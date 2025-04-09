Готовим фигуру к отпуску: 5 трюков помогут сбросить 10 кг до лета

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1:05
Спорт

Тренер по питанию и фитнесу Саймон Матис назвал пять секретов, которые помогут вам похудеть на 10 кг без серьезных жертв.

Домашний фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний фитнес

Отложите завтрак

Он развеял миф, что завтрак — самый важный приём пищи. Тренер уверяет, что пропуск завтрака поможет стабилизировать уровень сахара в крови и ускорить сжигание жира.

Ешьте только качественную пищу

Обратите внимание на качество еды. Например, картофель менее калориен, чем рис, а томатный соус полезнее песто.

Пейте воду

Она ускоряет метаболизм. Всего пол-литра воды увеличивает расход калорий на 30 процентов, предотвращая переедание.

Гуляйте вместо тренировок

Пешие прогулки, подъём по лестнице и короткие разминки после еды помогут сжигать дополнительные калории без изнуряющих тренировок.

Не переоценивайте себя

Ставьте реальные цели, которые легко добавить в повседневную жизнь. Это позволит сохранить достигнутый результат надолго.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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