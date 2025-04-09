Сколько тонн трески отправится из России в Бразилию? Планы K-Flot

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Бразилии планируют закупить российскую треску, как сообщил представитель крупного рыбопромышленного холдинга K-Flot.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

Он отметил, что в лучшем случае разрешение на поставки будет получено к концу лета, а первые отгрузки должны начаться до конца года. Объем поставок пока не уточнен, но холдинг, который объединяет карельские компании "Группа Баренц", "Рыботорговая сеть", "Согласие" и "Вирма", уже нашел потенциальных партнеров.

Кроме того, российские производители икры минтая также планируют увеличить поставки в Китай, ожидая, что к 2025 году экспорт достигнет тысячи тонн, а в течение следующих двух-трех лет — до пяти тысяч тонн, пишут "Ведомости".

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. Длина тела — до 1,8 м; в промысле преобладают рыбы длиной 40—80 см, в возрасте 3—10 лет.



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