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Разгадайте тайну идеального ухода: рассказываем, как правильно наносить сыворотку, крем и масло

2:00
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Уход за кожей — это не только выбор качественных средств, но и правильный порядок их нанесения. Вопрос, что наносить первым: сыворотку, крем или масло, часто вызывает недоумение. Разберём, в чём отличие этих продуктов и как правильно их комбинировать для достижения наилучшего результата.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Сыворотка: основа ухода

Сыворотка — это концентрированное средство, которое проникает в глубокие слои кожи, обеспечивая интенсивное воздействие. Она содержит активные компоненты, направленные на решение конкретных проблем, будь то увлажнение, борьба с морщинами или осветление пигментации. Сыворотку следует наносить на чистую кожу сразу после тоника, до нанесения крема или масла.

Крем: защита и увлажнение

Крем создаёт защитный барьер, который помогает сохранить влагу в коже и защищает её от внешних факторов. Крем рекомендуется наносить после сыворотки, так как его текстура более плотная и обеспечивает длительное увлажнение. Он помогает запечатать все активные ингредиенты сыворотки в коже, усиливая её эффект.

Масло: завершающий штрих

Масло — это завершающий этап ухода, которое удерживает влагу и питает кожу. Масло наносится последним, так как оно образует защитную плёнку, предотвращая потерю увлажнения. Масло не подходит для всех типов кожи, поэтому важно выбрать подходящий продукт в зависимости от индивидуальных потребностей.

Как правильно наносить?

Начинайте с сыворотки, затем используйте крем для защиты и завершите уход маслом. Такой порядок поможет вам максимально эффективно ухаживать за кожей и достичь видимых результатов.

Следуя простым правилам, вы сможете максимально эффективно использовать сыворотку, крем и масло, обеспечив вашей коже глубокое увлажнение и защиту.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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