передавать технологии стране — члену НАТО?

Как сказал "Правде.Ру" директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, "турецкая сторона последовательно повышает ставки во время игры — и не в нашу сторону, а в сторону США". По словам эксперта "Правды.Ру", Турция солидаризируется с США "в вопросах захвата северных сирийских территорий", поставляет оружие в провинцию Идлиб и торгуется с США в восточном стиле: "Вот вы нам не поставили передовые системы ПВО, поэтому мы закупаем их у русских". Дмитрий Егорченков пояснил в интервью "Правде.Ру", что по поводу комплексов С-400 был разговор относительно возможностей совместного производства на турецкой территории. Турки повысили ставки и предлагают еще С-500 производить.

Или С-500, или мы вам устроим резню на Украине?

"Но передавать турецкой стороне даже в урезанном виде самые современные технологические схемы по производству таких ЗРК было бы опрометчивым решением", — сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". "Турецкие партнеры ведут себя двойственно, во всем преследуют собственную выгоду. И если она диктует им изменения политического вектора, они, не стесняясь, этот вектор меняют. Турция — это партнер важный, стратегически интересный, но абсолютно ненадежный. Так что производство С-500 на турецкой территории, мне кажется, в большей степени турецкие хотелки, чем реальность", — сделал вывод Дмитрий Егорченков в интервью "Правде.Ру".

Напомним, Россия согласилась предоставить Турции скидку на газ, поставленный в 2015-м и 2016-м годах. Общая сумма скидки, по словам Эрдогана, составит около одного миллиарда долларов. Интересно, чем ответит президент Турции, если Путин откажется удовлетворить его "хотелки" по системам ЗРК? Вероятно, даст отмашку патриарху Варфоломею издать томос о независимости (автокефалии) Украинской православной церкви Киевского патриархата. И вот здесь Кремль задумается.

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ОСМАНСКИЙ ШАНТАЖ: Эрдоган пригрозил выходом Турции из НАТО
Темы С-500 оружие Турция вооружение производство Реджеп Эрдоган Дмитрий Егорченков
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