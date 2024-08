С началом новой холодной войны в Германии возрождается дух нацизма — журналист Тимофей Борисов

Скандальный список офицеров вермахта

— Как бы вы могли это прокомментировать ситуацию со скандальным списком, опубликованным в издании TAZ?

— В Германии этот воинственный дух вермахта, нацизма, СС, Ваффен-СС является закваской для того, чтобы немцы могли себя осознать не просто как нация, а как воинственная нация. Если они хотят возрождать свою армию, то они должны знать, на кого равняться. Хартманн, генералы, которые воевали против нас, были героями для Третьего рейха, и они не были осуждены на Нюрнбергском трибунале. Тот дух, который витал и до сих пор, кстати, витает в казармах бундесвера, сейчас просто прорвался.

К 1945 году в Германии не было людей, которые бы не воевали. Даже Гитлерюгенд, дети, воевали. По-другому в той Германии было невозможно.

Когда война закончилась, нужно было что-то делать. Просто уничтожить всех, сослать в концлагеря было невозможно. Когда мы победили, приходилось иметь дело с той Германией, которая была, другой-то не было.

Те люди, которые потом покаялись, сказали, что не знали про концлагеря, газовые камеры, абажуры из кожи, которые возненавидели гитлеризм и фашизм и были потом всю жизнь верны антифашистским настроениям, — для меня действительно настоящие немцы. А те, которые не распрощались со своим прошлым, для меня — настоящие преступники.

С началом холодной войны стал возрождаться дух нацизма. Тогда думали, что это день вчерашний, что коричневая чума не возродится. На самом деле нет, этот дух всё равно витал.

Потом произошёл развал Советского Союза. И этот воинственный дух и его носители почувствовали себя более свободно. А сейчас, после начала нашей СВО, они решили, что им всё можно и попытались совершить каминг-аут.

Этот список — саморазоблачение, но ничего не получилось. Немецкое общество, к счастью, оказалось не готово к такому повороту событий: дополнение к списку почитаемых военных людей, на которых надо равняться, было отменено. Это очень хороший знак для меня лично, поскольку я прожил долгое время в Германии, у меня там осталась семья, дети и внук, который также пойдёт в бундесвер, когда вырастет.

Немецкий народ и фашизм

— С учётом того, что сейчас немецкие танки у нас в Курской области, что была прослушка офицеров бундесвера, что они планировали взорвать Крымский мост, должны ли мы опасаться этого движения в Германии или это пока игрушки какие-то?

— Когда после 1945 года образовалась ГДР мы делали различия между "немцами" и немцами, между фашистами и немецким народом. Как сказал Сталин, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И это очень верное, правильное замечание. Все, наверное, помнят сцену из знаменитого сериала "Семнадцать мгновений весны", когда радистку Кэт спасает Хельмут. Это был солдат вермахта, у которого был свой собственный ребёнок, примерно такой же, как у нашей радистки, и Хельмут фактически ради неё отдал свою жизнь.

— Но сейчас бригадный генерал, лётчик — элита армии, а не солдат Хельмут. Эти люди знали о концлагерях.

— Сегодня приостановлен исторический процесс примирения. Я надеюсь, что не навсегда. Скандал с прослушиванием четырёх генералов — не совсем нацистский. Это военные, а военным любых стран свойственно разрабатывать различные сценарии. Я напомню, что на тот момент на очень серьёзном уровне обсуждался вопрос поставки Taurus. Для любых военных любых стран мира это нормальная ситуация. Конечно же, то, как это планировалось, звучит для нас, особенно с исторической точки зрения, просто ужасно. Для русского уха разрабатываемая атака на Крымский мост была чудовищной. И тут немцам надо было бы извиниться перед нами, учитывая исторические моменты, но они этого не сделали. И это очень печальный для меня сигнал.

В Германии началась милитаризация общества. Пока не возвращён призыв на срочную военную службу, но он может быть введён.

Может быть, даже мой внук пойдёт в бундесвер, учитывая тренд движения Германии.

Я очень надеюсь, что немецкое общество (на мой взгляд, в целом здоровое) всё-таки очнётся, возьмёт себя в руки и скажет "нет" войне, "нет" поставкам вооружений на Украину. Мы не хотим, чтобы немецкая техника снова ездила по русским полям и убивала русских. В Германии подобные настроения присутствуют, и это очень хорошо, это вселяет надежду.

"Альтернатива для Германии" и неонацисты

— В Германии есть партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Почему она называется фашистской? Она выступает против войны, за мирные переговоры с Россией. Как вы объясните этот парадокс?

— В Германии есть политическая конкуренция. И чтобы победить эту партию, все методы хороши. Конечно же, им пытаются навесить фашистский ярлык. Хотя во многом, когда они формировались, они и сами подставлялись.

АдГ — это не единая партия, там есть разные направления, в том числе и те силы, о которых у нас не говорится и которые у нас не показывают. Это откровенные неонацисты, и они поддерживают АдГ. Но это не мейнстрим внутри партии.

Если мы посмотрим на приближающиеся выборы в Тюрингии и Саксонии и Бранденбурге, у этой партии красной нитью проходит антивоенная риторика: мир для Германии, мир для Европы, мир для России, хватит поддерживать кровавый режим Зеленского, надо сесть за стол переговоров и добиваться мира всеми возможными средствами. Вот это сейчас главный лозунг партии АдГ. И в настроениях немецкого общества он находит отклик.

Осенью я ожидаю эпического провала всех трёх парламентских партий. Выборы в Тюрингии и в Саксонии — очень важные. Это фактически генеральная репетиция перед выборами в бундестаг, которые пройдут в сентябре 2025 года. Я ожидаю и очень надеюсь, что "Зелёные", СвДП, СДПГ очень много не доберут из тех голосов, на которые они рассчитывают. И это будет провал для них. Думаю, что по крайней мере в Тюрингии АдГ наберёт 32%, а партия ХДС, которая сейчас лидирует примерно с 32%, получит 30%.

— Это вселяет надежду, что Германия не станет снова настоящей военной угрозой для России. Всё-таки есть левые партии, да и Сара Вагенкнехт тоже популярна.

— Сара Вагенкнехт — левая. Они с АдГ стоят совершенно по разные стороны политического спектра. АдГ ненавидят левых, левые ненавидят АдГ.

— С Россией они воевать не собираются, это самое главное.

— Это самое главное. Надо исходить из этого.

Уточнения

Ве́рмахт (нем. Wehrmacht МФА: — «вооружённые силы» от Wehr «оружие; оборона, сопротивление» + Macht «сила, мощь; власть, влияние; войско») — вооружённые силы нацистской Германии в 1935—1945 годах. Изначально словом «вермахт» в немецкоязычных странах обозначались вооружённые силы любой страны. Своё нынешнее значение понятие «вермахт» получило от названия вооружённых сил Германии в период правления Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Спустя два года после прихода к власти Адольфа Гитлера в нарушение Версальского договора 1 марта 1935 года в Германии были сформированы военно-воздушные силы (люфтваффе; нем. Luftwaffe), а 16 марта того же года был принят «Закон о строительстве вермахта» (нем. Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht), по которому возвращалась всеобщая воинская повинность. Тем же законом рейхсвер был переименован в вермахт. 1 июня 1935 года имперские сухопутные войска (нем. Reichsheer) были переименованы в сухопутные войска (нем. Heer), а имперский морской флот (рейхсмарине) — в военно-морской флот (кригсмарине; нем. Kriegsmarine). В 1938 году были созданы соответствующие органы управления — Верховное командование вермахта (OKW, от нем. Oberkommando der Wehrmacht), OKH (нем. Oberkommando des Heeres, Верховное командование сухопутных войск), OKL (нем. Oberkommando der Luftwaffe, Верховное командование военно-воздушных сил), OKM (нем. Oberkommando der Marine; Верховное командование военно-морского флота). == Значение слова == Слово «вермахт» (то есть силы обороны) как синоним определения «вооружённые силы» использовалось в Германии, по крайней мере, с середины XIX и до середины ХХ века. Вооружённые силы других стран на немецком языке тогда также называли «вермахтом». Для германской армии это определение впервые появилось в конституции Паульскирхе, принятой в 1849 году. После Второй мировой войны немецкий бундесвер поначалу также называли «новым вермахтом». Вплоть до 1970-х годов слово «вермахт» всё ещё сохраняло своё первоначальное значение. Затем его стали применять только в отношении вооружённых сил нацистской Германии. Конституция Германской империи 1849 года в параграфе 19 (Имперский флот) предусматривала следующее: «Команда военного флота входит в состав германского вермахта. Она независима от сухопутных сил». Вермахт упоминался также в законах об образовании временного рейхсвера, а также временных военно-морских сил рейха (рейхсмарине) от 6 марта и 16 апреля 1919 года. Конституция Германского рейха от 11 августа 1919 года, статья 47: «Рейхспрезидент осуществляет верховное командование над всем вермахтом рейха». В законе об отмене всеобщей военной повинности от 21 августа 1920 года в разделе 1 говорилось: «Германский вермахт состоит из рейхсвера и рейхсмарине». Наконец, Закон об обороне от 23 марта 1921 года в разделе 1 гласил: «Вермахтом Германской Республики является рейхсвер. Он формируется из имперской армии и имперского флота». С 1935 года понятия «рейхсвер» и «рейхсмарине» больше не использовались в официальном языке, чтобы стереть любые отсылки на период Веймарской республики, который национал-социалисты называли «системным временем». С 1936 по 1944 год Верховное командование вермахта (ОКВ) издавало журнал под названием Die Wehrmacht. == История == После Первой мировой войны в соответствии с Версальским договором Германии запрещалось иметь полноценные вооружённые силы: численность армии была ограничена 100 000 военнослужащих плюс 15 000 военных моряков, не предусматривалось наличие тяжёлой артиллерии, танковых войск и военно-воздушных сил. В 1921 году на этих условиях был создан так называемый рейхсвер (имперские силы обороны). Законом об обороне от 23 марта 1921 года устанавливалось, что вооружёнными силами Германской республики является рейхсвер, состоящий из сухопутных войск и морских сил (нем. «Die Wehrmacht der Deutschen Republik ist die Reichswehr. Sie wird gebildet aus dem Reichsheer und der Reichsmarine ...» ). Большую роль в организации новой армии сыграл генерал-полковник Ханс фон Сект, которого иногда называют «основателем рейхсвера». Практически сразу Германия начала активно наращивать свою военную мощь, выходя за рамки ограничений. Это стало реально возможным после заключения между Веймарской республикой и СССР соглашения в Рапалло, которое вывело обе страны из состояния международной изоляции. Германия поддерживала развитие советской военной промышленности, командиры Красной армии проходили генеральную штабную подготовку в рейхсвере, Германия предоставляла технические документы и лицензии на строительство военной техники и инвестиции в советские оружейные заводы. Взамен рейхсверу была предоставлена возможность обучать своих командиров, получать артиллерийские боеприпасы из Советского Союза, обучать лётчиков-истребителей и командиров танков в учебных центрах СССР, а также производить и испытывать там боевые отравляющие вещества. Немецкие и советские специалисты по вооружению разрабатывали прототипы танков новых типов под прикрытием производства тракторов. Компании «Юнкерс» было разрешено поставлять самолёты в Советский Союз и основать под Москвой собственный авиазавод. Около 120—130 немецких пилотов и лётных наблюдателей прошли подготовку на секретной Липецкой учебной базе, составив ядро лётчиков-истребителей будущих люфтваффе. С 1930 года в Камском танковом училище под Казанью было подготовлено около 30 специалистов-танкистов. Под Саратовом на секретном объекте Томка проводились работы по усовершенствованию отравляющего газа, модернизировалась технология применения боевого газа и планировалась, технически дорабатывалась и апробировалась, стратегия применения химического оружия. С приходом Гитлера к власти военные контакты были резко свёрнуты, а военнослужащие обеих стран приняли участие в гражданской войне в Испании по разные стороны фронта. Взаимоотношения с СССР были ненадолго восстановлены летом 1939 года посредством заключения договора о ненападении, также известного как пакт Молотова — Риббентропа. Некоторые исследователи считают, что сотрудничество с СССР не принесло сильных изменений в военной мощи Германии. За весь период существования школы военных лётчиков в Липецке были обучены 220 немецких лётчиков (из них 100 лётчиков-наблюдателей; для сравнения: к 1932 году Германия сумела подготовить в своих нелегальных военных авиашколах в Брауншвейге и Рехлине около 2000 будущих пилотов люфтваффе), а в школе танкистов в Казани прошло обучение 30 немецких офицеров танковых войск. Кардинальные изменения произошли уже после прихода Гитлера к власти. Именно при Гитлере условия Версальского мирного договора были нарушены, и Германия стала открыто вооружаться, но это не встретило никакого противодействия со стороны западных держав, гарантов Версальского мира. 16 марта 1935 года в соответствии с «Законом о строительстве вермахта» в стране была вновь введена всеобщая воинская повинность, что явилось грубым нарушением Версальского договора. Этим же законом рейхсвер был переименован в вермахт. Численность дивизий должна была возрасти до 36, а общая численность сухопутной армии достичь 500 тыс. человек. == Вермахт как часть общества Германии == В ответ на решение Гинденбурга о поручении Гитлеру сформировать правительство, генерал Э. Людендорф якобы направил своему бывшему шефу письмо следующего содержания: Своим назначением Гитлера на пост канцлера Вы передали нашу священную немецкую родину в руки одного из величайших демагогов всех времён. Я торжественно предсказываю, что этот никчёмный субъект ввергнет нашу страну в бездну и принесёт неописуемые страдания нашей нации. Будущие поколения проклянут вас в вашей могиле за этот поступок. Однако это пророчество не может быть подтверждено достоверными источниками и считается легендой, основанной на ошибках памяти в мемуарах Ганса Франка, опубликованных в 1953 году. После смерти Гинденбурга 2 августа 1934 года Гитлер занял должности президента и канцлера, что не предусматривалось действующей конституцией. Более того, армия была приведена к присяге именно ему, а не конституции, как это было принято ранее. Это вызвало недовольство, а многие задумались о необходимости активного сопротивления. Офицерский корпус Германии во многом наследовал традиции прусской армии и её менталитет, сложившиеся во время Освободительной войны против Наполеона, и испытывал сильное влияние разработанной после неё теории войны Клаузевица. Корпус представлял собой корпоративную замкнутую организацию со своими представлениями об офицерской чести и моральными установками, весьма строго выполнявшимися, в особенности в кригсмарине. Офицерская солидарность ставилась выше политических убеждений, поэтому даже во время подготовки свержения власти нацистской верхушки информация о готовящихся мероприятиях не вышла за пределы круга военных. === Жупел большевизма: СССР, Коминтерн и угроза мировой революции === Жупел большевизма стал одним из излюбленных и, как показала история, весьма действенных символов для нацистской антисоветской агитации, провоцирования более чем обоснованного недоверия к Советскому Союзу и оправдания подготовки войны против него. РКП (б), создав Третий Интернационал, поставила задачу распространения идей революционного интернационального социализма и коммунизма во все страны мира. Эту работу часть руководства партии считала борьбой за мировую революцию и в ней были задействованы советские полпредства, торговые фирмы, туристические бюро, научные институты, на что тратились значительные финансовые ресурсы СССР. В предвоенные годы Советское государство своей активной внешней международной деятельностью, закреплённой официально в государственной символике страны, поставил своей целью на деле осуществить свою всемирно-историческую миссию по подготовке силового революционного преобразования всего мирового сообщества на принципах коммунизма. Через свои многочисленные ячейки и филиалы в виде всевозможных зарубежных коммунистических партий, а также близкие по убеждениям общественные организации — КИМ, МОПР, различные антифашистские объединения и пр., Коминтерн (полностью управляемый и финансируемый советским правительством и партийным руководством СССР) готовил мировую пролетарскую революцию. Гимном Коминтерна была песня: «Наш лозунг — Всемирный Советский Союз!». Это нашло своё отражение также и в первой строфе текста государственного гимна СССР (тогда — «Интернационал»), транслировавшегося в мировой эфир дважды в сутки государственной радиостанцией имени Коминтерна из Уфы. В качестве рабочего механизма при этом использовалась формально внегосударственная организация — Коммунистический Интернационал (Коминтерн), имеющий в Москве свою штаб-квартиру. Посредством этой организации оказывалось возможным через голову парламентов и правительств буржуазных государств и, минуя созданную для согласования международных отношений организацию в лице Лиги наций, обращаться непосредственно к наиболее восприимчивому к коммунистической идеологии общественному слою — рабочим промышленности, то есть к классу пролетариата. Конечные цели советской внешней политики были изначально недвусмысленно выражены и геральдически в виде государственного герба СССР, изображавшего земной шар, накрытый эмблемой свободного коммунистического труда — Серпом и Молотом — с популистским призывом к объединению пролетариата под лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». При этом, офицеры вермахта были достаточно хорошо осведомлены о беспрецедентном терроре и репрессиях в СССР, которым начиная с середины тридцатых годов подвергались все слои населения России, включая и политическую партийную оппозицию в ВКП(б), и командный состав РККА, и сами карательные органы НКВД. Среди жертв были и командиры, лично известные немцам по совместной боевой учёбе. Советский Союз они рассматривали как территорию, в которой царят моральный вакуум, террор и полное беззаконие. Всего этого в определённой степени было достаточно для поддержания в их среде уверенности в своей правоте и исторической обоснованности необходимости войны против Советской России, которую много позже уже президент США Рейган назвал «Империей зла». Столкнувшись на фронте с бойцами Красной армии, немецкие военнослужащие имели возможность убедиться в глубокой разнице в культуре, привычках и обычаях, а также мировоззрении между собой и своим противником. Это различие интенсивно эксплуатировала немецкая пропаганда, одним из направлений которой было внушение представления о неполноценности противника и на этом основании, оправдывала любые крайне жестокие методы борьбы с ним. Однако нацистская пропаганда к началу войны не нашла в солдатской массе всеобщей поддержки. Даже в последнюю перед пересечением границы ночь, до зачтения приказа, немецкие солдаты были настроены не враждебно, и даже благодушно, говоря между собой: «Der Iwan tut uns doch nicht, ist unser Verbündeter, liefert Korn und ist gegen die Engländer.» So sagen die meisten… «Иван ничего против нас не имеет, он наш союзник, поставляет нам хлеб и он против англичан». Так считает большинство… Наиболее информированные и думающие военные трезво оценивали ситуацию и поначалу пытались не допустить начала новой войны на два фронта, используя силу убеждения. Так, в ответ на вопрос Гитлера о том, как относится армия к пакту Молотова-Риббентропа, Гудериан ответил: Мы, солдаты, облегчённо вздохнули, когда в конце августа до нас дошло известие о заключении пакта. Благодаря этому пакту мы почувствовали, что тыл наш свободен, и были счастливы, что удалось избавиться от опасности ведения войны на два фронта, что в прошлой мировой войне вывело нас из строя на продолжительное время. Верховному командованию вермахта цель предстоящего похода на восток была сообщена Гитлером в марте 1941 года, как создание основы для достижения германской гегемонии на Европейском континенте, причём подчёркивалось, что предстоящая война с СССР будет войной идеологий, конечной целью которой будет уничтожение «еврейского большевизма». Для нижних чинов было разработано специальное руководство «Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Rußlahd», где был дан упрощённо-примитивный образ врага: «Большевик — Еврей — Партизан». Одной из черт, унаследованных вермахтом от прусской армии, был антисемитизм, который пропаганда связала с неприятием коммунистической идеологии. Так, генерал-полковник Эрих Гёпнер, командир 4-й танковой группы, в своём приказе в начале мая 1941 года призывал подчинённых к победе над «еврейским большевизмом» и к безжалостному уничтожению «русской большевистской системы». Действия айнзатцгрупп были поддержаны и Манштейном, который рассматривал их как «суровое возмездие еврейству, идеологическому вдохновителю большевистского террора и его осуществляющему». === Вермахт и партия === С началом Второй мировой войны (1939 год) в вооружённых силах страны помимо армейских формирований появились соединения войск СС, которые в отличие от прочих структурных подразделений организации СС, финансировались не из партийной кассы, а из госбюджета. Между армейцами и военнослужащими войск СС установились натянутые отношения, поскольку последние принимали участие в политических акциях, а германская армия, как считалось, была традиционно вне политики, и её привлечение к политическим акциям встречало определённый скрытый протест. Спровоцированное службами государственной безопасности Дело Фрича — Бломберга закончилось ликвидацией должности военного министра и существенным укреплением положения госбезопасности во властной вертикали, а верховным главнокомандующим стал Гитлер. Однако его попытка поставить во главе армии Геринга встретила сопротивление офицерского сообщества. Не удалось сфабриковать против Фрича и политический процесс по причине отвода притязаний Гитлера министром юстиции Францем Гюртнером. Эта неприязнь усилилась в военное время, когда армейцев любого звания коробила неоправданная жестокость эсэсовцев, особенно в тех случаях, когда армию привлекали к проведению карательных операций. Среди офицеров вермахта существовало убеждение, что участие военнослужащих в карательных акциях против гражданского населения неизбежно ведёт к моральному разложению армии и утрате её боеспособности в связи с неизбежным падением дисциплины. В среде командиров немецкой армии существовали и убеждённые сторонники партийной политики, к их числу, например, относился генерал-фельдмаршал Рейхенау, известный своим антиеврейским приказом от 10 октября 1941 года. Принятый Гитлером единоличный метод руководства и успехи, достигнутые им в начале своего пути при решении сложных проблем волюнтаристским способом, способствовали укреплению его популярности в массах, в том числе и на всех этажах армейской иерархии. Однако со временем, взаимоотношения между различными инстанциями госаппарата настолько обострились, что уже в 1942 году Борман докладывал Гитлеру о резком обострении междоусобной борьбы в рядах тыловой администрации. === Вермахт и церковь === «Создатель вермахта» Фрич был убеждённым монархистом и верующим не только в плане личном, но и считал необходимым воспитание военнослужащих, особенно молодого пополнения, в духе христианства, насколько это допускала специфика военного ремесла. В этом он был последовательным носителем давней традиции консервативного прусского офицерства, с трудом воспринимавшего атеистические идеи нового времени. Гитлер, напротив, считал национал-социализм «заместителем религии». Ещё в 1933 году он провозгласил: «Мы и есть также церковь», и потому его отношения с церковью, в том числе и с войсковыми священниками, были далеко не простыми. == Организация == Верховное командование Вооружёнными силами Германии (нем. Oberkommando der Wehrmacht, OKW) — ОКВ; Во главе видов вооружённых сил стоят соответствующие верховные командования: Верховное командование сухопутных войск (нем. Oberkommando des Heeres, ОКН) — ОКХ; Верховное командование ВМФ (нем. Oberkommando der Marine, ОКМ) — ОКМ; Верховное командование ВВС (нем. Oberkommando der Luftwaffe, OKL) — ОКЛ. Верховным главнокомандующим вермахта являлся рейхсканцлер Адольф Гитлер. Во главе Верховного командования — главнокомандующий соответствующего вида вооружённых сил. Каждый род войск имел своего главнокомандующего, начальника штаба и штаб, которые подчинялись начальнику штаба оперативного руководства вермахта, а тот в свою очередь начальнику штаба ставки, во главе которого находился Гитлер как верховный главнокомандующий. === Верховное командование (ОКВ) === 4 февраля 1938 года после преодоления кризиса по делам Фрича и Бломберга (дело Фрича — Бломберга) из военного министерства было создано Верховное командование вермахта (ОКВ от нем. Oberkommando der Wehrmacht, OKW), подчинённое непосредственно верховному главнокомандующему страны — Адольфу Гитлеру, и называемое поэтому ставкой фюрера. Должность военного министра (с персональным назначением конкретного лица) была отменена, а его обязанности перешли к назначенному Гитлером начальником верховного командования вермахта Вильгельму Кейтелю. Верховным главнокомандующим вооружёнными силами являлся Гитлер, на верность которому личный состав вооружённых сил обязан был принимать присягу. В составе ОКВ было четыре управления: оперативный отдел (А. Йодль), военная разведка и контрразведка — абвер (В. Канарис), состоявший из непересекающихся между собой структур политической, экономической, разведки. экономический отдел, ведавший вопросами снабжения и вооружения армии (Г. Томас), и управление общего назначения. Начальником Верховного главнокомандования вооружёнными силами был назначен генерал (с 1940 — генерал-фельдмаршал) Вильгельм Кейтель. === Организационная структура вермахта === 1934—1938 гг. Верховный главнокомандующий: фюрер и канцлер Военный министр Сухопутные войска Кригсмарине (военно-морской флот) Люфтваффе (военно-воздушные силы) 1938—1941 гг. Верховный главнокомандующий : фюрер и канцлер Сухопутные войска Военно-морской флот (Кригсмарине) Военно-воздушные силы (Люфтваффе) 1941—1945 гг. Верховный главнокомандующий и главнокомандующий сухопутными войсками: фюрер и канцлер Сухопутные войска Военно-морской флот (Кригсмарине) Военно-воздушные силы (Люфтваффе) В составе ставки был создан отдел, названный штабом оперативного руководства. В него входил отдел национальной обороны (отдел «Л» — оперативный отдел) и отдел связи (до 8 августа 1940 года этот отдел назывался не штабом, а оперативным управлением вооружённых сил). Весной 1939 года он стал включать также отдел печати и пропаганды. Начальник штаба оперативного руководства подчинялся непосредственно начальнику ОКВ и отвечал за все упомянутые отделы. На начало войны начальником штаба ставки был В. Кейтель. В состав ОКВ входили также (на начало войны): Управление военной экономики и вооружения (Томас) Общее управление вооружёнными силами (Г. Рейнеке) вместе с юридическими и административными отделами Управление разведки и контрразведки (В. Канарис) === Медико-санитарные части === Мужской персонал медицинских частей носил обычную военную форму сухопутных войск, Кригсмарине или Люфтваффе. От других родов войск его отличал цвет канта в погонах и петлицах (ваффенфарбе) васильково-синего цвета, у ветеринарной службы ваффенфарбе был ярко-красного (карминового) цвета. Помимо этого, медперсонал был заметен и благодаря использованию эмблемы Эскулапа (змея, обвивающая посох Эскулапа), которую носили как отличительный знак на плечевых ремнях, погонах, и как нарукавную нашивку. Женский персонал медико-санитарных частей в тылу и прифронтовой зоне имел свою, весьма отличительную от мужского персонала специфичную униформу для нонкомбатантов организации Немецкого Красного Креста. === Ремонтно-восстановительные части === === Полевая почта === В полевой почте (нем. Feldpost) 12 тыс. работников обрабатывали ежедневно до 25 млн бесплатных конвертов и посылок. Цензуру осуществляли 400 сотрудников, деятельность которых позволяла контролировать настроения в действующей армии. Как и в любой другой стране, наличие цензуры военной переписки в Германии не представляла никакой тайны. Каждый солдат должен был знать о факте её существования и проявлять самоцензуру. Руководство НСДАП и военное командование пыталось влиять на переписку — например, родственникам солдат нельзя было делиться с ними никакими проблемами или сплетнями, а солдаты всегда должны были описывать боевое настроение и подкреплять это описание лозунгами, вселяющими уверенность в победе. === Полевая жандармерия === Полевая жандармерия (нем. Feldgendarmerie) до 1945 года представляла собой вооружённую военную полицию, рекрутировавшуюся из членов полиции порядка (нем. Ordnungspolizei). В её обязанности входило не только обеспечение дисциплины в войсках и регулирование движения, но в военное время и задержание отступающих и бегущих солдат и формирование из них временных соединений (нем. Alarmeinheiten) для их использования на кризисных участках фронта. Отличительным знаком полевых жандармов была нагрудная цепь, за что в войсках их называли «цепные псы». Весной 1945 года в частях вермахта появились дезертиры, которых отлавливали и «по законам военного времени» могли казнить на месте без суда и следствия. В их число могли попадать и гражданские лица, уличённые или обвинённые в «распространении панических слухов». По мере усиливающихся поражений на фронтах, к концу войны число таких лиц множилось. В последние дни войны в обязанность полевых жандармов входили карательные функции в отношении военных и гражданских лиц, заподозренных в демонстрации неуверенности в «окончательной победе» Германии. === Вооружённые формирования коллаборационистов === Батальон «Нахтигаль» и Батальон «Роланд» Русская освободительная армия (РОА) — Die Russische Befreiungsarmee Русская освободительная народная армия (РОНА) — Die Russische Volksbefreiungsarmee 1-я Казачья дивизия — 1.Kosaken-Division Дивизия Ру́ссланд — «1-я Русская национальная армия» Волжско-татарский легион «Идель-Урал» — Wolgatatarische Legion Азербайджанский легион — Die Aserbaidschanische Legion Туркестанский легион — Turkistanische Legion Грузинский легион — Die Georgische Legion Армянский легион — Die Armenische Legion Калмыцкий кавалерийский корпус Локотское самоуправление == Система воинских званий в вермахте == При рассмотрении системы званий германского вермахта следует иметь в виду следующие моменты: Каждая из четырёх составляющих вермахта имела свою собственную систему воинских званий, значительно отличающуюся от трёх других. Каждая составляющая не имела единой системы воинских званий. В каждом роде войск, службе имелись свои собственные наименования званий. Все лица, входившие в состав данного рода войск, делились на две основные группы: собственно военнослужащие; военные чиновники. Наименования званий военнослужащих и военных чиновников значительно различались между собой. Военные чиновники делились на три основные группы, каждая из которых имела свои собственные звания: собственно военные чиновники; военные музыканты; военные священники. Учащиеся офицерских училищ имели свои собственные звания. Единого звания для рядовых солдат в вермахте подобно Красной Армии (красноармеец, краснофлотец, рядовой) не существовало даже внутри рода войск. Рядовые солдаты именовались по своей специальности, должности, например — «пионер» (нем. Pionier; сапёр) или «егерь» (нем. Jäger). Или же, в силу устоявшихся традиций, особенно в воинских частях, история которых насчитывала сотни лет, именовались: «гренадер», «мушкетёр», «фузилёр». А немецкое слово «der Soldat» — просто собирательное название, близкое к русскому «военнослужащий», но с менее нейтральной окраской, поскольку несло качественную оценку и вполне могло бы быть заменено русским словом — «воин». Так, фельдмаршала Роммеля неофициально, но почтительно называли «первым солдатом вермахта». === Generale — высший офицерский состав === Reichsmarschall — рейхсмаршал. Generalfeldmarschall — генерал-фельдмаршал. Generaloberst — генерал-оберст (генерал-полковник). General der Infanterie — генерал пехоты; General der Kavallerie — генерал кавалерии; General der Artillerie — генерал артиллерии; General der Pioniere — генерал инженерных войск; General der Panzertruppen — генерал танковых войск; General der Gebirgstruppen — генерал горнострелковых войск; General der Nachrichtentruppen — генерал войск связи; Generaloberstabsarzt — генерал медицинской службы; Generaloberstabsveterinär — генерал ветеринарной службы Generalleutnant — генерал-лейтенант; Generalstabsarzt — генерал-лейтенант медицинской службы; Generalstabsveterinär — генерал-лейтенант ветеринарной службы. Generalmajor — генерал-майор; Generalarzt — генерал-майор медицинской службы; Generalveterinär — генерал-майор ветеринарной службы; Feldbischof der Wehrmacht — полевой епископ вермахта. === Stabsoffiziere (нем. Stab — жезл) — штаб-офицерский состав === Oberst — оберст (полковник); Oberstarzt — оберст (полковник) медицинской службы; Oberstveterinär — оберст (полковник) ветеринарной службы; Heeresmusikinspizient — войсковой инспектор военных оркестров; Wehrmachtsdekan — декан вермахта (священник). Oberstleutnant — оберст-лейтенант (подполковник); Oberstfeldarzt — оберст-лейтенант (подполковник) медицинской службы; Oberstfeldveterinär — оберст-лейтенант (подполковник) ветеринарной службы; Obermusikinspizient — главный инспектор военных оркестров; Wehrmachtsoberpfarrer — старший священник вермахта. Major — майор; Oberstabsarzt — майор медицинской службы; Oberstabsveterinär — майор ветеринарной службы; Musikinspizient — инспектор военных оркестров; Wehrmachtspfarrer — священник вермахта. === Oberoffiziere — обер-офицерский состав === Hauptmann — гауптман (капитан); Rittmeister — ротмистр, капитан кавалерии; Futtmeister — начальник продовольственного снабжения в звании капитана; Stabsarzt — капитан медицинской службы; Stabsveterinär — капитан ветеринарной службы; Stabsmusikmeister — главный военный дирижёр; Wehrmachtkriegspfarrer — военный священник вермахта. Oberleutnant — обер-лейтенант (старший лейтенант); Oberarzt — обер-лейтенант (старший лейтенант) медицинской службы; Oberveterinär — обер-лейтенант (старший лейтенант) ветеринарной службы; Obermusikmeister — старший военный дирижёр. Leutnant — лейтенант; Assistentarzt — лейтенант медицинской службы; Veterinär — лейтенант ветеринарной службы; Musikmeister — военный дирижёр. === Unteroffiziere — унтер-офицерский состав === Stabsfeldwebel — штабс-фельдфебель; Stabswachtmeister — штабс-вахмистр (чин в кавалерии и артиллерии); Sanitätstabsfeldwebel — штабс-фельдфебель медицинской службы; Wallstabsfeldwebel — штабс-фельдфебель службы строительства долговременных укреплений; Festungspionierstabfeldwebel — штабс-фельдфебель сапёрных частей укреплённых районов; Stabsbrieftaubenmeister — штабс-фельдфебель-голубевод; Hauptfeldwebel — гаупт-фельдфебель, ротный старшина (только должность(!), но не звание) в пехоте и других родах войск, кроме артиллерии и кавалерии. Гаупт-фельдфебель мог иметь любое унтер-офицерское звание от унтер-офицера до штабс-фельдфебеля, хотя, как правило, на этой должности служили старшие унтер-офицеры (с портупеей). Гаупт-фельдфебеля можно было отличить по двум серебристым кольцевым галунным нашивкам в нижней части рукавов кителя. Hauptwachtmeister — гаупт-вахмистр, эскадронный (батарейный, ротный) старшина (должность) в кавалерии (артиллерии); Oberfeldwebel — обер-фельдфебель (звание, но не должность(!)); Oberwachtmeister — обер-вахмистр (обер-фельдфебель в кавалерии (артиллерии); Sanitätsoberfeldwebel — обер-фельдфебель санитарной службы; Oberfeuerwerker — старший артиллерийский техник (звание); Walloberfeldwebel — обер-фельдфебель службы строительства долговременных укреплений; Festungspionieroberfeldwebel — обер-фельдфебель сапёрных частей укреплённых районов; Oberfunkmeister — обер-фельдфебель-радист, старший радиотехник; Oberbrieftaubenmeister — старший голубевод-обер-фельдфебель. Feldwebel — фельдфебель; Wachtmeister — вахмистр (фельдфебель в кавалерии, артиллерии); Sanitätsfeldwebel — фельдфебель санитарной службы; Wallfeldwebel — фельдфебель службы строительства долговременных укреплений; Festungspionierfeldwebel — фельдфебель сапёрных частей укреплённых районов; Funkmeister — фельдфебель-радист, радиотехник; Brieftaubenmeister — голубевод-фельдфебель; Unterfeldwebel — унтер-фельдфебель; Unterwachtmeister — унтер-вахмистр кавалерии, артиллерии; Sanitätsunterfeldwebel — унтер-вахмистр медицинской службы; Beschlagschmiedunterwachtmeister — унтер-вахмистр-кузнец; Unterschirrmeister — унтер-вахмистр-техник. Unteroffizier — унтер-офицер; Oberjäger — унтер-офицер горнострелковых частей; Sanitätsunteroffizier — унтер-офицер медицинской службы; Beschlagschmiedunteroffizier — унтер-офицер-кузнец. === Fähnriche — фенрихи (учащиеся офицерских училищ) === Fahnenjunker — фанен-юнкер (курсант первого курса офицерского училища); Fahnenjunkerunteroffizier — фанен-юнкер-унтер-офицер (курсант второго курса офицерского училища); Fähnrich — фенрих (курсант выпускного курса офицерского училища); Oberfähnrich — обер-фенрих (выпускник офицерского училища, кандидат в офицеры). === Mannschaften — рядовой состав === Stabsgefreiter — штабс-ефрейтор. Hauptgefreiter — гаупт-ефрейтор (главный ефрейтор) (люфтваффе). Obergefreiter — обер-ефрейтор (старший ефрейтор); Sanitätsobergefreiter — обер-ефрейтор (старший ефрейтор) медицинской службы. Gefreiter — ефрейтор; Sanitätsgefreiter — ефрейтор медицинской службы; Beschlagschmiedgefreiter — кузнец-ефрейтор. Oberschütze — старший стрелок; Obergrenadier — старший гренадер; Oberreiter — старший кавалерист; Oberkanonier — старший артиллерист; Panzeroberschütze — старший танкист; Oberpanzergrenadier — старший рядовой моторизованной пехоты; Oberpionier — старший сапёр; Oberfunker — старший радист; Oberfahrer — старший ездовой; Oberkraftfahrer — старший водитель; Musikoberschütze — старший музыкант; Trompeteroberreiter — старший горнист; Sanitätsobersoldat — старший санитар. Schütze — стрелок (рядовой); Grenadier — гренадер (рядовой); Jäger — рядовой горнострелковых войск; Reiter — рядовой кавалерии; Kanonier — рядовой артиллерии; Panzerschütze — рядовой танковых войск; Panzergrenadier — рядовой моторизованной пехоты; Pionier — рядовой-сапёр; Funker — рядовой-связист; Fahrer — ездовой (рядовой); Kraftsfahrer — водитель (рядовой); Musikerschütze — рядовой-музыкант; Trompeterreiter — горнист (рядовой); Sanitätssoldat — рядовой-санитар; Beschlagschmied — кузнец (рядовой). == Награды вермахта == Высшей наградой вермахта был Большой крест Железного креста. Эту награду получил только один человек — рейхсмаршал Герман Геринг. Высшей из наград, доступных основной массе военнослужащих, был Рыцарский крест Железного креста. За всё время существования эта награда была присуждена в 7200 случаях (всего службу в вермахте прошло около 22 миллионов военнослужащих) 52 % кавалеров этой награды представляли рядовые и низший командный состав (до лейтенанта включительно). 6 % награждённых имели чины от генерал-майора и выше. Кроме того, практиковались специализированные награды за отдельные операции. Так известна медаль за участие в боях зимой 1941—1942 гг. — «Winterschlacht im Osten» (рус. Зимняя битва на Востоке), которую солдаты называли «медалью мороженого мяса — Gefrierfleischmedaille» Награды вермахта для арийских народов Награды вермахта для неарийских народов По указу А. Гитлера от 14 июля 1942 г были введены специальные наградные знаки, например Знак отличия нацистской Германии для восточных народов. Право награждения ими предоставлялось министру восточных территорий и генерал-инспектору восточных войск вермахта. == Численность == К 1 сентября 1939 года были сформированы 12 армейских корпусов из 38 дивизий, общей численностью 582 000 человек. Общая численность вермахта составляла 3 214 000 человек. На 22 июня 1941 года общая численность вермахта составляла 7 234 000 человек. В Сухопутных силах имелось 103 дивизии, среди них 43 пехотных, в том числе 21 укомплектованная не полностью, — на западной границе. На востоке находилось 55 корпусов — 157 дивизий . Здесь же находились и части СС, которые с конца 1939 стали называться «Ваффен-СС» (войска СС), а также словацкий корпус и венгерский корпус, финские и румынские Вооружённые силы, не считая добровольческих формирований Испании, Португалии, Франции, стран Бенилюкса, Скандинавии и т. д. Эти войска имели возможность нанесения мощного первого удара. Начиная с зимы 1941 года, численный состав частей восточного фронта стал сокращаться из-за того, что пополнения не компенсировали потери. Если в июне 1941 года на Восточном фронте было 5,5 млн человек, то в конце 1944 года здесь оставалось только 4,2 млн человек. Всего в вооружённые силы Германии за период с 1 июня 1939 по 30 апреля 1945 года были призваны 17 893 200 человек. Из них 2 млн отозвали обратно в промышленность в 1939 и 1940 годах, но в 1941 и 1942 годах часть из них призвали обратно. Численность вооружённых сил вермахта в разные годы войны (в тыс. чел.) На момент нападения на СССР численность вермахта составляла: 3 800 000 человек в сухопутных войсках, 1 680 000 в люфтваффе, 404 000 в Кригсмарине, 150 000 в Ваффен-СС и 1 200 000 в резервной армии. Вермахт имел общую численность 7 234 000 военнослужащих (в/сл) на июнь 1941 года. Для операции Барбаросса Германия направила 3 300 000 чел. из сухопутных войск, 150 000 из Ваффен-СС и приблизительно 250 000 из Люфтваффе. К июлю 1943 года общая численность вермахта составляла 6 815 000 в/сл. Из них 3 900 000 находились на Восточном фронте, 180 000 в Финляндии, 315 000 в Норвегии, 110 000 в Дании, 1 370 000 в Западной Европе, 330 000 в Италии и 610 000 на Балканах. К апрелю 1944 года общая численность вермахта составляла 7 849 000 в/сл, из них 3 878 000 на Восточном фронте, 311 000 в Норвегии и Дании, 1 873 000 в Западной Европе, 961 000 в Италии, 826 000 на Балканах. == Экономическая и производственная база == С началом Польской кампании осенью 1939 года Германия оказалась в положении жёсткой экономической блокады (морская блокада портов Германии началась уже 6 сентября, впоследствии добавилась и сухопутная блокада), которая поставила тяжёлую промышленность и экономику страны в непростые условия. Подписанный в 1940 году с Москвой договор о товарообороте (поставки нефти, зерна и фосфатов, также советская сторона обязалась выполнять роль посредника в получении для Германии продукции из третьих стран) несколько смягчил это положение на время, необходимое, по мнению Гитлера, для достижения победы на Западе. Договор обеспечивал подготовку перехода от уже ведущейся «сидячей войны» к войне общеевропейской, что и произошло путём реализации плана «Fall Gelb». Однако взятые обязательства означали и то, что Германия попадала в зависимость от воли Сталина, кроме того, взятые ей на себя обязательства создавали дополнительную напряжённость для немецкой экономики. Тем не менее эшелоны из Советского Союза шли в Германию буквально до последнего часа перед вторжением вермахта в СССР. В июне 1941 года территория, контролируемая нацистской Германией, составляла всю Европу, кроме Швеции, Швейцарии (страны, сочувствовавшие рейху) и Великобритании с Исландией (например, Чехия составляла ~ 30 % экономического потенциала рейха). Эта территория обладала также и превосходящими СССР людскими ресурсами. Существенный вклад в промышленный потенциал Германии внесли также и принудительно перевезённые в Германию жители оккупированных территорий (осенью 1944 года в промышленности Германии работали 8 млн иностранцев, то есть четверть всего занятого в промышленности контингента). В первый год войны с СССР нацистской Германии оказались подчинены и территории Белоруссии, Украины, Прибалтики — это миллионы людей, тысячи предприятий, служивших вермахту. На эту же величину уменьшился потенциал РККА. Однако в ноябре 1941 года министр вооружения Ф. Тодт предупреждал Гитлера, что в экономическом смысле Германия уже проиграла войну. В 1942 году Альберт Шпеер, сменил Тодта на посту министра после его гибели в авиационной катастрофе, показав себя талантливым организатором. Благодаря усилиям Шпеера военная промышленность Германии наращивала объём производства вплоть до осени 1944 года. Как считал Шпеер, в техническом отношении Германия потерпела поражение 12 мая 1944 года, когда вследствие массированных бомбардировок противника было уничтожено 90 % заводов, производящих синтетическое горючее. == Тыловое обеспечение == Планируя войну, германское командование не уделило должного внимания выполнению международных соглашений в отношении военнопленных и перемещённых лиц. Кроме того, количество попавших в плен, в особенности на Восточном фронте, превзошло все ожидания. В условиях общей блокады Германии и возникшей вследствие этой острой нехватки продовольствия обеспечение пленных питанием, медицинской помощью и жильём стало неразрешимой проблемой. Идеологические установки, исходящие из официальной концепции о необходимости уничтожения «неполноценного» населения, позволяли оставить эту проблему нерешённой. Обращение с восточноевропейскими, прежде всего советскими, военнопленными не отвечало нормам международного права, что повлекло за собой высокую смертность в их среде. По мере того как становилась ясной необходимость дополнительной мобилизации мужчин для пополнения потерь вермахта на фронтах, германская администрация была вынуждена использовать принудительный труд военнопленных на промышленных предприятиях, в строительстве и сельском хозяйстве. Система управления государством в Германии была крайне сложной и запутанной. Многочисленные политические, гражданские и военные ведомства во многих случаях дублировали друг друга. Нередко принятие важных совместных решений требовало личного вмешательства Гитлера. == Участие в войнах == Вермахт участвовал в следующих операциях аннексия Рейнской демилитаризованной зоны (7 марта 1936) гражданская война в Испании (июль 1936 — апрель 1939) аннексия Австрии (12—13 марта 1938) оккупация Судетской области (1—10 октября 1938) оккупация Праги и оставшейся части бывшей Чехословакии (13 марта 1939) вторжение в Польшу (1 сентября — 6 октября 1939) вторжение в Данию и Норвегию (9 апреля — 8 июня 1940) вторжение в страны Бенилюкса и Францию (10 мая — 22 июня 1940) операции против Великобритании (9 июля — 30 октября 1940) агрессия против Югославии и Греции (6 — 30 апреля 1941) агрессия против СССР (22 июня 1941 — 9 мая 1945) африканский театр военных действий (1941—1943) итальянский театр военных действий (1943—1945) западноевропейский театр военных действий (1939—1940) (1944—1945) === Разведка === В наибольшей степени оппозиционные настроения против нацизма проявились в разведывательном ведомстве (нем. Auslandsnachrichten und Abwehr), возглавляемом адмиралом Канарисом. Ещё накануне войны его начальник штаба полковник Остер предупреждал правительство Голландии о готовящемся нападении. Однако ввиду неоднократного изменения срока вторжения (29 раз) его последнее предупреждение было оставлено без внимания. Разведке, в особенности стратегической, Гитлер уделял слишком мало внимания. В своё время Гудериан, составляя для Гитлера справку о танковом потенциале СССР, из цензурных соображений занизил данные о количестве советских танков с 17’000, которые были ему известны, до 10’000, но Гитлер и этому отказался верить. Впоследствии Гитлер сетовал Гудериану: Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводится в Вашей книге, я бы, пожалуй, не начал бы эту войну. === Идеология и стратегическое планирование === Основанная на идеологии национал-социализма пропаганда была распространена в Германии не только на общедоступные средства массовой информации, но и на информацию, которая распространялась по закрытым каналам и, тем самым, пагубно влияла на адекватную оценку обстановки при решении проблем государственной значимости. Варианты развития событий, не укладывающиеся в обусловленную идеологическими рамками схему, просто отбрасывались. Так, пренебрежительное отношение Гитлера к возможности вступления США в войну в немалой степени объясняло его оптимизм, основанный на убеждённости, что американский Сенат никогда не проголосует за участие в Европейской войне как по причине своих демократических убеждений и пацифизма, так и вследствие традиционной приверженности политике изоляционизма (Доктрина Монро). Это нашло своё выражение в его ответе от 14 апреля 1939 года на обращение Рузвельта. Ошибочным было предположение Гитлера о том, что население не будет поддерживать большевистский режим и Советское государство и что этот «колосс на глиняных ногах» развалится при первом же ударе. Хотя в первые месяцы войны, когда немецкие войска шли по недавно «освобождённым» территориям, наблюдались эпизоды, когда население приветствовало оккупантов. Представление о неполноценности славянской расы, на котором во многом базировалась политика Третьего рейха, в равной степени стало роковым для Гитлера и Германии. Гитлер ухитрился объединить всех русских под сталинским знаменем. На оккупированной территории стихийно, но в большинстве случаев под руководством из Москвы, создавались вооружённые отряды из местного населения и военнослужащих РККА, по разным причинам оказавшихся во вражеском тылу. В советской пропаганде за ними укрепилось название «народные мстители». К 1943 году их диверсионная деятельность стала настолько эффективной, что немецкое командование было вынуждено снимать с фронта войсковые подразделения для проведения широкомасштабных войсковых операций против них. Так, перед началом операции «Цитадель» ОКВ сообщило об уничтожении в своём тылу 207 укреплённых партизанских лагерей. Но основным результатом партизанской войны стало то, что узловые центры коммуникаций оказались забитыми тыловыми службами, опасавшимися оставаться вне крупных населённых пунктов. Это существенно снизило мобильность войсковых соединений, которая имела большое значение в достижении военного успеха, из-за транспортных пробок на дорогах и невозможности в сезон распутицы организовывать передвижения вне имеющейся недостаточной сети дорог с твёрдым покрытием. Если бы за годы советской власти в России была бы создана примерно такая же дорожная сеть, какой располагают Западные державы, то эта страна, возможно, была бы быстро завоёвана. === Операции на море === Во Вторую мировую войну флот Германии вступил, имея в своём составе 2 линкора, 3 броненосца, один тяжёлый крейсер, 5 лёгких крейсеров, 21 эскадренный миноносец, 57 подводных лодок и 12 торпедных катеров. === Действия в воздухе === К 1939 году немецкие военно-воздушные силы имели: 4093 боевых самолёта, в числе которых было 1542 бомбардировщика, 771 истребитель и 408 истребителей-бомбардировщиков. === Операции на Западноевропейском театре военных действий === Начав войну, Гитлер сразу же нарушил заповедь Бисмарка, считавшего гибельными для Германии войны на два и более фронтов, так как центральное положение Германии на Европейском континенте делало её военное положение в случае затяжной войны безнадёжным, как это показал опыт Первой мировой войны. Единственным возможным вариантом была короткая молниеносная и победоносная война — «блицкриг», которую можно было бы закончить на выгодных условиях. В принципе, это понимал и Гитлер, однако, находясь в плену своих притязаний на мировое господство, он терял способность адекватно оценивать реальную ситуацию и свои возможности. === Вторжение в СССР === Специфика принятого советским командованием метода войны во многом стала неожиданной для немецкого командования. Уже с первых дней войны на Востоке стало ясно, что «это будет совсем другая война» и, как выразился будущий фельдмаршал Клюге: «боец Красной Армии показал себя сразу прекрасным воином и, без сомнения, в будущем он станет первоклассным солдатом». Генерал Меллентин, анализируя тактику советской армии, приходит к выводу, который сделали для себя и многие другие военачальники вермахта, учёт которого во многом повлиял на ответную тактику вермахта в кампании на Востоке: …Никогда нельзя заранее сказать, что предпримет русский: как правило, он шарахается из одной крайности в другую… всё это объясняется тем, что он не мыслит самостоятельно и не контролирует своих действий, а поступает в зависимости от своего настроения. Его индивидуальность не прочна и он легко растворяется в массе. В толпе он полон ненависти и необычайно жесток. Один — бывает дружески настроен и великодушен… Другое дело терпеливость и выносливость. Благодаря природной силе этих качеств русские стоят во многих отношениях выше более сознательного солдата Запада, который может компенсировать свои недостатки лишь более высоким уровнем умственного и духовного развития… Стоицизм большинства русских солдат и их замедленная реакция делает их почти нечувствительными к потерям. Русский солдат дорожит своей жизнью не больше, чем жизнью своих товарищей… Что касается русских военачальников, то они почти в любой обстановке и в любом случае неуклонно придерживаются приказов или принятых ранее решений, не считаются с изменениями в обстановке, ответными действиями противника и потерями своих войск… Они имеют в своём распоряжении почти неисчерпаемые резервы живой силы для восполнения потерь… В подготовке операций следует обязательно учитывать реакцию, или, вернее, отсутствие реакции русских войск и командования… гораздо полезнее переоценивать упорство русских и никогда нельзя рассчитывать на то, что они не выдержат… За пару лет войны пришлось отказаться от мнения об интеллектуальной ущербности русских. Так, Меллентин отмечает необычайно быстрый прогресс командования и солдат Красной армии в овладении военным искусством: Русские быстро научились использовать новые виды оружия и, как ни странно, показали себя способными вести боевые действия с применением сложной военной техники… Они достигли серьёзных успехов, особенно в войсках связи. Чем дольше затягивалась война, тем с большим искусством использовали они радиоперехват, создание помех и передачу ложных сообщений. === Стратегия и тактика === ==== В наступлении ==== С самого начала боевых действий германские военачальники применили тактику быстрого удара собранными в единый кулак соединениями танков, пехоты и артиллерии, действующими в тесном взаимодействии с фронтовой авиацией. Эта тактика, в разработку которой внесли большой вклад Манштейн и Гудериан, представляла собой революционный шаг в военном искусстве. Её использование позволяло быстро и неожиданно для противника в двух направлениях вклиниться в его оборону, затем сомкнуть клещи и в образовавшемся котле дать возможность наступающим следом частям довершить уничтожение оставшегося почти без снабжения противника. Такой приём был крайне рискованным, поскольку при быстрой реакции противника незащищённость флангов наступающих могла бы привести к их сокрушительному разгрому. Поэтому авторы идеи «бронированного кулака» в её осуществлении неуклонно придерживались принципа «Безопасность танковых соединений определяется скоростью их передвижения». Успешность ведения боевых действий германской армии была основана на хорошо отработанном взаимодействии между родами войск при решении тактических задач, для решения которых было достаточно компетенции их руководителей. Тактика молниеносной войны («блицкрига») требовала чёткой дисциплины и исполнительности от всех командиров и солдат, точной работы штабов и согласованных действий всех принимающих участие в наступлении родов войск. Для этого требовалось иметь идеально работающую систему оперативной связи, поэтому в немецкой армии была широко распространена достаточно надёжная радиосвязь. Тем не менее немцы пользовались и посыльными, которые доставляли документы на мотоциклах и даже на велосипедах. В тактическом отношении германские войска превосходили своих противников, и в том случае, если подразделения сохраняли в основном свой личный состав, технику, вооружение и не имели недостатка в боезапасе, они успешно вели боевые действия даже при соотношении сил 1 : 5. По мере приближения к концу войны на Восточном фронте их качественное превосходство снижалось, но всё равно в тактическом отношении, по мнению германских военачальников, Советская армия всегда уступала. Сильной стороной германского армейского командования была традиция, согласно которой генералитет и старшие офицеры стремились находиться в войсках, непосредственно принимающих участие в боевых операциях. Это позволяло им лично составлять представление о происходящем, принимать адекватные обстановке решения и следить за исполнением своих распоряжений. Кроме того, это благоприятно сказывалось на моральном состоянии войск, которые постоянно чувствовали, что командующие с ними и в курсе их положения. Существующие технические средства связи, главным образом радио, устанавливаемые в штабной технике, позволяли начальникам постоянно контролировать ситуацию. Кроме того, в их распоряжение предоставлялся легкомоторный многоцелевой самолёт-разведчик («Шторьх»). ==== В обороне ==== Немецкие войска неоднократно проявляли чрезвычайную стойкость в обороне (котлы в Демянске, Сталинграде), сражаясь до полного истощения как физического, так и материального. Пользуясь слабостью советской авиации и ПВО и недостатками в планировании их применения в первый период войны, им удалось обеспечить снабжение по воздуху окружённой Демянской группировки вплоть до её деблокирования. Снятие блокады произведено было извне под командованием генерал-лейтенанта Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха и одновременным ударом изнутри котла силами окружённой там дивизии Ваффен СС «Мёртвая голова». Перенос полученного опыта на борьбу в Сталинграде привёл к катастрофе, связанной с упорным нежеланием Гитлера разрешить уход из города находящейся в нём 6-й армии Паулюса. Окружённые в «Курляндском котле» части получили приказ от командования о прекращении военных действий 10 мая 1945, но даже в таких условиях, уже после полной капитуляции Германии, они продолжали бои до 15 мая, став одними из последних, кто вёл войну на Европейском континенте. ==== В отступлении ==== Когда Мольтке услышал направленные в его адрес слова похвалы, сравнивавшие его с Наполеоном I, Фридрихом Великим или Анри Тюренном, он ответил: «Ничего подобного, ибо я никогда не руководил отступлением». В плане практического использования умения отступать действовала хорошо отработанная немцами тактика «эластичной обороны», позволяющая путём сокращения в отступлении периметра фронта компенсировать всё возрастающие потери в личном составе и технике. Эта тактика встречала ожесточённое сопротивление Гитлера, что вело к резкому ухудшению положения войск на фронте и приближало поражение. Мастером проведения операций по отступлению был Манштейн, сумевший после катастрофы под Сталинградом вывести из почти неизбежного окружения более миллиона солдат; неудача могла бы привести к окончанию войны в том же году. Значительно сложнее было наладить это взаимодействие при переходе к проблемам, имеющим стратегическое значение. С началом войны в Германии стал распространяться управленческий хаос, вызванный бюрократизацией государственного аппарата, усиливавшейся по мере захвата новых территорий и необходимости организации управления ими в условиях постоянно усложняющейся военной обстановки. В конечном итоге Германия вступила в военное противоборство с тремя мощнейшими экономическими державами мира (Великобритания, США, СССР), обладавшими не только огромными территориями, учитывая как метрополии, так и колониальные владения, протектораты и доминионы, но и значительным экономическим потенциалом, людскими и сырьевыми ресурсами, которые имелись на этих территориях. Главная ставка на возможную победу над противником делалась Германией именно на победоносный блицкриг, затяжная война на истощение становилась большой проблемой для немецкой экономики, несмотря на то что темпы экономических мощностей и производство всех видов вооружения к концу войны постоянно только возрастали (их пик пришёлся на 1944 год), и несмотря на самые передовые научные достижения и самые совершенные типы вооружения, начиная со стрелкового оружия, танков, военно-морских технологий (особенно в подводном флоте), авиации (в том числе и реактивной) и заканчивая революционным военным ракетостроением, которое вот-вот могло объединить свои достижения с разработками в немецком атомном проекте. == Капитуляция == 7 мая 1945 года генерал-полковник Йодль, начальник Штаба Верховного главнокомандования Германии, подписал от лица главы государства — адмирала Дёница в Реймсе в штабе главнокомандующего вооружёнными силами союзников Дуайта Эйзенхауэра в 2 часа 41 минуту акт о безоговорочной капитуляции Германии. В соответствии с ним с 23:01 8 мая военные действия на территории всей Европы должны быть прекращены. Однако по настоянию Сталина эта процедура была повторена в ночь с 8 на 9 мая 1945 года генерал-фельдмаршалом Кейтелем, генерал-адмиралом фон Фридебургом и генерал-полковником Штумпфом. Три этих высших офицера подписали акт о безоговорочной капитуляции от имени Верховного командования вооружённых сил Германии. День 9 мая был назван днём официального прекращения огня. Последние воинские формирования вермахта, все ещё продолжающие сопротивление, были разоружены или сложили оружие к сентябрю 1945 года. Вермахт распущен законом Контрольного совета союзников № 34 от 20 августа 1946 года. После войны и разделения Германии на две части были созданы вооружённые силы двух стран, называвшиеся соответственно «Национальная народная армия» (ГДР) и «Федеральные силы обороны» (бундесвер — ФРГ). == Потери == 23 февраля 1943 года И. В. Сталин говорил о 4 миллионах убитых немецких солдат. По советским данным, на 26 июня 1944 года потери вермахта составили 7,8 миллиона убитыми и пленными. Так как число военнопленных тогда составляло не менее 700 000 человек, то немецкие потери убитыми составляли, по советским данным, 7,1 миллиона. Потери среди граждан Советского Союза, воевавших в вермахте, составили около 215 000 человек. Таким образом, можно предположить, что, по советским данным, за всю войну пало около 8 миллионов солдат вермахта. По официальным немецким данным (из доклада Генерального Штаба вермахта Гитлеру от февраля 1945 года) приведены следующие данные Примечания: Цифры потерь включают в себя: Ваффен СС, австрийцев и призывников из числа этнических немцев. Цифры пропавших включают в себя военнопленных, удерживаемые союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. === Пленные === По данным федерального статистического управления в Висбадене (нем. Statistsches Bundesamt, Wiesbaden), в 1945 году в плену и лагерях находилось от 6 до 7 млн военнослужащих, из них от 4 до 5 млн — за пределами Германии, прежде всего в СССР, а также во Франции и Англии. Наиболее тяжёлым было положение немецких военнопленных в СССР, где естественное недоброжелательное отношение усугублялось тяжёлым экономическим состоянием государства, в котором все важнейшие для поддержания жизни продукты жёстко нормировались. Количество немецких военнопленных в СССР оценивается в 3,3 млн человек, из них 2,2 млн вернулись домой, а более 1 млн погибли в плену или считаются пропавшими без вести. Из почти 100 тыс. солдат 6-й немецкой армии, сдавшихся в плен под Сталинградом зимой 1943 года, к 1955 году домой вернулись лишь около 6 тыс. человек. Крайне тяжело на снабжении сказалась засуха 1946 года в СССР, во многом по причине которой в зиму 1946/1947 года погибло значительное количество военнопленных. В это же самое время западные союзники СССР по антигитлеровской коалиции прекратили поставки продовольствия. Судьбы немецких военнопленных были предметом озабоченности в послевоенной Германии. К 1950 году Советское правительство официально заявило, что они репатриировали всех немецких военнопленных, за исключением небольшого числа осуждённых военных преступников. Во время «холодной войны» в Западной Германии утверждалось, что миллион немецких военнопленных тайно удерживался СССР. Правительство Западной Германии создало комиссию Машке для расследования судьбы немецкого военнопленного на войне. В своём докладе 1974 года Комиссия Машке установила, что около 1,2 млн немецких военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, скорее всего погибли как военнопленные, в том числе 1,1 млн в СССР. Основываясь на своих исследованиях, Рюдигер Оверманс считает, что смерть 459 тыс. военнопленных может быть подтверждена официально (в том числе 363 тыс. в СССР). По оценкам Оверманса, фактическая смертность немецких военнопленных составляет около 1,1 млн человек (в том числе 1 млн в СССР). Он утверждает, что среди пропавших без вести были люди, которые фактически умерли в качестве заключённых. Официальные данные советских архивов, опубликованные Г. Ф. Кривошеевым, подтверждают смерть 450 600 немецких военнопленных в СССР, в том числе 356 700 в лагерях НКВД и 93,9 тыс. при конвоировании. Согласно данным западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции, 2 055 575 немецких солдат сдались на Западном фронте между днём высадки в Нормандии и 16 апреля 1945 года, в том числе 1 300 000 немецких солдат сдались до 31 марта 1945 года. С начала марта 1945 года массовые сдачи в плен немецких солдат на Западном фронте серьёзно ослабили вермахт и приблизили капитуляцию Германии. 27 марта Эйзенхауэр заявил на пресс-конференции, что немецкая армия теперь потеряла организацию и управление. Западные союзники также взяли в плен 134 тыс. немецких солдат в Северной Африке и по меньшей мере 220 тыс. к концу апреля 1945 года в Итальянской кампании. Общее число немецких военнопленных, пленённых западными союзниками к 30 апреля 1945 года на всех театрах военных действий, составило более 3 150 000 человек и возросло до 7 614 790 после капитуляции Германии. Западные союзники захватили в плен 2,8 млн немецких солдат до 30 апреля 1945 года, ещё в то время как Гитлер был жив и сопротивление вермахта было достаточно упорным, особенно на Восточном фронте. Потери западных союзников при этом были относительно лёгкими: примерно 210 000 убитых и 78 680 взятых в плен. === Пропавшие без вести === Со времени окончания войны, 1 млн 738 тыс. военнослужащих вермахта числились пропавшими без вести, из них на Западном фронте и на других театрах военных действий только несколько тысяч, то есть, менее 0,5 %, судьба которых была установлена практически вскоре после окончания войны. Свыше 99,5 % пропавших без вести приходилось на Восточный, советско-германский фронт. Поиском пропавших без вести занималась централизованно неправительственная организация со штаб-квартирой в Мюнхене (ФРГ), взаимодействуя с аналогичной службой в структуре Международного Красного Креста и с советским правительством (с конца 1960-х). С тех пор, за двадцать семь лет (до 1972 года) поисковикам удалось установить дальнейшую судьбу и местонахождение только 758 тыс. из них (установить погибших, пленённых, выехавших за рубеж и др.), судьба 980 тыс. продолжала оставаться неизвестной, — большая часть из них по всей вероятности погибла при неустановленных обстоятельствах, поскольку согласно официальной немецкой статистике последний немецкий военнопленный покинул места заключения в СССР в 1955 году. == Лагеря советских военнопленных == За время войны в немецкий плен попало 5,7 млн советских солдат и офицеров. Из них 3,3 млн погибли в основном от голода и болезней. Согласно плану «Барбаросса», война должна была стать скоротечной, а пленные вскоре должны были быть распущены за исключением тех, кто был бы направлен на работы. Вопросами военнопленных в вермахте занималась служба главного квартирмейстера, должность которого занимал Эдуард Вагнер. В солдатскую книжку каждого солдата были внесены «Десять заповедей по ведению войны немецкими солдатами». На первом месте стояла запись: «Немецкий солдат сражается за победу своего народа, как рыцарь. Жестокость и ненужные разрушения позорят его». 30 марта 1941 года в своём выступлении пред избранным собранием офицеров Гитлер заявил, что коммунист никогда не был и не будет камрадом в принятом тогда в армии смысле слова. Однако уже в первые недели войны с СССР стало ясно, что война будет развиваться по другому сценарию. Хотя число советских военнопленных намного превысило ожидаемое количество. 21 октября 1941 года было принято решение о снижении дневного рациона для советских военнопленных до 1 500 килокалорий (ккал). В ответ на докладную записку адмирала Канариса, требовавшего существенного улучшения обращения с советскими военнопленными, Кейтель ответил: «Подобные решения уместны в случае войны, ведущейся рыцарскими методами. Сейчас же идёт война за уничтожение целого мировоззрения, и потому я не считаю нужным удовлетворить ваше требование». Но скоро немецкому командованию стало ясно, что война затягивается и требует пополнения убыли в действующей армии за счёт гражданского населения и рабочих ранее занятых в промышленности. 31 октября 1941 года Кейтель издал распоряжение о всемерном использовании советских военнопленных в оборонной промышленности «ввиду нехватки рабочей силы, создающей опасные затруднения для военной промышленности» 24 декабря 1941 года Гитлер отдал приказ об улучшении обращения с советскими военнопленными для того, чтобы обеспечить рабочей силой по возможности, как можно большую территорию нацистской Германии. 20 января 1943 года инспектор концентрационных лагерей группенфюрер СС Глюкс (Glücks), посетив один из лагерей, требует принять любые меры, чтобы снизить смертность. На 31 мая 1943 года численность иностранной рабочей силы (включая военнопленных) достигала 12,1 млн человек. == Военные преступления и их судебное преследование == Нападение на восемь государств без объявления войны противоречило международному праву, также как применяемые методы ведения войны и контроля на захваченных территориях, включающие расстрелы заложников, акты возмездия и карательные операции в отношении гражданского населения. На основании «Директивы о сотрудничестве армии с айнзатцгруппами СС» вермахт принимал участие прямо и косвенно в убийствах евреев. На Нюрнбергском процессе международный трибунал признал преступными такие организации, как СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии, но ни Генеральный штаб, ни Верховное командование вермахта (OKW) в целом преступными организациями признаны не были. Вермахт с самого начала процесса не был включён в список обвиняемых и к преступным организациям причислен не был. Позже это легло в основу так называемого мифа о «чистом вермахте». Однако после главного процесса были проведены отдельные последующие Нюрнбергские процессы над армейским командованием, а именно: процесс над генералами Юго-Восточного фронта (англ. Case VII Generals on southeastern front), над командованием спецподразделений («зондеркоманд»; англ. Case IX Task forces) и Верховным командованием вермахта (англ. Case XII Wermacht High Command) Кроме того, значительное число немецких военнопленных долгое время содержалось в концентрационных лагерях на территории Советского Союза. Последние 40 тыс. пленных были репатриированы в 1955 году, после того как федеральный канцлер Аденауэр добился их освобождения в ходе переговоров с Хрущёвым. == Похоронное дело и память о павших == 16 декабря 1919 года был организован Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, как общественная организация. После 1933 года руководящий орган Народного Союза не избежал влияния национал-социалистической идеологии. Во время Второй мировой войны деятельность Союза носила ограниченный характер — тогда организацию работ по закладке солдатских кладбищ переняла на себя похоронная служба вермахта. В 1946 году Народный союз возобновил свою гуманитарную деятельность. За короткие сроки удалось благоустроить в Германии более 400 военных кладбищ. В 1954 году правительство Федеративной Республики Германии возложило на Народный союз обязанность производить поиск немецких военных захоронений за рубежом и принимать меры по уходу за ними и сохранению. После политических перемен в Восточной Европе Народному союзу удалось возобновить свою работу также и в государствах бывшего Восточного блока, где во время Второй мировой войны погибло около 3 млн немецких военнослужащих, что примерно вдвое больше, чем покоящихся на Западе. На территории бывшего СССР многие из более чем 100 тыс. немецких военных захоронений были подвержены вандализму: разрушены, застроены или разграблены. За последние годы удалось восстановить и заложить более 150 кладбищ Второй мировой войны и более 150 захоронений Первой мировой войны в странах Восточной, Средней и Юго-Восточной Европы. К этому числу относится 21 центральное сборное кладбище. На начало XXI века около 50 кладбищ находились в процессе строительства, порядка 152 тыс. погибших во время войны были перезахоронены. == См. также == История вермахта Помощницы вермахта Список дивизий вермахта и войск СС Ваффенфарбе (цвета родов войск) == Примечания == Комментарии Источники == Литература == Allied Control Authority (1946a). "Enactments and Approved Papers of the Control Council and Coordinating Committee" (PDF). I. {{cite journal}}: Cite journal требует |journal= (справка); Недопустимый |ref=harv (справка) Allied Control Authority (1946b). "Enactments and Approved Papers of the Control Council and Coordinating Committee" (PDF). IV. {{cite journal}}: Cite journal требует |journal= (справка); Недопустимый |ref=harv (справка) Müller, Rolf-Dieter. Hitler's Wehrmacht, 1935–1945. — University Press of Kentucky, 2016. — ISBN 978-0-81316-738-1. Б. Мюллер-Гиллебранд. Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг. — М., «Изографус», 2002. == Ссылки == «Оруженосцы нации»: вермахт и части особого назначения СС (1934—1939 гг.). Ярославский педагогический вестник (рус.) Список и описание всех дивизий вермахта Система комплектования вермахта Звания, знаки различия, цвета родов войск и эмблемы вермахта

Наци́стская Герма́ния (также ги́тлеровская Герма́ния, Тре́тий рейх (нем. Das Dritte Reich) или фаши́стская Герма́ния; официальное название до 1943 года Герма́нский рейх (нем. Deutsches Reich), затем Великогерма́нский рейх (нем. Großdeutsches Reich) ― германское государство в период нацистского режима, тоталитарной диктатуры Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в 1933—1945 годах. Официальной политической идеологией нацистской Германии и опорой нацистского режима был нацизм (национал-социализм), который объявлял своей целью создание и утверждение на достаточно обширной территории «расово чистого» государства «арийской расы», имеющего всё необходимое для благополучного существования на протяжении неопределённо долгого времени («тысячелетний рейх»). Нацистское руководство Германии в 1933—1945 годах проводило жесточайшую внутреннюю и внешнюю политику, в том числе преследование и массовое уничтожение представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, безнадёжно больных и инвалидов, гомосексуалов и др.). В 1939 году нацистская Германия начала Вторую мировую войну, в ходе которой погибли десятки миллионов человек. В результате военного поражения в 1945 году от Советского Союза и его западных союзников нацистская Германия прекратила своё существование. Ряд военных преступников нацистской Германии был осуждён в ходе нескольких судебных процессов. Основной, Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками — высшими руководителями нацистской Германии, проходил в 1945—1946 годах. Обвиняемые предстали перед Международным военным трибуналом. Руководящий состав НСДАП и некоторые силовые структуры Германии — СС (включая СД) и гестапо — были признаны преступными организациями. == Название государства == Официальным названием Германии с 1933 по 1943 год оставалось «Германский рейх» (нем. Deutsches Reich), принятое в 1871 году с провозглашением Германской империи и сохранённое Веймарской конституцией. С 1943 года оно было изменено на «Великогерманский рейх» (нем. Großdeutsches Reich). Однако в англоязычной и русскоязычной литературе после Второй мировой войны получили широкое распространение другие её названия, неофициальные, по следующим причинам: Несовпадение временных границ «Германского» и «Великогерманского» рейхов со временем существования нацистской (гитлеровской) Германии. Употребление этих официальных названий, тем самым, не вписывается в рамки 1933—1945 годов. Пропагандистские, как до начала Второй мировой войны, так и во время неё. Германию называли «фашистской», «гитлеровской», «нацистской», германских военнослужащих называли «фашистами», «гитлеровцами» и «гитлеровским отребьем», союзников Германии называли «прихвостнями», «сателлитами», «вассалами» и т. д. (в свою очередь, нацистское руководство клеймило своих противников «английской/американской плутократией», «евреями» и т. д.). === Третий рейх === Впервые словосочетание «Третий рейх» (нем. Drittes Reich досл. «Третье государство») было пущено в оборот в 1923 году. Артур Мёллер ван ден Брук определил «рейх» как царство, неделимую державу немцев, с единым вождём (фюрером), предполагая, что вслед за разрушением первых двух рейхов (Священной Римской империи и Германской империи) на смену Веймарской демократии придёт третий рейх, который вновь соединит немцев под единым руководством. Философская идея «Третьего рейха» перекликалась с символизмом пророчеств Иоахима Флорского о «Третьем Завете» и «третьем» или «тысячелетнем царстве» Святого Духа на Земле. Идея упала на благодатную почву: Гитлер взял на вооружение этот словарь без изменений. Некоторое время термин «Третий рейх» употреблялся в качестве неофициального самоназвания германского государства. Однако к концу 1930-х годов отношение к этому названию изменилось: оно было сочтено нежелательно «монархическим» и запрещено в 1939 году. === Гитлеровская Германия === Активно употреблялось в официальных советских источниках; в частности, эпитет «гитлеровская» прозвучал во вступительной части известной речи Сталина 3 июля 1941 года. В дальнейшем название вошло в советские и российские учебники и научные труды, наряду с «фашистской Германией». Указывает на решающую роль Адольфа Гитлера в агрессивной политике Германии и развязывании Второй мировой войны. === Нацистская Германия === Значительное влияние на терминологию оказывала, в частности, деятельность Черчилля, написавшего, кроме большого количества речей, объёмную историю Второй мировой войны. Термин Nazi Germany остаётся одним из наиболее распространённых обозначений гитлеровской Германии в англоязычной литературе. == История == Мировой экономический кризис 1929 года стал началом конца Веймарской республики. Уже летом 1932 года количество безработных достигло 6 миллионов. Политическая ситуация в стране сильно радикализировалась. Росло число сторонников Коммунистической партии Германии — на выборах 1932 года компартия получила наибольший результат за всю её историю (с 1919 г. по 1933 г.) — 16,9 % голосов. В то же время усиление роли компартии входило в противоречие с интересами крупного капитала. Однако выросла популярность и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). В июле 1932 года национал-социалисты собрали 37 % голосов — больше любой другой партии. Но и этого не хватало для того, чтобы создать правительство. Поэтому были назначены повторные выборы на ноябрь 1932 года, на которых НСДАП получила уже меньше голосов — 34 %. В течение 1932 года президент Гинденбург неоднократно предлагал Гитлеру войти в правительство, в том числе предлагал ему занять пост вице-канцлера. Но он соглашался только на пост рейхсканцлера, а также требовал пост рейхсминистра внутренних дел одному из членов НСДАП и себе как главе правительства чрезвычайных полномочий. Только в конце января 1933 года Гинденбург согласился на эти условия Гитлера. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. === Внешняя поддержка германских реваншистов === Большой успех НСДАП, позволивший им сначала прийти к власти, а затем без помех демонтировать Веймарскую республику, был результатом не только её слабости и экономического кризиса. Этому помогли и другие государства: ==== Советский Союз ==== Вплоть до 1933 года Советский Союз имел серьёзное военное сотрудничество с германской армией. Немцы беспрепятственно могли обходить ограничения Версаля на советской территории, испытывая тактику и обучая своих офицеров на четырёх секретных объектах в СССР. По германским заказам СССР поставлял боеприпасы и вооружение, которое немцам производить было запрещено. Для обмана международных наблюдателей применялись изощрённые схемы. После прихода нацистов к власти сотрудничество с СССР было свёрнуто (поскольку Гитлер объявил об отказе от версальских ограничений, пропала необходимость аренды объектов за границей) и возобновилось только после раздела Польши, когда англо-французский союз уже выступил против Гитлера. Экономическое и политическое сотрудничество между Германией и СССР поддерживалось на самом высоком государственном уровне вплоть до первой половины 1941 года. Так, например, нарком обороны маршал Тимошенко лично приветствовал немецкую официальную делегацию на первомайском параде 1941 года в Москве. ==== Великобритания ==== Противоречия между Британской империей и Францией после окончания Первой мировой войны снова дали о себе знать как в военной, так и экономической сфере, поэтому высшие британские круги стремились в Германии найти противовес для Франции. По мнению Черчилля, политика Великобритании как в отношении захвата Абиссинии Италией, так и при нарушениях Германией условий Версаля толкала Гитлера вперёд. В случаях с аншлюсом и Мюнхенским сговором Великобритания явно «умиротворяла» агрессора. Подписание англо-германской морской конвенции нарушило военные статьи Версальского договора и фактически узаконило одностороннее нарушение его Гитлером. Вместе с Францией Англия допустила раздел Чехословакии в соответствии с Мюнхенским соглашением. ==== Франция ==== В принятии совместных мер французские правительства вынуждены были согласовывать их с британским. Заявления об оборонительном характере французской военной доктрины разрушили франко-бельгийский военный союз и успокоили Гитлера в отношении дальнейших авантюр. Усилил военно-экономический потенциал и допущенный англо-французской дипломатией раздел Чехословакии. ==== Соединённые Штаты ==== Отношения между американской и германской экономиками долго оставались тесными. Как перед войной, так и в течение её, компания Стандарт Ойл вела торговлю нефтью с Германией. Все расчёты между немецкими и американскими коммерсантами проводились через совместный банк БМР. Нацисты обменивали в банке награбленное золото на валюту, за которую через нейтральные Швецию и Испанию в рейх завозились сырьё (в первую очередь, железная руда и нефть). Автомобильные заводы Форда, размещённые во Франции, немцами реквизированы не были, но всю войну продолжали выпуск грузовиков для нужд вермахта . === Ликвидация земельного и местного самоуправления === С момента создания единого германского государства в 1871 году, оно имело федеративное устройство, а после принятия Веймарской конституции было децентрализовано: территория страны была разделена на области (земли), которые имели собственные конституции, законы и органы власти. 7 апреля 1933 года был принят Второй закон «Об унификации земель с рейхом» (нем. Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich), по которому в землях Германии вводился институт имперских наместников (рейхсштатгальтеров, Reichsstatthalter). Задачей наместников было руководство местными органами власти, для чего им были предоставлены чрезвычайные полномочия (в том числе право роспуска ландтага, роспуска и формирования земельного правительства во главе с министром-президентом). Законом «О новом устройстве рейха» (Gesetz über den Neuaufbau des Reichs) от 30 января 1934 года суверенитет земель был ликвидирован, ландтаги во всех землях были распущены. Германия стала унитарным государством. В январе 1935 года имперские наместники стали постоянными представителями правительства в землях. 1 апреля 1937 года Любек потерял статус вольного города и был включён в состав Шлезвиг-Гольштейна. Рейхсрат (верхняя палата германского парламента, орган представительства земель по Веймарской конституции) сначала был практически полностью лишён полномочий, а в феврале 1934 года ликвидирован. В этом же году были упразднены крейстаги и гемайндераты. Несколько ранее было ликвидировано местное самоуправление провинций Пруссии — сначала полномочия ландтагов провинций и округов Пруссии и крейстагов были переданы провинциальным, окружным и районным комитетам, а позднее ландтаги провинций, провинциальные комитеты и должности ландесгауптманов были вовсе упразднены. === Запрет КПГ и СДПГ === В феврале 1933 года компартия была запрещена (предлогом для этого стал поджог рейхстага 27 февраля 1933 года, в котором обвинили коммунистов), а против её активистов были начаты репрессии. 3 марта 1933 был арестован председатель КПГ Тельман. Из 300 тысяч членов КПГ (на начало 1933 года) около половины подверглись преследованиям, были брошены в тюрьмы и концлагеря, десятки тысяч убиты. В подполье коммунисты вместе с социал-демократами вели борьбу против нацистского правительства в рамках антинацистского Движения Сопротивления. В июле 1943 года по инициативе ЦК КПГ на территории СССР был создан национальный комитет «Свободная Германия». 1 февраля 1933 года рейхстаг был распущен. Декрет рейхспрезидента «О защите немецкого народа» от 4 февраля 1933 года стал основанием для запрета оппозиционных газет и публичных выступлений. Использовав в качестве предлога поджог Рейхстага 27 февраля, Гитлер приступил к массовым арестам. Ввиду нехватки мест в тюрьмах, были созданы концентрационные лагеря. Были назначены перевыборы. Из выборов в рейхстаг, проходивших 5 марта 1933 года, НСДАП вышла партией-победительницей. Голоса, поданные за коммунистов, были аннулированы. Новый рейхстаг на своём первом заседании 23 марта одобрил чрезвычайные полномочия Гитлера. === Выход из Версальского договора === В своих речах и программной книге «Моя борьба» (разошедшейся самым широким тиражом) Гитлер неоднократно касался «оков Версаля», имея в виду Версальский мирный договор. Часть ограничений этого договора к 1933 году была уже немецкими дипломатами снята, но рейхсвер официально не имел авиации, танков; его заявленная численность оставалась в пределах 100 тыс. кадровых военнослужащих. Воинская повинность и производство тяжёлых вооружений были договором запрещены. После Локарнских договорённостей большим успехом берлинской дипломатии стал договор о ненападении с Польшей, и до времени, Польша поддерживала Германию. Провал конференции о сокращении вооружений в октябре 1933 дал немцам формальный повод отказаться от ограничений Версаля. Заключение англо-германского морского соглашения, воинская повинность, развитие авиации и танкостроения загрузило заказами промышленность (сократив безработицу), и добавило популярности Гитлеру как среди промышленников и военных, так и простых граждан. Воссоздание вооружённых сил позволило Гитлеру раз за разом использовать угрозу их применения как рычаг для пересмотра версальских границ рейха. === Нацификация === Часть интеллигенции бежала за границу. По закону от 14 июля 1933 года все партии, кроме нацистской, были запрещены. Однако активисты правых партий не только не были арестованы, но многие из них вошли в состав НСДАП. Профсоюзы были распущены и запрещены. Вместо них был создан Германский трудовой фронт во главе с одним из соратников Гитлера, рейхсляйтером Робертом Леем. Забастовки были запрещены. В конце июня 1934 года Гитлер ликвидировал высшее руководство Штурмовых отрядов СА во главе с начальником штаба Эрнстом Рёмом, требовавшим «второй революции», социалистической по духу, и создания «народной армии». Гитлер обвинил руководство СА в измене родине и объявил их врагами государства. В этих событиях, получивших название «Ночь длинных ножей», было ликвидировано немалое число неугодных нацистам людей, не имевших отношения к СА и его руководству. Так были убиты бывший рейхсканцлер Курт фон Шлейхер и бывший заместитель Гитлера по партии Грегор Штрассер. Благодаря окончанию Великой депрессии, уничтожению всякой оппозиции и критики, ликвидации безработицы, пропаганде, игравшей на национальных чувствах, а позднее — территориальным приобретениям, Гитлер увеличил свою популярность. Кроме того, он добился крупных успехов в экономике. В частности, при Гитлере Германия вышла на первое место в мире по производству стали и алюминия. В 1936 году был заключён Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией. В 1937 году к нему присоединилась Италия, в 1939 году — Венгрия и Испания. 9 ноября 1938 года произошёл еврейский погром, известный под названием «Хрустальная ночь». С этого времени начались массовые аресты и уничтожение евреев. В 1938 году в состав рейха вошла Австрия (см. Аншлюс), в октябре 1938 года — Судеты, а в марте 1939 — Чехословакия (см. Мюнхенское соглашение). На следующий день после так называемого «мюнхенского сговора» между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении (1938 г.); схожая декларация Германии и Франции была подписана чуть позже. В 1939 году Германия заключила с СССР Договор о ненападении и Договор о дружбе и границах. Советско-германские политические отношения получили развитие также в торговой и военно-технической сфере. В сентябре 1940 года Германия заключила с Японией и Италией Тройственный пакт, к которому в качестве новых членов стран «оси» затем присоединились их союзники и марионеточные государства. В ноябре 1940 года Германия предложила Советскому Союзу войти в число держав «оси». Советское правительство дало согласие при условии отнесения к сфере интересов СССР Румынии, Болгарии и Турции, однако эти требования были отвергнуты германской стороной. === Социальная политика === Лидеры нацистов понимали, что удержание занятой власти зависит от отношения избравшего их в 1933 году населения. Поэтому в области труда, наряду с обширными программами по борьбе с безработицей, под руководством Роберта Лея были проведены масштабные мероприятия. DAF, занявший место и захвативший имущество ликвидированных отныне профсоюзов, добивался увеличения заработной платы трудящихся, улучшения условий труда (озеленение территории предприятий, организация столовых, спортивных площадок, размещение растений в цехах). Наряду с этим, большое внимание нацисты придавали уважительному отношению к труду. Как заявлял Гитлер, «если мы стремимся к созданию подлинной национальной общности, мы можем построить её только на основе социальной справедливости». Реформы, проводимые в Германии Гитлером, отличались от советских: если целью последних была диктатура пролетариата, то первые приводили к ослаблению межклассовой борьбы, устранению сословных и имущественных различий, созданию «социальной монархии» а-ля Фридрих II, тем более этот последний служил Гитлеру примером. Социальная политика Гитлера не родилась на пустом месте: Германия, начиная с реформ Бисмарка 1880-х стабильно шла впереди в отношении социального страхования, пенсионного обеспечения. === Экономика до и во время войны === Успех нацистов в первые годы правления опирался на достижения Адольфа Гитлера во внешней политике, которые обеспечили не только бескровные завоевания, но и экономическое возрождение Германии. Подобные успехи в партийных кругах и даже среди некоторых зарубежных экономистов расценивались как чудо. Хотя не последнюю роль, а возможно одну из определяющих, также сыграли многомиллиардные инвестиции западных стран в экономику нацистской Германии, позволившие в сравнительно короткий отрезок времени возродить промышленность страны, оказавшуюся в тяжёлой ситуации после поражения Германии в Первой мировой войне. Безработица, проклятие послевоенной Германии, сократилась с 6 миллионов чел. в 1932 году до неполного миллиона спустя четыре года. В период с 1932 по 1937 год промышленное производство возросло на 102 %, удвоился доход. Промышленность развивалась всё быстрее. В течение первого года правления нацистов экономическая политика, которая в значительной мере определялась Ялмаром Шахтом (Адольф Гитлер практически не вмешивался), сводилась к усилиям трудоустроить всех безработных путём резкого увеличения фронта общественных работ и стимулирования частного предпринимательства. Безработным предоставлялся государственный кредит в виде специальных векселей. Значительно снизились налоги для компаний, которые расширяли капитальные вложения и обеспечивали стабильный рост занятости. Но настоящей основой возрождения Германии было перевооружение, на которое с 1934 года нацистский режим направил усилия предпринимателей и рабочих, совместив их с усилиями военных. Экономика Германии, которая именовалась нацистами «военной экономикой», была целенаправленно организована так, чтобы функционировать во время войны и в мирное время, ориентированной на войну. Умение Ялмара Шахта устраивать финансовые дела было направлено на оплату подготовки Германии к войне. Печатание банкнот было лишь одной из его уловок. Шахт проворачивал махинации с валютой так ловко, что, как подсчитали иностранные экономисты, немецкая марка одно время обладала 237 различными курсами сразу. Он заключал поразительно выгодные для нацистской Германии товарообменные сделки с десятками стран и, к удивлению ортодоксальных экономистов, успешно демонстрировал, что, чем больше ты должен стране, тем шире можешь развернуть с ней бизнес. Возрождённая Шахтом экономика с 1935 по 1938 год использовалась исключительно для финансирования перевооружения и оценивалась в 12 миллиардов марок. В 1936 году в связи с разработкой и передачей четырёхлетнего плана под жёсткий контроль Германа Геринга, который стал вместо Шахта «диктатором» экономики, хотя был в этой области таким же невеждой, как Гитлер, Германия перешла к системе тотальной военной экономики. Целью четырёхлетнего плана было превратить за 4 года Германию в страну, которая могла обеспечивать себя всем необходимым в случае войны и её не смогла бы удушить военная блокада. Импорт был сокращён до минимума, был введён жёсткий контроль за ценами и размером заработной платы, дивиденды ограничивались 6 % годовых, строились огромные заводы по производству синтетического каучука, тканей, горючего и другой продукции из собственного сырья. Были построены гигантские заводы Германа Геринга, производившие сталь из исключительно местной руды. Немецкая экономика была полностью мобилизована на нужды войны, а промышленники, доходы которых резко подскочили, превратились в механизмы военной машины. Деятельность Шахта была скована ограничениями и огромной отчётностью. В 1937 году Ялмара Шахта сменил Вальтер Функ, сначала на посту министра экономики, а в 1939 году на посту президента Рейхсбанка. Но несмотря на все проблемы, благодаря немецкой организованности и тотальному контролю госаппарата, экономику удалось поставить на нужные рельсы. В течение всех лет войны, до 1945 года, военное производство неуклонно росло. Также с годами росла доля военной промышленности, в 1940 году менее 15 % от валовой продукции, в 1941 году 19 %, в 1942 году 26 %, в 1943 году 38 %, в 1944 году 50 %. В техническом отношении финансирование вооружений было доведено в Германии до очень высокого уровня. Что же касается управления и организации экономики, а также проведения валютной политики, то здесь было допущено немало ошибок. Хотя доля налогов в покрытии общих военных расходов была большей, чем в Первую мировую войну, разрешить проблему избыточной покупательной способности всё же не удалось. Метод кредитования, превращавшего вкладчика на 90 % в государственного кредитора, привёл к систематически увеличивающемуся перевесу краткосрочных долгов, к росту инфляции и к разрушению всех основ данной системы финансирования. Подводя итоги деятельности экономической системы нацистской Германии, можно смело сказать, что подобное экономическое возрождение послевоенной Германии 30-х годов стало возможно в основном благодаря тотальному контролю над всеми аспектами жизни немецкого народа, ужесточению законодательства и принудительному труду, но «разогнав локомотив, конструкторы не рассчитали тормоза». До самого начала Великой Отечественной войны Германия имела с СССР серьёзное экономическое и военно-техническое сотрудничество. === Вторая мировая война === 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. В течение 1939—1941 годов Германия разгромила Польшу, Данию, Норвегию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию, Францию, Грецию, Югославию. 22 июня 1941 года Германия вторглась на территорию Советского Союза и заняла часть его территории. В Германии росла нехватка рабочей силы. На всех оккупированных территориях велась вербовка вольнонаёмных остарбайтеров. На славянских территориях принудительно производился массовый вывоз работоспособного населения. Во Франции также осуществлялся принудительный набор рабочих, чьё положение в Германии было промежуточным между положением вольнонаёмных и заключённых. Тем не менее установка на неиспользование немецких женщин на производстве продолжала действовать, и они лишь в незначительном количестве отвлекались от домашнего хозяйства. В то же время интенсивно использовалась привозная рабочая сила. Так уже в августе 1944 года в Германии в разных областях хозяйства работало около 8 миллионов иностранцев. В промышленности их число составляло четверть от общего количества. Большинство (почти треть) — 2,5 миллиона были гражданами СССР, 1,7 миллиона — поляки, 1,3 миллиона — французы, 600 000 — итальянцы. 2 миллиона работников были военнопленными и 650 000 — заключёнными концентрационных лагерей, в большинстве — евреями, работавшими в военной промышленности. Около половины работников из Советского Союза и Польши были женщинами, средний возраст которых был около 20 лет. После поражения Германии значительное количество рабочих было возвращено администрацией союзников на родину, в том числе Советский Союз. В организации репатриации большую роль играл английский юрист Патрик Дин (Patrick Dean), ставший затем обвинителем на Нюрнбергском процессе, способствовавший перенаправлению миллионов жителей Восточной Европы в Советский Союз. На оккупированных территориях был установлен террор. Немедленно началось массовое уничтожение евреев, а в некоторых районах (главным образом, на территории СССР) — и уничтожение местного нееврейского населения в качестве профилактики партизанского движения. На территории Германии и некоторых оккупированных территориях росло число концентрационных лагерей, лагерей смерти и лагерей военнопленных. Методы террора, применяемые немецкой администрацией на оккупированных территориях, исключали возможность сотрудничества с местным населением, вызвали рост партизанского движения в Польше, Белоруссии и Югославии. Постепенно партизанская война развернулась также на других занятых территориях СССР и славянских стран, а также в Греции и Франции. В Дании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге оккупационный режим был мягче, поэтому антинацистских выступлений было меньше. Отдельные подпольные организации действовали также в Германии и Австрии. 20 июля 1944 года группой генералов вермахта была произведена неудачная попытка антинацистского переворота с покушением на Гитлера. Этот заговор позже был назван «Заговором Генералов». Многие офицеры были казнены, даже те, которые имели лишь косвенное отношение к заговору. В 1944 году нехватку сырья стали ощущать и немцы. Авиация стран антигитлеровской коалиции бомбила города. Дальняя бомбардировочная авиация Советского Союза совершала регулярные налёты на Берлин, Данциг и Кёнигсберг, подвергала бомбардировке города сателлитов Германии в восточной Европе и прежде всего в Румынии и Венгрии. Авиацией Англии и США почти полностью были разрушены Гамбург и Дрезден. Из-за больших потерь личного состава в октябре 1944 года был создан фольксштурм, в который мобилизовали местных жителей, в том числе стариков и юношей. Были подготовлены отряды «Вервольф» для будущей партизанско-диверсионной деятельности. 8 мая 1945 года в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии перед Советской стороной в Берлине (Карлсхорст). 9 мая было объявлено днём прекращения военных действий. 23 мая во Фленсбурге было арестовано правительство нацистской Германии. Начался период «нулевых годов». == Административно-территориальное устройство == Территория нацистской Германии делилась на 17 земель (Land) (с 1937 г. — 16), земли на районы (Landkreis) и города земельного подчинения (Stadtkreis), районы на общины (Landgemeinde) и города (Stadtgemeinde). Во главе земель стояли имперские наместники (Reichsstatthalter), исполнительными органами земель являлись земельные правительства (Landesregierung), состоящие из премьер-министра (Ministerpräsident) и земельных министров (Landesminister), назначавшееся имперским наместником, сельские районы управлялись ландратами (Landrat), назначавшиеся имперскими наместниками, городские районы и городские общины — бургомистрами (Buergermeister), сельские общины — старостами (Gemeindevorsteher), назначавшиеся ландратами. До 30 января 1934 года существовали законодательные органы земель — земельные сеймы (Landtag), до 30 января 1935 года представительные органы районов — районные сеймы (Kreistag), городов — городские собрания депутатов (Stadtverordnetenversammlung), общин — общинные представительства (Gemeindevertretung). Территории, включённые в состав рейха в ходе территориально-политической экспансии и населённые преимущественно этническими немцами, входили в состав рейха в статусе рейхсгау — имперских округов. На семь рейхсгау была разделена Австрия, отдельными рейхсгау стали Судетская область, область Рейхсгау Данциг — Западная Пруссия и Вартеланд (польская область с центром в Познани). На большой части территории Чехии было создано зависимое государственное образование Протекторат Богемии и Моравии (с 1939 года). Во главе протектората стоял рейхспротектор, назначаемый непосредственно Гитлером. После оккупации Польши на её территории было образовано Генерал-губернаторство, не входившее в состав рейха. На другой части оккупированных территорий создавались зависимые административно-территориальные образования другого типа — рейхскомиссариаты. Всего было создано 5 рейхскомиссариатов, ещё 4 планировалось к созданию. Фактически созданные рейхскомиссариаты: Рейхскомиссариат Нидерланды (1940—1945); Рейхскомиссариат Норвегия (1940—1945); Рейхскомиссариат Украина (1941—1944); Рейхскомиссариат Остланд (1941—1944); Рейхскомиссариат Бельгия-Северная Франция (1944). Планируемые рейхскомиссариаты: Рейхскомиссариат Московия; Рейхскомиссариат Дон-Волга; Рейхскомиссариат Кавказ; Рейхскомиссариат Туркестан. == Государственное устройство == Глава государства и правительства — Фюрер и рейхсканцлер германского народа (Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes), до 2 августа 1934 года существовала должность рейхспрезидента (Reichspräsident), избираемого народом, исполнительный орган — имперское правительство (Reichsregierung), состоявшее из рейхсканцлера и министров (Reichsminister), назначавшихся рейхсканцлером, могло издавать законы, законодательный орган — Рейхстаг (Reichstag), избирался народом на безальтернативных выборах (в 1933 году на альтернативных), и до 14 февраля 1934 года Рейхсрат (Reichsrat), назначавшийся земельными правительствами. Единственная легальная партия — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), до 14 июля 1933 года существовали также консервативная монархическая — Германская национальная народная партия, либеральная реваншистская — Германская народная партия, консервативная демократическая — Германская партия центра, либеральная демократическая — Радикально-демократическая партия. Кандидат юридических наук, ассистент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного университета Д. М. Худолей высказывая мнение о том, что «республикой с монархическим элементом является любая диктатура», указывает на то, что «диктатуры А. Гитлера, Ф. Франко являются примерами республик с монархическим элементом», поскольку подобного рода государства являются республиками лишь формально, в то время как их правители пожизненно осуществляют свои полномочия при полном отсутствии механизма привлечения к политической или юридической ответственности. == Правовая система == Высшая судебная инстанция — Имперский суд (Reichsgericht), суды апелляционной инстанции — высшие земельные суды (Oberlandesgericht), суды первой инстанции — земельные суды (Landgericht), низшее звено судебной системы — участковые суды (Amtsgericht), высшая судебная инстанция административной юстиции — Имперский административный суд (Reichsverwaltungsgericht), суды апелляционной инстанции административной юстиции — высшие земельные административные суды (Oberlandesverwaltungsgericht), суды первой инстанции административной юстиции — земельные административные суды (Landesverwaltungsgericht), высшая судебная инстанция военной юстиции — Имперский военный суд (Reichskriegsgericht), суды апелляционной инстанции административной юстиции — высшие военные суды (Oberkriegsgericht), суды первой инстанции административной юстиции — военные суды (Kriegsgericht), суд политической юстиции — народный суд (Volksgericht). == Вооружённые силы == Сухопутные силы — «Армия» (нем. Heer). Военно-морские силы — «Военный флот» (нем. Kriegsmarine). Военно-воздушные силы — «Воздушная охрана» (нем. Luftwaffe). Военные формирования СС — «Войска СС» (нем. Waffen-SS). Комплектовались на основе всеобщей воинской повинности. == Символика == Символами нацистской власти являлись имперские орлы со свастикой. Флаг нацистской Германии Герб нацистской Германии Гимн нацистской Германии Нацистское приветствие Свастика == Идеология == Официальной идеологией государства и идеологией Национал-социалистической немецкой рабочей партии (нем. NSDAP, НСДАП) был национал-социализм, экстремистская, ультраправая, расистская и антисемитская доктрина, форма фашизма. Идеология сочетала этнический национализм, идею «арийской расы», её биологического и культурного превосходства над другими расами, расовый антисемитизм («семитская раса» — евреи — рассматривается как антипод и главный враг «арийской»), славянофобию, идею «арийского» (немецкого национального) социализма, антикоммунизм, антилиберализм, антидемократизм. Центральной идеей стала «арийская раса» и её противопоставление и противоборство с враждебной «семитской расой» (евреями). Эта идея служила основой для радикального, охватывавший все сферы человеческой жизнедеятельности антисемитизма, определявшего в свою очередь стремление к борьбе против марксизма, большевизма, пацифизма, либерализма и демократии — согласно нацистскому учению, проявлений и инструментов реализации интересов «мирового еврейства». История понималась как непрерывная расовая борьба воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ. Идеология включала милитаризм: война была представлена естественным состоянием человечества, законным и единственно возможным средством утверждения мирового лидерства «народа-господина». Залогом победы в этой борьбе должна быть консолидация немецкой нации под руководством единого вождя («фюрера»), «расовая гигиена» — очищение нации от «расово чуждых» и «неполноценных» элементов, а также укрепление её «физического здоровья». «Арийцами» назывались древние индоевропейцы, рассматриваемые как отдельная раса, а из современных народов — немцы и родственные им германские народы, которые, согласно нацистской идеологии, являются наиболее «расово чистыми» существующими народами «арийского происхождения». Нацистский расовый теоретик Ханс Гюнтер в своей книге «Расовая наука немецкого народа» (1922) определил каждый расовый подтип в соответствии с общим физическим обликом и психологическими качествами, включая «расовую душу» — со ссылкой на эмоциональные черты и религиозные убеждения. Он приводил детальную информацию о цвете волос, глаз и кожи, строении лица. Он писал, что немцы представлены всеми пятью выделяемыми им европейскими расовыми подтипами, но подчёркивал их сильное «нордическое» наследие. Нацистская расовая доктрина включала идею, что евреи («семитская раса») являются расово неполноценными антиподами и естественными врагами «арийской расы господ», «недочеловеками», а славяне — представителями «низшей расы», потомками «арийцев» и «азиатских рас» (включая «финскую расу»), выродившимися до состояния «недочеловеков» в результате расового смешения и влияния азиатской крови. В концепции Гюнтера евреи происходят от неевропейских рас, особенно от расы, которую он классифицировал как «ближневосточную», более известную как арменоидный тип. Он утверждал, что такое происхождение делает евреев принципиально отличными от немцев и большинства европейцев и несовместимыми с ними. В своей работе «Расовые свойства еврейского народа» Гюнтер утверждал, что «расовая душа» «ближневосточной расы» характеризуется «коммерческим духом». Согласно Гюнтеру, «ближневосточный тип» представлен в основном коммерчески настроенными и ловкими торговцами, обладающими развитыми навыками психологического манипулирования. Он утверждал, что «ближневосточная раса» была «порождена не столько для завоевания и эксплуатации природы, сколько для завоевания и эксплуатации людей». Гюнтер считал, что славяне принадлежат к «восточной расе», отдельной от немцев и «нордидов», и предостерегал от смешения «немецкой крови» со «славянской». Гитлеровская концепция «арийской расы господ» («Herrenvolk») исключала из этой расы подавляющее большинство славян, поскольку считалось, что славяне испытывают опасное еврейское и азиатское влияние. По этой причине нацисты объявили славян «недочеловеками» («Untermenschen»). Идея нацистов, что славяне являются «низшими неарийцами», была частью планов по созданию «жизненного пространства на Востоке» для немцев и других германских народов в Восточной Европе, инициированных во время Второй мировой войны по «генеральному плану Ост». Миллионы немцев и других германских поселенцев должны были быть перемещены на завоёванные территории Восточной Европы, в то время как десятки миллионов славян предполагалось уничтожить, переселить или обратить в рабство. == Пропаганда == Пропаганда играла важную роль для нахождения поддержки НСДАП у населения во времена борьбы за власть, однако нацистская Германия, просуществовавшая всего 12 лет, не могла держаться только на пропаганде. В Германии она не была единственным столпом, на который опирался режим, как это нередко считается. Революционная претенциозная задача нацистского режима состояла в том, чтобы достичь «народного сообщества» (Volksgemeinschaft) и истинной гармонии классов, чему и была посвящена главная задача пропаганды. Но тем не менее успех пропаганды не стоит измерять исключительно в её возможностях радикальным образом менять взгляды и отношение общества. Порой она не только трансформировала взгляды, но и укрепляла уже существовавшие. И для того, чтобы пропаганда была наиболее эффективной, она должна была с предельной осторожностью применена к тем, чьи взгляды уже частично были каким-либо образом искажены, направляя их в нужное русло. НСДАП, являясь по классовому составу партией трудящихся, опиралась на общепризнаваемые и ныне ценности, связанные с трудовыми заслугами личности и их непосредственного влияния на общественное признание её как члена общества. И использовала это в своей пропагандистской деятельности. При этом основными проводниками идеологии была интеллигенция (учителя). О влиянии нацистской пропаганды говорят следующие данные: по отношению ко всему населению рабочие-члены НСДАП составляли 5,1 %, от 46,3 % всех трудящихся. Служащие — (Angestellte) соответственно 12 % и 12,5 %; учителя (Lehrer) — 29,4 % и 0,9 %; чиновники (Beamte) — 18,7 % и 3,7 %; предприниматели (Selbständige) — 14,9 % и 9,8 %; крестьяне — 12 % и 6,6 %; прочие — 1,2 % и 20,2 %. В результате от всех трудящихся члены НСДАП составляли 7,3 %, а от всего населения — 3,8 %. Социальный состав самой партии был таков: рабочие составляли в ней 30,3 %, то есть были наиболее представительной социальной группой, что соответствовало названию партии — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Процент служащих составлял 19,4 %; учителей — 3,4 %; чиновники представляли собой 9 % состава партии; предприниматели — 19 %; крестьяне — 10,2 %; прочие — 3,2 %. Трудящиеся всех профессий составляли 94,5 % от общего числа партийцев, которых было на 1 января 1935 года 2 495 000 человек. Больше за всё время существования НСДАП подобная статистика не публиковалась. == Морально-психологическая атмосфера в обществе == Официально принятое определение нацистского рейха рассматривало его как общество — «Народ, не знающий классов и сословных противоречий, сообщество людей, объединённых единством крови, общностью судьбы и убеждений». В соответствии с единственным за время нацизма опросом населения (на 1 января 1935 года) наибольший процент членов партии из всех категорий населения имели учителя (29,4 %, составляя всего 0,9 % от общего числа жителей). В это же время рабочие, составлявшие 46,3 % населения, давали партии лишь 5,1 % от своей численности). В то же самое время вермахт в соответствии с Конституцией страны и Воинским уставом не имел права вести какую-либо политическую деятельность. В значительной степени это подкреплялось и сохранившимися от старой прусской армии аристократическими традициями, исключавшими увлечение какой-либо социал-демократической демагогией. Более того, поступление на службу в Вермахт для некоторых было способом уйти во внутреннюю политическую эмиграцию и избавиться от партийной атмосферы. Стереотипы поведения лояльного бюргера в нацистской Германии включали в свой состав черты, свойственные жителям Германии, наследуемые ими от своих предшественников в прошедшие годы, а также вновь приобретённые в годы нацизма. К числу первых из них относятся немецкая аккуратность и педантичность в выполнении любой работы, трудолюбие, а также дисциплинированность, проявляющая себя в беспрекословном подчинении вновь появившемуся авторитету, которое они проявляют с таким же рвением, как к авторитету ушедшему. Весьма распространённой чертой был и бытовой антисемитизм. В массах существовала и застарелая антипатия к Франции, которая в годы раздробленности Германии нередко пользовалась её положением и осуществляла агрессию, зачастую сопровождаемую оскорбительными для национального самолюбия действиями (войны Людовика XIV и Наполеона). К вновь приобретённым чертам относится оставшийся в памяти дожившего до лет нацизма поколения позор капитуляции в 1918 году и, особенно, грабительские условия Версальского договора, усугубившиеся общемировым кризисом 1920-х годов. На этом фоне успехи администрации Гитлера, сумевшего существенно уменьшить безработицу и реализовать некоторые социальные проекты, успехи в достижении которых отмечались не только внутри Рейха, но и за границей. Одновременно с этим были запрещены профсоюзы и заменены другими корпоративными структурами, ликвидирована свобода слова и практически отменена система представительства масс в органах власти. Значительная часть интеллигенции либо бежала за границу, либо оказалась в концентрационных лагерях, что ощутимо понизило культурный уровень населения. Общая атмосфера в государстве характеризовалась смесью экзальтированного восхищения Гитлером и жестокими репрессиями со стороны партийных структур. Посол Франции Андре Франсуа-Понсе (фр. André François-Poncet) описывал обстановку в дни проведения партийных съездов в Нюрнберге: То, что можно было увидеть, невозможно описать словами. Город полностью был погружён в атмосферу общего энтузиазма. Сотни тысяч мужчин и женщин были охвачены романтическим возбуждением, находились в состоянии мистического экстаза, своеобразной всеобщей манией рабов. В течение семи дней Нюрнберг был городом, в котором царили чувства отрешенного от действительности ощущения счастья и радости. С такими настроениями немецкий обыватель подошёл к началу войны и эти настроения достигли апогея к лету 1940 г. Затем, по мере получения тщательно скрываемых пропагандой плохих известий, настроение стало меняться, что стало особенно заметно после катастрофы под Сталинградом. Некоторые начали серьёзно задумываться о пагубности проводимой политики. В то время появилось издевательское перефразирование слов национального гимна Хорст Вессель: «Выше нос, глаза закройте крепче» (нем. «Die Nase hoch, die Augen fest geschlossen»). А также ироничное: «Наслаждайтесь войной, мир будет ужасен» (нем. «Geniesst den Krieg, der Friede wird fürchterlich»). После вступления Красной Армии на немецкую территорию настроения в немецком обществе, в особенности на территориях, оккупированных советскими войсками, заметно изменились, поскольку Проповеди ненависти Ильи Эренбурга, уже принёсшие свои плоды на Востоке, план Моргентау, то есть план предполагаемой территориальной «кастрации» Германии, и требование безоговорочной капитуляции… придали сопротивлению очень острый и ожесточённый характер… Подавляющее большинство немцев не видело для себя иного выхода, кроме борьбы. Даже явные противники нацистского режима становились теперь отчаянными защитниками своей родины. == Внешняя политика == Внешнюю политику Германии можно условно разделить на три периода. Первый период (1933—1936) был связан с укреплением власти НСДАП, нацификацией всех сфер жизни в Германии и накоплением внутренних резервов для подготовки к реваншу за поражение в Первой мировой войне. Прежде всего речь идёт о ревизии Версальского мирного договора в плане реализации курса Адольфа Гитлера на достижение военного паритета с ведущими мировыми державами. Уже 14 октября 1933 года Германия объявила о выходе из Лиги Наций. В январе 1935 года в результате плебисцита Германии был возвращён Саар, который до этого находился под протекторатом Лиги Наций, а в марте Гитлер заявил о разрыве Версальского договора и о восстановлении всеобщей воинской повинности, то есть о создании регулярной армии рейха — вермахта, включая люфтваффе. 18 июня того же года было заключено германо-британское морское соглашение. В 1936 году германская армия вступила в демилитаризованную Рейнскую область. В том же году в связи с гражданской войной в Испании была создана ось «Берлин — Рим» и заключён Антикоминтерновский пакт с Японией. Второй период приходится на 1936—1939 годы, когда руководство Германии, не прибегая к прямой военной конфронтации, под предлогом борьбы с коммунистической угрозой начало вводить силовую составляющую в свою внешнюю политику, постоянно вынуждая международных контригроков идти на уступки и соглашательство. В эти годы Германией был создан плацдарм для будущей войны: в марте 1938 года был осуществлён аншлюс Австрии, в сентябре 1938 — марте 1939 года к Германии была присоединена Чехия (Мюнхенское соглашение 1938 года) и Клайпедский край. Третий период включает в себя Вторую мировую войну от нападения на Польшу до безоговорочной капитуляции в 1945 году. Развязав войну, руководство нацистской Германии включало некоторые из завоёванных территорий непосредственно в состав Германии, тогда как на остальных территориях были созданы либо намечались к созданию подконтрольные ей генерал-губернаторство, рейхспротекторат, рейхскомиссариаты, колонии, а также марионеточные государства. В результате военной кампании 1939 года были присоединены Вольный город Данциг и часть польских территорий, в 1941 году был аннексирован Люксембург (присоединение различных территорий продолжалось и позже). Первые годы Второй мировой войны были для Германии весьма успешными, к 1942 году под её контролем находилась большая часть континентальной Европы (кроме Испании, Португалии, Швейцарии и Швеции), часть территорий была оккупирована, часть представляла собой де-факто зависимые государственные образования (например, Хорватия), исключение составляли Болгария и Финляндия, которые, будучи союзниками Германии, проводили лишь отчасти самостоятельную политику. Однако в 1943 году наступил перелом в боевых действиях в пользу антигитлеровской коалиции, в январе 1945 боевые действия перенеслись на довоенную территорию Германии. Нацистская Германия прекратила своё существование после роспуска союзниками Фленсбургского правительства 23 мая 1945 года, которое возглавлял рейхспрезидент Карл Дёниц. === Немецко-американские отношения === Как писал Эрнст Ганфштенгль, «внешняя политика [Гитлера] основывалась на ограничениях, которые налагает сухопутная война, и мне так и не удалось никого убедить в том, что Америка является неотъемлемым фактором европейской политики». До самого конца войны Гитлер не интересовался проблемой участия США в войне. Американские послы в Берлине, Уильям Додд и Хью Вильсон не служили для Гитлера источниками сведений о своей стране. Они не встретили тёплого приёма как послы, а Додд к тому же вызывал у Гитлера особую неприязнь. При этом Гитлер относился к США негативно, заявляя, что «Прикрываясь разговорами о демократии, страной правят кучка толстосумов… массовая коррупция и продажные законы». Единственное, что производило впечатление на Гитлера, — это достижения американской экономики, науки и архитектуры. Что касается архитектуры, то фюрер требовал от посольства в Америке, чтобы оно присылало ему фотографии американских архитектурных сооружений, особенно в Вашингтоне. Хорошо известен его интерес к автомобилям, который заставлял его восхищаться американской автомобильной промышленностью и её живым символом, Генри Фордом. «Он создавал свои машины для широких масс, — заявил фюрер в интервью „Нью-Йорк таймс“ в 1933 году. — Он больше всех сделал для уничтожения классовых различий». == Наука и техника == В Германии существовал огромный научный сектор в системе высших учебных заведений, к которому принадлежали университеты и высшие технические учебные заведения. Сюда же входили и научно-исследовательские институты «Общество кайзера Вильгельма». Все эти учреждения организационно подчинялись министерству науки, воспитания и просвещения. В этой сети, охватывавшей тысячи учёных, имелся научно-исследовательский совет, который состоял из представителей различных областей науки (физики, химии, горного и литейного дела, медицины и т. д.). Каждый член научного совета являлся руководителем отдельной группы учёных единого профиля и должен был направлять планирование и научно-исследовательскую деятельность этой группы. Наряду с такой учебной научно-исследовательской организацией существовала абсолютно независимая промышленная научно-исследовательская организация, или так называемый «сектор». Сюда относились лаборатории предприятий, например концернов «Фарбен», «Цейсс», «Сименс», «Осрам», «Телефункен» и многие другие. Приход нацистов к власти существенно изменил ситуацию в германской науке. Началось активное вмешательство властей в научную деятельность с целью стимулировать военно-прикладные исследования. Расовая политика с разделением населения на «арийцев» и «неарийцев» и ограничение прав последних привели к вымыванию из научной среды тысяч учёных. Третьей проблемой стало привлечение учёных к обоснованию и оправданию деятельности нацистского режима. Последствием этой политики стала массовая эмиграция германских учёных. В частности, из 32 нобелевских лауреатов уехали 29. После прихода к власти нацистов в результате программы по «проверке мировоззрения» из высших учебных заведений Германии было уволено более 1500 доцентов. Что, по мнению самих немецких учёных, лишь повредило координации научно-исследовательской деятельности в государственном масштабе. Хотя на практике отдельные промышленные лаборатории добились большего успеха, чем исследовательские группы высших учебных заведений, до того как пришедшие к власти нацисты изменили существовавшие до них порядки. Научно-исследовательская организация промышленности являлась независимой структурой, не нуждавшаяся в помощи министерств, государственного научно-исследовательского совета или каких-либо ведомств, занимавшихся вопросами контингентов. Организация работала для себя и за закрытыми дверями. Помимо «оружия возмездия» и большого количества других новаторских военных и научных разработок, нацистская Германия вела урановый проект по созданию ядерного оружия, который не был завершён и реализован до капитуляции Германии. Результаты работ учёных Германии в ряде случаев послужили толчком для научно-исследовательской деятельности стран Антигитлеровской коалиции. == Религия == Верующие — католики и протестанты. Крупнейшая протестантская деноминация — Немецкая евангелическая церковь (Deutsche Evangelische Kirche). Управлялась Имперским епископом (Reichsbischof), при котором действовал имперский церковный комитет (Reichskirchenausschuss) и имперский синод (Reichssynode). На момент создания состояла из 30 (с конца 1934 года — из 23) поместных церквей (Landeskirche): Евангелическая церковь старопрусского союза (Evangelische Kirche der altpreußischen Union) (Пруссия), в 1934 году в неё вошла: Евангелическая поместная церковь в Ольденбургском полукантоне Биркенфельд (Evangelische Landeskirche im oldenburgischen Landesteil Birkenfeld) (Ольденбург, Полукантон Биркенфельд) Евангелическо-лютеранская поместная церковь Мекленбурга (Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs) (Мекленбург), до 1934 года состояла из: Евангелическо-лютеранской поместная церковь Мекленбург-Шверина (Evangelisch-lutherische Kirche von Mecklenburg-Schwerin) Евангелическо-лютеранская поместная церковь Мекленбург-Штрелица (Evangelisch-lutherische Kirche von Mecklenburg-Strelitz) Евангелическо-лютеранская церковь в Любеке (Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck; до 1937 года — Евангелическо-лютеранская церковь в Любекском государстве (Evangelisch-Lutherische Kirche im Lübeckischen Staate)) (Любек) Евангелическо-лютеранская церковь в Гамбургском государстве (Evangelisch-Lutherische Kirche im Hamburgischen Staate) (Гамбург) Бременская евангелическая церковь (Bremische Evangelische Kirche) (Бремен) Евангелическо-лютеранская церковь в Ольденбурге (Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg) (Ольденбург) Евангелическо-лютеранская поместная церковь в ольденбургском полукантоне Любек (Evangelisch-Lutherische Landeskirche des oldenburgischen Landesteils Lübeck) (Ольденбург, Полукантон Любек) Евангелическая церковь Анхальта (Evangelische Landeskirche Anhalts) (Анхальт) Брауншвейгская евангелическо-лютеранская поместная церковь (Braunschweigische evangelisch-lutherische Landeskirche) (Брауншвейг) Липпская поместная церковь (Lippische Landeskirche) (Липпе) Евангелическо-лютеранская поместная церковь Шаумбурга-Липпе (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe) (Шаумбург-Липпе) Евангелическая поместная церковь Гессен-Нассау (Evangelischen Landeskirche Nassau-Hessen) в 1933 году объединила: Евангелическая поместная церковь в Гессене (Evangelische Landeskirche in Hessen) (Гессен) Евангелическая поместная церковь в Нассау (Evangelische Landeskirche in Nassau) (Административный округ Висбаден, Провинция Гессен-Нассау, Пруссия) Евангелическая поместная церковь во Франкфурте-на-Майне (Evangelische Landeskirche Frankfurt am Main) (Городской район Франкфурт-на-Майне, Административный округ Висбаден, Провинция Гессен-Нассау, Пруссия) Евангелическая церковь Кургессена-Вальдека (Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck) в 1934 году объединила: Евангелическая поместная церковь Гессен-Касселя (Evangelische Landeskirche in Hessen-Kassel) (Административный округ Кассель, Провинция Гессен-Нассау, Пруссия) Евангелическая поместная церковь в Вальдеке (Evangelische Landeskirche in Waldeck) Евангелическо-лютеранская поместная церковь Ганновера (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers) (Провинция Ганновер, Пруссия) Евангелическо-лютеранская поместная церковь Шлезвиг-Гольштейна (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein) (Провинция Шлезвиг-Гольщтейн, Пруссия) Тюрингская евангелическая церковь (Thüringer evangelische Kirche) (Тюрингия), в 1934 году в неё вошла: Евангелическо-лютеранская церковь Рёйса старшей линии (Evangelisch-lutherische Kirche in Reuß ältere Linie) Евангелическо-лютеранская поместная церковь Свободного государства Саксония (Evangelisch-lutherische Landeskirche des Freistaats Sachsen) (Саксония) Объединённая евангелическо-протестантская поместная церковь Бадена (Vereinigte evangelisch-protestantische Landeskirche Badens) (Баден) Евангелическая поместная церковь в Вюртемберге (Evangelische Landeskirche in Württemberg) (Вюртемберг) Евангелическо-лютеранская церковь в Баварии справа от Рейна (Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern rechts des Rheins) (Бавария) Евангелическо-реформатская церковь в Баварии (Evangelisch-reformierte Kirche in Bayern) (Бавария) Объединённая протестантско-евангелическо-христианская церковь Пфальца (Vereinigte Protestantisch-Evangelisch-Christliche Kirche der Pfalz) (Район Пфальц, Бавария) == Спорт == === XI летняя Олимпиада === Столица Германии была избрана местом проведения XI летних Олимпийских игр до прихода Гитлера и нацистов к власти. В 1933 году нацистская пресса начала провокационные нападки на предстоящие игры, называя их «фестивалем, на котором торжествуют евреи». Однако как только Гитлер понял, что Олимпийские игры могут реально поднять престиж его режима в глазах мировой общественности, всякая критика прекратилась. Подготовка к проведению игр началась с большим размахом. Правительство выделило 25 млн. рейхсмарок на строительство десятка спортивных объектов. Основная часть бюджета ушла на строительство огромного Олимпийского стадиона в Берлине. Перед Олимпиадой было решено изобразить терпимое отношение к евреям для того, чтобы предотвратить бойкот игр со стороны других государств. На церемонии открытия Олимпийских игр присутствовало более 110 тысяч человек. В первый же день ликующие немцы приветствовали Ханса Вёльке, завоевавшего первую высшую награду в толкании ядра. Этот спортсмен стал первым в истории немцем, получившим олимпийское золото в лёгкой атлетике. Вёльке и Герхард Шток, занявший третье место, были незамедлительно приглашены в ложу Адольфа Гитлера, чтобы принять личные поздравления фюрера. В тот же день немка Тилли Флейшер завоевала золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по метанию копья. После того как во второй половине дня три американца, Корнелиус Джонсон, Дэйв Ольбриттон и Делос Турбер (двое последних были чернокожими) победили в соревнованиях по прыжкам в высоту, Гитлер покинул стадион: представители Олимпийского комитета напомнили ему, что, принимая в своей ложе спортсменов-победителей, он должен удостаивать этой чести всех призёров без исключения, а не только немецких спортсменов. Аналогично поступил Гитлер и в отношении Джесси Оуэнса — легкоатлета из университета Огайо — четыре золотые медали которого сделали чернокожего американца настоящим героем Олимпиады. На третий день соревнований Оуэнс установил олимпийский рекорд в беге на 100 м (10,3 с), а на следующее утро завоевал вторую высшую награду в прыжках в длину, победив немецкого атлета Луца Лонга. Ещё через день Оуэнс перекрыл ещё один олимпийский рекорд, пробежав 200 м за 20,7 с. В этот момент фюрер присутствовал на трибуне, но покинул стадион прежде, чем американцу вручили третью золотую медаль: представители олимпийского комитета предупредили Гитлера, что он должен поздравлять либо всех награждённых без исключения, либо никого. Рейхсканцлер предпочёл последнее. Сам Оуэнс впоследствии сказал, что разочаровал его не Гитлер, а Рузвельт: президент США даже не послал телеграммы четырёхкратному золотому медалисту (последнюю золотую медаль спортсмен взял в победной эстафете на 400 м); ни Рузвельт, ни Трумен не приняли спортсмена в Белом Доме после Олимпиады. Этот неоднозначно трактуемый эпизод сам Оуэнс прокомментировал так: Оуэнс великодушно признал, что победил в прыжках в длину благодаря совету, данному ему немецким атлетом Луцем Лонгом. == Культура == После того как нацисты пришли к власти в Германии, в сентябре 1933 года была создана Имперская палата культуры, возглавил которую министр пропаганды и народного просвещения Пауль Йозеф Геббельс. Основной задачей данного органа являлся идеологический контроль за деятельностью «людей искусства» в соответствии с политической концепцией подчинения всех сфер жизни Германии интересам национал-социализма. Состав палаты включал семь подразделений, каждое из которых отвечало за своё направление в культуре (театр, кинематограф, литература, пресса, музыка, изобразительное искусство, радиовещание). Членами этих подразделений становились сами деятели культуры, членство было обязательным. После падения нацистской власти немецкое искусство долго не могло оправиться от сильнейших ударов, нанесённых идеологией и цензурой. === Язык === === Праздники === (Праздники в Третьем рейхе) 30 января — День взятия власти; 24 февраля — День основания НСДАП; 16 марта — День памяти героев; 20 апреля — День рождения фюрера; 1 мая — Национальный день труда; Второе воскресенье мая — День матери; 22 июня — День летнего солнцестояния; Осень (после завершения сбора урожая) — День урожая; 9 ноября — годовщина Пивного путча; 22 декабря — День зимнего солнцестояния. === Искусство === Цель искусства любых тоталитарных государств состоит в изображении абстрактной героики, а произведения нередко отличаются подчёркнуто большими размерами. Гигантизм и нагота используются как средство выражения могущества тоталитарного государства, подавляющего человеческую индивидуальность. ==== Живопись ==== Гитлер отрицательно относился к жанрам живописи XX века: импрессионизму, кубизму и проч. и считал подобные творения «дегенеративным искусством». Гитлер отдавал предпочтение жанру «Фёлькише» (нем. völkisch — народный) (описание деревенского уклада и быта Германии, сельских пасторалей), был приверженцем реалистических и героических жанров, романтизма. В 1936 году из музеев были изъяты картины таких известных художников, как Ван Гог, Гоген, Сезанн, Пикассо, а знаменитые и видные художники, живущие в Германии, такие как Василий Кандинский, Оскар Кокошка, Пауль Клее, были вынуждены покинуть страну. ==== Скульптура ==== В искусстве нацистской Германии изображение обнажённой женщины преследовало пропагандистские цели, и нагота была всего лишь средством усиления воздействия на зрителя и продления воздействия на него. В рамках идеологии нацизма обнажённая женщина рассматривалась как воплощение гармонии и спокойствия, установившихся во времена нацистской диктатуры после кризиса 1920-х годов. Кроме того, подобные изображения использовались в роли аллегории Победы. Однако с анатомической точки зрения эти изображения всё же грешат против реальности, поскольку авторы опасались обвинения в излишней склонности к эксгибиционизму. ==== Архитектура ==== Архитектура также испытала на себе влияние предпочтений нацистского руководства — грандиозных монументальных форм неоклассицизма. Говорить о возрождении в нацистской архитектуре необарокко не приходится, поскольку это противоречит идеологическим установкам нацистских архитекторов: строить из традиционных немецких материалов (отёсанный камень, гранит, дерево) с сохранением традиций фёлькише (нем. völkische Traditionen — народные традиции) и развитием традиций нордического классицизма. В качестве примеров можно привести «орденские замки» Фогельзанг и Зонтгофен, Мемориал павшим бойцам в Мюнхене, Олимпийский стадион в Берлине, здание новой рейхсканцелярии, а также неосуществлённый проект по перестройке Берлина в столицу мира Германию А. Шпеера. Почти всем нацистским зданиям присущ ряд общих черт: они выполнялись из традиционных германских имперских строительных материалов — отёсанного камня, гранита, дерева. Модернистские железобетонные и стеклянные конструкции использовались только при строительстве производственных зданий. Почти всем крупным нацистским зданиям присуще множество вертикальных линий, подчёркнутых каменными прямоугольными колоннами или выступами. Глазницы окон обычно обрамлялись по периметру небольшим каменным выступом. Зачастую на фасаде крышу и окна разделял массивный прямоугольный каменный отступ. В целом, почти все официальные нацистские здания несут в себе идею: множество малых (окон) в мощной каменной структуре под широкой и массивной крышей. Это содержало в себе достаточно читаемую идеологию государства: один человек мелок, но он — частица великого и мощного здания государства (которое может и задавить своей массивной крышей). Архитектура жилых домов, наоборот, отличалась простотой и скромностью. Жилые дома, построенные в период нацистской Германии, имеют, как правило, узкие окна (единичные либо парные), гладкие стены (иногда с декоративными панно), островерхие черепичные крыши. Повсеместно строились новые жилые районы с дешёвыми квартирами (например, застройка центральной части города Тауха (город-спутник Лейпцига)). Как административные, так и жилые здания украшались всевозможными символами нацистской власти — имперскими орлами со свастикой и специфичными скульптурами. === Литература === Данное направление искусства Германии того времени было подвержено большому идеологическому давлению. По приказу Геббельса 10 мая 1933 года на улицах и площадях германских городов пылали костры, в которые нещадно выкидывались произведения выдающихся зарубежных и немецких классиков. В период нацистской власти в Германии получили право на существование всего четыре литературных жанра: фронтовая проза, партийная литература, расовая проза и патриотическая проза. Из-за жёстких идеологических рамок выдающиеся литераторы, как например Томас и Генрих Манны, Эрих Мария Ремарк, Лион Фейхтвангер, Арнольд Цвейг и др., эмигрировали из Германии, а те из писателей, например Гауптман, Фаллада, Келлерман, кто всё же остался на Родине, так и не смогли вписаться в эти рамки. Выпускающиеся нацистской Германией периодические издания на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны и соответствующая литература была, в основном, пропагандистского содержания. === Театр === Первым, что сделали власти в этом направлении искусства, было изгнание всех евреев. Так, режиссёр Макс Рейнхардт, который руководил Немецким театром в Берлине, не мог оставаться в Германии и покинул её. Также эмигрировали драматурги Бертольт Брехт, Фридрих Вольф, Эрнст Толлер. Театры отличались постановками пьес, пронизанных расовой доктриной. === Кинематограф === Аналогично литературе и театру, кинопроизводство подверглось не меньшей цензуре и давлению. Из страны бежали немецкий режиссёр Фриц Ланг, актриса Марлен Дитрих, ставшая впоследствии голливудской звездой. В этот период Лени Рифеншталь — кинорежиссёр-документалист, сняла несколько кинолент, которые вошли в историю немецкого кинематографа: 1935 год — «Триумф воли»; 1938 год — «Олимпия». Фильм посвящён Олимпийским играм в Берлине, которые прошли в 1936 году. В годы Второй мировой войны в Германии широко выпускались фильмы, поднимавшие боевой дух вермахта. Они так же, как и все киноленты, проходили жёсткую идеологическую проверку. === Музыка === На время прихода нацистов к власти безработица в Германии превысила 30 %, а среди музыкантов приближалась к 60 %. Хотя евреи и составляли от всей массы музыкантов лишь 5 %, среди дирижёров, импресарио действительно было достаточно много евреев — не только немецких, но и польских, австрийских, чешских, венгерских. Именно это и было объявлено новым правительством корнем всех зол — «еврейским засильем». Началось изгнание музыкантов еврейского происхождения из составов симфонических оркестров и оперных трупп. В эмиграцию вынуждены были уехать Бруно Вальтер, дирижёр Берлинского филармонического оркестра, Отто Клемперер, дирижёр и руководитель оркестра Берлинской оперы, уволен композитор Арнольд Шёнберг — профессор Высшей музыкальной школы в Берлине. Только один человек среди немецких музыкантов-неевреев поднял свой голос протеста — дирижёр Вильгельм Фуртвенглер. Он опубликовал в газете «Фоссише цайтунг» (11 апреля 1933 года) открытое письмо Й. Геббельсу. Мэтью Бойден (биограф Рихарда Штрауса) пишет, что «Фуртвенглер отнюдь не был героем вне своего дирижёрского подиума, что делает его позицию ещё более героической». В этом письме говорилось, в частности, следующее: Протест Фуртвенглера вызвал немедленную реакцию Геббельса. Он, также через газету, ответил гневной отповедью Фуртвенглеру. В то же время неожиданно 28 мая 1933 года единственный приемлемый по расовым соображениям иностранный дирижёр мирового уровня Артуро Тосканини отказался приезжать в Байройт, на ежегодный вагнеровский фестиваль, который патронировал лично Адольф Гитлер. Это было тяжёлым ударом по престижу нацистов, поскольку исполнение музыки Вагнера, провозглашавшегося духовным предтечей нацизма, было объявлено важной государственной задачей, необходимой для воспитания «новых германцев». Итогом развернувшейся полемики и многочисленных кадровых перестановок в крупнейших операх, театрах и музыкальных коллективах Германии стало внезапное назначение на пост Президента Имперской музыкальной палаты (отдела Имперской палаты культуры) выдающегося композитора Рихарда Штрауса (заменившего Тосканини в Байройте и Вальтера в Берлине), а на пост вице-президента Вильгельма Фуртвенглера.Музыкальной палате подчинялись все композиторы, артисты, концертные агентства, любительские музыкальные общества, издатели, продавцы и изготовители музыкальных инструментов. В 1934 году, во время митинга в берлинском Шпорт Паласе, Геббельс обрушился на композитора Хиндемита, который, по его словам, «был инфицирован еврейскими интеллектуальными принципами». Премьера оперы Хиндемита «Художник Матис» была запрещена. Вильгельм Фуртвенглер в знак протеста против этого подал в отставку с поста вице-президента Имперской музыкальной палаты и главного дирижёра Берлинской оперы. В 1935 году накануне премьеры в Дрездене оперы Рихарда Штрауса «Молчаливая женщина» композитор потребовал указать на афише имя либреттиста — австрийского писателя еврейского происхождения Стефана Цвейга. В письме, отправленном Цвейгу, Штраус критиковал национал-социалистов и заявлял о неприятии их принципов в искусстве. Письмо было перехвачено гестапо. Штраус был смещён со своего поста.С 1935 года президентом Имперской музыкальной палаты до 1945 года являлся Петер Раабе, выдающийся музыкальный деятель, критик, теоретик. Имперская палата музыки с того времени считалась наиболее либеральной в рейхе. Петер Раабе сочетал в своём руководстве музыкальной жизнью рейха творческую терпимость с полной лояльностью к правящей власти. Во времена нацистской Германии наиболее популярной и поддерживаемой официально являлась музыка Рихарда Вагнера, поклонником которого являлся Адольф Гитлер. Вместе с тем исполнялись сочинения композиторов многих других стран, в том числе советских, достаточное внимание уделялось немецким современным композиторам (Орф, Штраус, Пфицнер, Хаас, Эгк, Вагнер-Регени и др.) В то же время исполнение музыкальных произведений некоторых немецких композиторов (Мейербер, Мендельсон, Оффенбах, Хиндемит и пр.) было запрещено по политическим мотивам. Музыкальную жизнь Германии украшала целая россыпь дирижёров мирового уровня. Несомненно, самой яркой величиной был Вильгельм Фуртвенглер (руководивший помимо ряда Берлинских коллективов и с 1937 года фестивалем в Байройте ещё и с 1930 по 1945 год Венским симфоническим оркестром). Кроме него это были: Герберт фон Караян — австрийский дирижёр, вступив в нацистскую партию, был руководителем второго по значимости симфонического оркестра Германии — Берлинской государственной капеллы; Ханс Кнаппертсбуш — генеральмузикдиректор Мюнхена, главный творческий соперник Фуртвенглера; Герман Абендрот — генеральмузикдиректор Берлина, весь период правления национал-социалистов руководил одним из лучших мировых оркестров — «Гевандхаус»; Ханс Шмидт-Иссерштедт — с 1935 по 1942 год — главный дирижёр Гамбургской государственной оперы, со следующего года — директор Немецкой оперы в Берлине, затем — генеральмузикдиректор Берлина; Ойген Йохум — второй дирижёр Гамбургской государственной оперы до 1942 года, далее главный дирижёр; а также К. Краусс, К. Бём, Ханс Росбауд, Х. Ниль. Рядом с этими прославленными дирижёрами стояли оперные певцы Германии. Самые знаменитые из них: Э. Шварцкопф, И. Зефрид, М. Клозе, А. Мильденбург, М. Мёдль, Р. Бокельман, Э. Грюммер, Х. Вильдебрун. Достойную лепту внесли прославленные инструменталисты: Г. Куленкампф (скрипка), В. Гизекинг (фортепиано), П. Грюммер (виолончель), К. Дёберайнер (гамба), В. Штросс (скрипка), Х. Вальха (орган). === Награды === Все награды являлись общенациональными (до прихода к власти нацистов все награды носили сугубо территориальный характер — вручались правительством земель). Была разработана новая наградная система, в которой традиционные награды претерпели изменения в соответствии с новой атрибутикой. До начала Второй мировой войны Гитлер лично назначал и вручал все виды наград, затем это право было передано в войска различным уровням командного состава. Такие награды, как Рыцарский крест, фюрер вручал лично, либо это делали высшие командиры. === Радиовещание === Радиостанция на длинных волнах — Deutschlandsender («Радио Германии») Радиостанция на средних волнах — Reichsprogramm («Имперская программа»), включала в себя региональные вставки Reichssender Königsberg («Имперское радио Кёнигсберга») (Восточная Пруссия, восточная часть Померании) Reichssender Breslau («Имперское радио Бреслау») (Верхняя Силезия, Нижняя Силезия) Reichssender Berlin («Имперское радио Берлина») (Бранденбург и Большой Берлин) Reichssender Leipzig («Имперское радио Лейпцига») (Саксония, Тюрингия, Провинция Саксония, Анхальт) Reichssender Hamburg («Имперское радио Гамбурга») (Ганновер, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Бремен, Любек, Шаумбург-Липпе, Брауншвейг, Ольденбург, Мекленбург, западная часть Померании) Reichssender Köln («Имперское радио Кёльна») (Вестфалия, Липпе, северная часть Рейнской провинции) Reichssender Frankfurt («Имперское радио Франкфурта») (Гессен, Гессен-Нассау) Reichssender München («Имперское радио Мюнхена») (Бавария) Reichssender Saarbrücken («Reichssender Saarbrücken») (Саарланд) Радиостанция на коротких волнах — Überseesender Телеканал Deutscher Fernseh-Rundfunk вещал только в Берлине на метровых волнах по 2 часа в день. == Сопротивление == Сопротивление нацистскому режиму в Германии принимало различные формы. Сопротивление было представлено следующими группами: Заговорщики в армии и министерстве иностранных дел. Они планировали осуществить государственный переворот начиная с 1938 года и затем организовали два покушения на убийство Гитлера в 1943 и 1944 годах. Последнее покушение 20 июля было соединено с попыткой государственного переворота. Подпольные коммунистические и социал-демократические группы. Против них были направлены основные усилия нацистского репрессивного аппарата. Молодёжные группы «Белая роза» и «Пираты Эдельвейса». Священнослужители лютеранской и католической церквей. Немцы, помогавшие евреям спастись от Холокоста (в настоящее время известно более 300 их имён), а также этнические немцы — супруги и близкие евреев, которых намеревались отправить в концентрационные лагеря. В 1943 году они устроили демонстрацию на Розенштрассе в Берлине и добились освобождения своих родственников. == См. также == Денацификация Немецкая вина == Примечания == Комментарии Источники == Литература == == Ссылки ==