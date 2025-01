Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу

По мере приближения инаугурации Дональда Трампа в США становится всё очевиднее, что он отнюдь не "голубь мира", и приемлемое для России соглашение по Украине в обозримом будущем заключено не будет. Слишком далеки позиции вовлечённых в конфликт сторон, чтобы надеяться на разрешение противоречий с помощью дипломатических средств.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Тем не менее, в основном усилиями наших вооружённых сил украинский "гордиев узел" постепенно развязывается. И теперь военная инициатива явно на нашей стороне. И хотя я не отношусь к числу оптимистов, считающих, что спецоперация близка к своему победному завершению, но отмечу, что конфликт на Украине по мере ослабления мобилизационного потенциала неонацистского режима всё же себя постепенно исчерпывает.

Однако это вовсе не значит, что нам можно расслабиться и бить в литавры победы. Напротив, мы вступаем, может быть, в самую опасную фазу противостояния с коллективным Западом.

К исходу третьего года войны на Украине полностью определились интересы всех вовлечённых в этот конфликт участников. С абсолютной чёткостью проявилась тоталитарная, террористическая сущность киевского режима. С самого начала СВО было очевидно, что Зеленский и его компания, управляемая западными кураторами, не остановятся ни перед какими самыми радикальными методами ведения боевых действий и направит свою агрессию против наших мирных жителей, организуя подрывную и диверсионную деятельность на территории РФ.

Учитывая мощную военно-экономическую подпитку с Запада, а также весьма успешную идеологическую обработку украинского населения, замешанную на яростной русофобии, ВСУ, вероятно, смогут сопротивляться ещё не менее года.

США, несмотря на заверения Трампа о желании установить мир, очевидно, заинтересованы в продолжении братоубийственной бойни между крупнейшими восточнославянскими народами, поэтому после переговоров с Россией и дальше продолжат спонсировать киевский режим, существенно сократив свою военно-экономическую поддержку и переложив её на Европу. Впрочем, у нового руководства США появились значительно более глобальные планы, нежели опосредованное участие в украинском конфликте. Почему-то многие комментаторы с иронией отнеслись к идее Трампа присоединить к Штатам Гренландию и Канаду и вернуть Панамский канал.

Америка станет великой за счёт Гренландии и Канады?

Между тем это вполне реалистический план! В случае его исполнения США не только станут крупнейшим государством мира (значительно больше по площади, чем Россия), но и получат в своё распоряжение поистине неисчерпаемые природные богатства, то есть реально "Америка снова станет великой"! Этот сценарий является прекрасной альтернативой Третьей мировой войне, поскольку бескровно разрешит финансовый кризис и обеспечит Штатам в долгосрочной перспективе экономическое доминирование.

Вероятно, придумал данный стратегический ход не сам Трамп, а стоящие за ним скрытые силы, контролирующие громадные экономические ресурсы. Очевидно, что на фоне грандиозного переформатирования геополитического пространства Северной Америки и всего западного мира украинский конфликт будет восприниматься как совершенно незначительная периферийная проблема. Поддержав устремления Трампа и стоящих за ним сил, Россия могла бы воспользоваться удобным случаем, чтобы вернуть себе частично утраченное влияние хотя бы на пространстве СНГ.

Впрочем, в дальнейшем США, вероятно, направят свои усилия на Арктику, что чревато новым противостоянием с РФ, которое, впрочем, возможно разрешить мирными средствами.

Позиция ЕС тоже понятна. Исповедующие русофобию европейские элиты и дальше готовы проводить разорительную для своих стран политику поддержки Украины. Однако экономические и военные возможности главных спонсоров киевского режима — Германии, Великобритании и Франции — весьма ограниченны.

К тому же в Европе появились независимые и прозорливые политики, вносящие диссонанс в стройный хор ненавидящих и презирающих Россию руководителей лишённых реального суверенитета государств, таких, например, как Финляндия и прибалтийские карлики. Даже Польша, кажется, слегка отшатнулась от нынешней Украины, испугавшись её зверского обличия. Но всё равно Европа, даже испытывая большие экономические трудности и политическую нестабильность, способна реально помогать Незалежной как минимум год.

Страны условного Юга, занявшие нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, в своем подавляющем большинстве желают поражения Запада, поскольку это означает окончательное и бесповоротное окончание эпохи колониализма и неоколониализма и повышение их роли в современном мире. А КНДР и Иран, по сути, выступили на нашей стороне, оказав реальную военную помощь.

Показательна также позиция Турции, руководство которой не испытывает к России инфернальной ненависти и пытается извлечь из возникшей ситуации максимальную выгоду, поддерживая контакты с обеими противоборствующими сторонами.

Очевидно, что в сложившейся ситуации дальнейшая судьба России в наших собственных руках. При текущем развитии ситуации на фронте российская армия в течение 2025 года освободит несколько десятков тысяч квадратных километров, что позволит присоединить ещё как минимум одну область Украины (Сумскую или Харьковскую).

Нужна решимость!

Однако такой сценарий развития событий возможен только при наличии у нашего руководства решимости диктовать противникам свою волю, что совершенно невозможно представить без политики устрашения, а именно применения самых разрушительных и передовых систем вооружений (не обязательно ядерных, хватит и "Орешника"). Надо заставить Запад бояться, иначе он может пуститься во все тяжкие, вплоть до передачи явно неадекватному Зеленскому атомной бомбы!

И хотя положение дел на фронте для нас вполне благоприятное, к сожалению, политические итоги прошедшего года не так однозначны. Крушение союзной нам Сирии, напряжённость, возникшая вокруг Приднестровья, дрейф Армении в сторону Запада, странное неумение утвердить свои интересы в крохотной Абхазии — всё это не позволяет делать чересчур оптимистические прогнозы на грядущий год.

Вероятно, нам ещё долго придётся выдерживать террористические атаки киевского режима, инспирированные Западом, не раз отражать яростные локальные "контрнаступы" ВСУ, нести человеческие и экономические потери. Однако победа, безусловно, будет за нами!

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.



Ха́рьковская о́бласть (укр. Ха́рківська о́бласть), разг. Ха́рьковщина (укр. Харківщина) — административно-территориальная единица на северо-востоке Украины. Образована 27 февраля 1932 года.