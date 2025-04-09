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Продали квартиру — остались с налогом? Вот как избежать этого

2:42
Недвижимость

Продажа квартиры — всегда событие. Но за ним может скрываться неочевидный вопрос: нужно ли платить налог с полученного дохода? Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд.

Человек делает расчёты на калькуляторе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек делает расчёты на калькуляторе

Когда налог платить не нужно

Всё зависит от того, сколько времени вы владеете недвижимостью. Если объект находится у вас дольше минимального срока, налог можно не платить вовсе. Для некоторых категорий этот срок — 3 года:

  • Если квартира была получена по наследству.
  • Подарена близким родственником.
  • Приватизирована.
  • Получена по договору пожизненного содержания с иждивением.

Если вы продаёте первую квартиру в течение 90 дней после покупки второй, также действует трёхлетний срок.

Во всех остальных случаях — стандартные 5 лет. Не выдержали срок — готовьтесь отчитываться.

Семьи с детьми в особом положении

С недавних пор семьи с детьми могут продать жильё и не платить налог — при соблюдении ряда условий:

  • В семье минимум двое несовершеннолетних или студентов до 24 лет.
  • В течение года покупается новое жильё.
  • Новая квартира больше или дороже.
  • Кадастровая стоимость продаваемой — не выше 50 млн рублей.

Это новшество действительно упрощает жизнь многодетным и родителям студентов.

Как уменьшить налог

Есть два легальных способа снизить сумму налога:

  • Имущественный вычет. Можно уменьшить налогооблагаемую сумму на:

1 млн руб. — при продаже жилья.
250 тыс. руб. — при продаже гаража и других нежилых объектов.

Если вы продали квартиру дешевле 1 млн рублей — отчитываться перед налоговой вовсе не нужно.

  • Учет расходов при покупке. Если квартира была куплена, а потом продана дороже — налог платится с разницы. Главное — подтвердить расходы документами.

Например, купили за 3 млн, продали за 4 млн — налог начислят с 1 млн. Но если продали дешевле, налог всё равно будет — по кадастровой стоимости объекта с коэффициентом 0,7.

Как всё оформить

  • Соберите документы: паспорт, договор купли-продажи, ЕГРН, выписку о переводе денег и др.
  • Заполните декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС.
  • Отправьте её через "Личный кабинет налогоплательщика".
  • После расчёта налога оплатите его любым удобным способом.
  • Задержка или неуплата грозит штрафом до 40% и даже уголовной ответственностью.

Уточнения

Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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