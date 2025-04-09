Продали квартиру — остались с налогом? Вот как избежать этого

Продажа квартиры — всегда событие. Но за ним может скрываться неочевидный вопрос: нужно ли платить налог с полученного дохода? Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд.
Всё зависит от того, сколько времени вы владеете недвижимостью. Если объект находится у вас дольше минимального срока, налог можно не платить вовсе. Для некоторых категорий этот срок — 3 года:
Если вы продаёте первую квартиру в течение 90 дней после покупки второй, также действует трёхлетний срок.
Во всех остальных случаях — стандартные 5 лет. Не выдержали срок — готовьтесь отчитываться.
С недавних пор семьи с детьми могут продать жильё и не платить налог — при соблюдении ряда условий:
Это новшество действительно упрощает жизнь многодетным и родителям студентов.
Есть два легальных способа снизить сумму налога:
1 млн руб. — при продаже жилья.
250 тыс. руб. — при продаже гаража и других нежилых объектов.
Если вы продали квартиру дешевле 1 млн рублей — отчитываться перед налоговой вовсе не нужно.
Например, купили за 3 млн, продали за 4 млн — налог начислят с 1 млн. Но если продали дешевле, налог всё равно будет — по кадастровой стоимости объекта с коэффициентом 0,7.
Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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