Тренер по питанию и фитнесу Саймон Матис назвал пять секретов, которые помогут вам похудеть на 10 кг без серьезных жертв.
Он развеял миф, что завтрак — самый важный приём пищи. Тренер уверяет, что пропуск завтрака поможет стабилизировать уровень сахара в крови и ускорить сжигание жира.
Обратите внимание на качество еды. Например, картофель менее калориен, чем рис, а томатный соус полезнее песто.
Она ускоряет метаболизм. Всего пол-литра воды увеличивает расход калорий на 30 процентов, предотвращая переедание.
Пешие прогулки, подъём по лестнице и короткие разминки после еды помогут сжигать дополнительные калории без изнуряющих тренировок.
Ставьте реальные цели, которые легко добавить в повседневную жизнь. Это позволит сохранить достигнутый результат надолго.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.