Маленький, да удаленький: зачем скромному Запорожцу добавили второй двигатель

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

В 1960-х автомобиль с передним приводом казался такой же фантастикой, как сегодня электрокар без руля. Но именно в этот момент на Запорожском автозаводе начали эксперимент, который и сейчас вызывает изумление: в обычный "Запорожец" поставили сразу два двигателя.

Фото: Wikipedia by Torsten Maue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗАЗ - 968

Двойной мотор — двойная сила

В 1967 году, всего через год после запуска в производство модели ЗАЗ-966 ("ушастый"), инженеры конструкторского бюро решили испытать новый принцип. Они взяли стандартный автомобиль и вмонтировали второй мотор — впереди, в багажнике, с приводом на передние колёса. Получилось нечто уникальное: 90 "лошадей" на борту.

Сзади остался штатный 40-сильный двигатель с воздушным охлаждением.

Спереди — 50-сильный мотор с водяным охлаждением от Мелитопольского моторного завода.

Так появился экспериментальный монстр, который на заводе прозвали "тяни-толкай" — то один двигатель тянет, то другой толкает. Испытатели включали поочерёдно оба мотора, оценивая разницу между передним и задним приводом.

Удивление на дорогах

Когда включали оба двигателя одновременно, машина разгонялась так, что оставляла позади "Жигули" и даже "Волги". Те, кто видел это на дороге, недоумённо провожали взглядом скромный с виду ЗАЗ, мчащийся со скоростью, которую от него никто не ожидал.

Этот эксперимент остался в истории не только как инженерное испытание, но и как символ смелого мышления даже в рамках советской автопромышленности.

Уточнения

ЗАЗ-966 «Запорожец» — советский автомобиль особо малого класса.

