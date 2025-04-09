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Ирина Шейк поставила на место звёздного визажиста Сердара Камбарова

0:55
Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк обрисовала чёткие границы дозволенного в общении с визажистом Сердаром Камбаровым. 

Модель Ирина Шейк
Фото: ВК-аккаунт Ирины Шейк is licensed under public doman
Модель Ирина Шейк

Звёздный визажист Сердар Камбаров пустил слезу, увидев модель Ирину Шейк на светском мероприятии. 

Звезда не отказывала гостям в просьбах сделать с ней памятный снимок, однако поставила на место разошедшегося Камбарова, который пытался снять со знаменитость видеоконтент.

Шейк вежливо, но доходчиво объяснила визажисту, что не стоит требовать от неё многого. Ей не понравилось, что Камбаров попросил Ирину передать привет его подписчикам в социальных сетях.

Интернет-пользователи похвалили Ирину за умение отстаивать свои личные границы.

Ранее Ирина Шейк и Брэдли Купер раскрыли секрет, объяснив, как им удается растить дочь после расставания.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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