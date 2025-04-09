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Туризм 2.0: в Алма-Ате появится приложение для путешественников

1:21
Туризм

В Алма-Ате готовятся к запуску единого туристического мобильного приложения SuperApp, которое станет цифровым гидом по городу и объединит все ключевые туристические сервисы в одном месте.

символ Алма-Аты, Казахстан
Фото: commons.wikimedia by SkySex, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
символ Алма-Аты, Казахстан

SuperApp откроет туристам доступ к:

  • покупке билетов на культурные и спортивные события;
  • бронированию туров и экскурсий по городу;
  • планированию маршрутов по оцифрованным тропам и туристическим дорогам;
  • виртуальным прогулкам (VR) по достопримечательностям.

До 1 июля 2025 года в приложение будет интегрировано 113 объектов культуры и спорта, что сделает поездку в Алма-Ату ещё удобнее и насыщеннее.

Туризм в городе стремительно развивается: в 2024 году количество иностранных гостей выросло на 27%, превысив 680 тысяч человек. Основной поток туристов идёт из Индии, Китая, США, Турции и Южной Кореи. В 2025 году ожидается дополнительный рост минимум на 10%, до 750 тысяч человек.

Создание SuperApp — это шаг к формированию полноценной цифровой туристической среды, способной сделать путешествие в Алма-Ату комфортным, технологичным и незабываемым.

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), Казахской ССР (в составе СССР; до 1991 года), Казакской АССР (в составе РСФСР; до 1936 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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