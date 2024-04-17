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Инна Новикова
Политолог Бочаров: информационная война пришла в каждый дом

Политолог Бочаров: информационная война всех со всеми идёт всегда

3:39
Мир

Как изменились информационные войны за последнее время, почему они идут даже между дружественными государствами, как образ внешнего врага помогает бороться с социальным протестом внутри страны, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, исполнительный директор Института исследования информационных войн (Израиль) Юрий Бочаров.

Политолог Бочаров: информационная война всех со всеми идёт всегда
Фото: flickr.com by mikemacmarketing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Юрий Борисович, информационные войны — это очень древний инструмент, и Израиль — один из старейших воинов на этом поле. Изменились ли за прошедшие тысячелетия методы, подходы в этой сфере?

— Скорее, изменились возможности. С появлением сначала бумажных газет, потом радио, телевидения, а теперь интернета информационные войны просто пришли в каждый дом.

Информационная война всех со всеми не прекращается ни на минуту. Потому что даже если кто-то с кем-то дружит, всегда есть экономика, политика, какие-то подковёрные договорённости.

К сожалению, на Ближнем Востоке, особенно в последние годы, благополучие одной страны всегда почему-то зависит от проблем в другой стране. Именно проблемы в другой стране решают вопросы стабильности в твоей стране. Все это понимают, но не все хотят вести горячую войну на поле сражения. Зато на информационной площадке война идёт непрерывно. Если мы откроем газеты (мы говорим в данный момент о Ближнем Востоке и об Израиле) любой арабской страны до событий 7 октября 2023 года, после событий 7 октября, настрой в этих газетах совершенно другой, он антиизраильский. Потому что не важно, как устроена власть, она всё равно зависит от общественного мнения. Это мы можем судить по Иордании, Саудовской Аравии, Ирану: какая бы власть ни была в стране, какую бы политику она ни проводила, она зависит от общественного мнения.

Главный удар всех информационных войн направлен именно против общественного мнения граждан, которые живут в этой стране. Дестабилизация и деморализация народа — основа всех информационных войн.

Мы в Израиле не можем прочитать все сайты, которые публикуются сегодня в России. Я сейчас нахожусь в Европе, и половина российских материалов закрыта.

Сейчас информационные войны перестроились. Идёт удар не против общественного мнения жителей другой страны, а для мобилизации общественного мнения в своей стране. Самые воинственные заявления, которые делают представители ООН против России, — это заявления:

  • Прибалтики,
  • Польши,
  • Франции.

То есть Эмманюэлю Макрону, мне кажется, лавры Наполеона покоя не дают, и он объявил поход на Москву. Вы думаете, кто-то из французов хочет воевать за Украину? Нет. У Макрона проблемы в своей стране: забастовки, протесты, социальные взрывы идут постоянно. Как сбивается социальный протест внутри? Внешним врагом. Когда есть внешний враг, это мобилизует всю страну. Как вы можете говорить о каких-то пенсиях, зарплатах?

— Но ещё Платон в своем "Государстве" об этом говорит: надо найти врага и объявить против него поход.

— Да. Если есть враг, надо всем вместе затянуть ремешки, не покушать сегодня, не выйти на демонстрацию. Это сегодня основа всех информационных войн: больше пугают своих, чем пишут против чужих.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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